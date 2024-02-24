交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 187 1...180181182183184185186187188189190191192193194...3399 新评论 Dr. Trader 2016.10.30 07:50 #1861 Vizard_。 如果你也响起滴答声...有趣的想法，说出了它，但它没有出来的权利。我本来以为会有一些宇宙性的嚎叫或什么，但它只是作为噪音出现了。）音量需要调到最大，否则你就听不到任何声音。我附上了一个用于MT5的EA，将条形图和点阵图保存到文件中，以防有人想重复使用。然后需要运行这样一个R脚本来创建声音文件。library(audio) range11 <- function(x){2*(x-min(x))/(max(x)-min(x))-1} openPrices <- read.csv("dump_open.csv")[,"open"] ticks <- read.csv("dump_ticks.csv")[,"ticks"] save.wave(audioSample(range11(openPrices), rate=44100, bits=16, clip = TRUE), "dump_open.wav") save.wave(audioSample(range11(openPrices), rate=5000, bits=16, clip = TRUE), "dump_open_slow.wav") save.wave(audioSample(range11(ticks), rate=44100, bits=16, clip = TRUE), "dump_ticks.wav") 附加的文件： dump_ticks.mq5 5 kb forex_music.zip 15867 kb Machine learning in trading: InternetOpenUrlA problem in MT4 金融建模中合成数据的生成式对抗网络（GAN）（第 1 部分）：金融建模中的 GAN Dr. Trader 2016.10.30 17:56 #1862 Vizard_。谢谢你，这正是我需要的。得到了很好的空间噪音，而不是白噪音。频率略有不同，所以1秒=1天。在光辉的立体声中!p.s. 1_1.mp3 -> 属性 -> 细节 -> 类型 -> 蓝调 :D. 附加的文件： forex_music_2.zip 6380 kb mytarmailS 2016.10.31 16:57 #1863 有谁知道从哪里可以得到货币 和 指数 的报价 ？也许有人会发现它很有用，这是一个关于R-KA的金融数据来源的集合，我想甚至可以从http://www.thertrader.com/2013/11/08/financial-data-accessible-from-r-part-iii/，提取新闻。但它没有我需要的东西，所以我的问题是相关的。 Financial Data Accessible from R – part III www.thertrader.com I came across a new source of data which I think is really worth sharing: ThinkNum. It gathers around 2,000 sources of data but more importantly it allows the user to manipulate this data via funct… ivanivan_11 2016.10.31 17:29 #1864 mytarmailS:有谁知道从哪里可以得到货币 和 指数 的报价 ？也许有人会发现它很有用，这是R-KA的金融数据来源的集合，我想你甚至可以从http://www.thertrader.com/2013/11/08/financial-data-accessible-from-r-part-iii/，下载新闻。但它没有我需要的东西，所以我的问题是相关的。是什么让我不能直接从MT上做呢？ 还是说这是第1个帖子？https://www.mql5.com/ru/forum/73266 Исследования в мат. пакетах www.mql5.com Форум трейдеров MQL5.community mytarmailS 2016.10.31 19:25 #1865 ivanivan_11:是什么阻止了你直接从MT做这件事？ 或者在这里的第1号帖子https://www.mql5.com/ru/forum/73266谢谢，我甚至不知道有这种东西...这个奇迹有什么手册吗？ Mihail Marchukajtes 2016.10.31 22:47 #1866 为了支持雷舍托夫的谈话。从本质上讲，一个三进制分类器，是由两个二进制分类器组成的委员会，它们抓住了数据的本质，与输出有关。做出同样的举动。假设一个网络说是，另一个说不是。在这种情况下该怎么办????当然，答案是 "我不知道"，如果两人都说是，那么就是，如果不是，就是.....。我认为这种做法是合理的，你知道为什么吗？重点是，当我们创建一个输出变量时，我们总是可以指定这个或那个信号属于哪个类别（当然是在历史上），在历史上不存在 "我不知道 "这种情况。但我注意到这样一个奇特的现象，当NS说不知道时，通常指的是某个阶层。只要看看之前的 "不知道"，确定那个信号是真的还是假的，将来 "不知道 "出现时，我们已经知道它是一类真理，比如说。最重要的是，对阶级的划分是稳定的。嗯，这只是我....大声说出来的想法.... Mihail Marchukajtes 2016.11.01 03:22 #1867 换句话说，当涉及到过去时，自然界中没有 "我不知道"。在过去，我们总是知道我们的信号是什么。这就是为什么我们把今天的 "我不知道 "定义为谎言，当 "我不知道 "出现时，这意味着一个网络指向上，另一个指向下，因此我们知道当我们不知道时，但第一个网络说是，而第二个网络不知道。当第二个人说是，而第一个人不说是，这就是一个谎言。最主要的不是它怎么说是，而是它有多稳定，比如说，我已经好几天没有训练我的网了，让我们看看它的效果如何。正如我们所看到的，购买的TS信号已经面向 "我不知道"，这是一个谎言，信号本身正确地显示了较低的。最后一个箭头还没有定向，因为另一个NS在那里工作，信号是出售的，但根据NS的说法，原来是假的，让我们看看...... mytarmailS 2016.11.01 06:36 #1868 Mihail Marchukajtes:在保持雷舍托夫的对话中。没有人怀疑它 :) Mihail Marchukajtes 2016.11.01 09:11 #1869 说实话，信号坐了下来，不得不重新调整方向，但总的来说还不错！！！。 Dr. Trader 2016.11.01 09:35 #1870 Mihail Marchukajtes:重点是，在构建输出变量时，我们总是可以指定一个信号属于哪一类（当然是在历史上），在历史上根本不存在 "我不知道 "这样的事情。但我注意到这样一个奇特的现象，当NS说不知道时，通常指的是某个阶层。只要看看之前的 "不知道"，确定那个信号是真的还是假的，将来 "不知道 "出现时，我们已经知道它是一类真理，比如说。最重要的是，划分阶级是稳定的。这让我想起了导弹控制系统。 1...180181182183184185186187188189190191192193194...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
如果你也响起滴答声...
有趣的想法，说出了它，但它没有出来的权利。我本来以为会有一些宇宙性的嚎叫或什么，但它只是作为噪音出现了。）
音量需要调到最大，否则你就听不到任何声音。
我附上了一个用于MT5的EA，将条形图和点阵图保存到文件中，以防有人想重复使用。然后需要运行这样一个R脚本来创建声音文件。
range11 <- function(x){2*(x-min(x))/(max(x)-min(x))-1}
openPrices <- read.csv("dump_open.csv")[,"open"]
ticks <- read.csv("dump_ticks.csv")[,"ticks"]
save.wave(audioSample(range11(openPrices), rate=44100, bits=16, clip = TRUE), "dump_open.wav")
save.wave(audioSample(range11(openPrices), rate=5000, bits=16, clip = TRUE), "dump_open_slow.wav")
save.wave(audioSample(range11(ticks), rate=44100, bits=16, clip = TRUE), "dump_ticks.wav")
谢谢你，这正是我需要的。得到了很好的空间噪音，而不是白噪音。
频率略有不同，所以1秒=1天。在光辉的立体声中!
p.s. 1_1.mp3 -> 属性 -> 细节 -> 类型 -> 蓝调 :D.
有谁知道从哪里可以得到货币 和 指数 的报价 ？
也许有人会发现它很有用，这是一个关于R-KA的金融数据来源的集合，我想甚至可以从http://www.thertrader.com/2013/11/08/financial-data-accessible-from-r-part-iii/，提取新闻。
但它没有我需要的东西，所以我的问题是相关的。
有谁知道从哪里可以得到货币 和 指数 的报价 ？
也许有人会发现它很有用，这是R-KA的金融数据来源的集合，我想你甚至可以从http://www.thertrader.com/2013/11/08/financial-data-accessible-from-r-part-iii/，下载新闻。
但它没有我需要的东西，所以我的问题是相关的。
是什么让我不能直接从MT上做呢？ 还是说这是第1个帖子？
https://www.mql5.com/ru/forum/73266
是什么阻止了你直接从MT做这件事？ 或者在这里的第1号帖子
https://www.mql5.com/ru/forum/73266
谢谢，我甚至不知道有这种东西...
这个奇迹有什么手册吗？
为了支持雷舍托夫的谈话。
从本质上讲，一个三进制分类器，是由两个二进制分类器组成的委员会，它们抓住了数据的本质，与输出有关。做出同样的举动。假设一个网络说是，另一个说不是。在这种情况下该怎么办????当然，答案是 "我不知道"，如果两人都说是，那么就是，如果不是，就是.....。我认为这种做法是合理的，你知道为什么吗？
重点是，当我们创建一个输出变量时，我们总是可以指定这个或那个信号属于哪个类别（当然是在历史上），在历史上不存在 "我不知道 "这种情况。但我注意到这样一个奇特的现象，当NS说不知道时，通常指的是某个阶层。只要看看之前的 "不知道"，确定那个信号是真的还是假的，将来 "不知道 "出现时，我们已经知道它是一类真理，比如说。最重要的是，对阶级的划分是稳定的。
嗯，这只是我....大声说出来的想法....
换句话说，当涉及到过去时，自然界中没有 "我不知道"。在过去，我们总是知道我们的信号是什么。这就是为什么我们把今天的 "我不知道 "定义为谎言，当 "我不知道 "出现时，这意味着一个网络指向上，另一个指向下，因此我们知道当我们不知道时，但第一个网络说是，而第二个网络不知道。当第二个人说是，而第一个人不说是，这就是一个谎言。最主要的不是它怎么说是，而是它有多稳定，比如说，我已经好几天没有训练我的网了，让我们看看它的效果如何。
正如我们所看到的，购买的TS信号已经面向 "我不知道"，这是一个谎言，信号本身正确地显示了较低的。
最后一个箭头还没有定向，因为另一个NS在那里工作，信号是出售的，但根据NS的说法，原来是假的，让我们看看......
在保持雷舍托夫的对话中。
没有人怀疑它 :)
说实话，信号坐了下来，不得不重新调整方向，但总的来说还不错！！！。
重点是，在构建输出变量时，我们总是可以指定一个信号属于哪一类（当然是在历史上），在历史上根本不存在 "我不知道 "这样的事情。但我注意到这样一个奇特的现象，当NS说不知道时，通常指的是某个阶层。只要看看之前的 "不知道"，确定那个信号是真的还是假的，将来 "不知道 "出现时，我们已经知道它是一类真理，比如说。最重要的是，划分阶级是稳定的。
这让我想起了导弹控制系统。