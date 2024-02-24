交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 180

Mihail Marchukajtes:

对如何优化一个变量使另一个变量达到0有什么建议吗 ????或倾向于零.....

基本上，根据另一个变量来优化一个变量....。

F(-fabs(y(x))

对吗？

请更准确地说明你的问题。

 

alglib库最近被添加到mql中，这个问题应该可以用它来解决。

第1步：写一个函数来计算第二个变量的值

double Qwe(double inp){
    return(MathSin(inp)); //для примера новая переменная будет вычисляться как синус из первой переменной
}

你的第一个变量是p，第二个变量将通过函数Qwe()计算。在你的情况下，Qwe()函数需要一些代码来查看价格的历史，并根据你的方法在那里计算一些东西。

进一步说，我们将面临通常的优化问题：我们将不得不改变变量inp，以计算Qwe()函数的值。通过改变inp，我们希望达到一个更小的函数结果。这可以在Alglib中完成，这里有一个工具列表 - http://www.alglib.net/optimization/ 。在我看来，Levenberg-Marquardt算法 应该是可行的。我在mql中没有看到任何例子，但函数的名称似乎是一样的，你可以在c++中寻找例子，很可能mql的代码几乎是一样的。

 

一个想法已经存在了很久，有人尝试过吗？

我们谈论的是 "前生活 "模式。

它被用在医学上。

你采取了很多关于病人的信息，而模型预测了这个病人将活多久。

在这种情况下。

我们采取一堆数据，预测价格将达到什么TR/SL。

 

不，你只知道你会从同样的投入中得到多少另一个目标。一切都应该有一定程度的正规化。
榜样已经摆出来了，理论也应该以它为基础。而安德鲁在这之后表达了正确的短语。至于在
至于eqi上的参考点，网子等是不需要的，只要去ga和擦...
 
桑桑尼茨-弗门科

最有趣的是，在大多数情况下，它会去那里和那里，这是经常被无止损交易的过度者使用。直到存款不足以阻止出局的那一刻。换句话说，它达到什么数值并不重要，重要的是这些点将以什么顺序达到。
 
那是如果我们在头脑中没有国王的情况下坐稳了。

而如果我们有一个具有一定概率的TP预测，那么等待缩减是有意义的，如果预测是亏损的，那么我们需要立即解决，而不是坐等存款被清空。

这就是观望模式的意义所在。

 
这里你错了，或者说是对的，但没有说到底，确实会给出信号的进场水平，但最重要的不是信号所赚取的点数，而是这个信号没有错误。这很重要!!!!

总之，我现在已经将输出调整到0.00008点的利润水平。其中零和一的数量是相等的:-)所以我有一堆这样的技巧。还不是所有的人。它的作用是什么 告诉我????

 
我不需要它。而且它也不会正常工作。
这不是 "使这个信号不是错误"，而是为什么 "这个信号不是错误"，最重要的是
即 "这个信号不是一个错误"，在未来...等。你有一个关于历史的配件，其中有一个隐含的企图
的预测波动性。当然，这都是我的看法...
 
不，要找到它的根源，因为我们在做什么？我们把输入的东西分出来，对吗？因此，当它知道 "NO "的状态比 "YES "更好时，建立一个模型就不会有任何偏见，反之亦然。NS在建立模型时得到了不明确性，没有偏斜性。这时，零的数量等于一的数量。而最重要的不是分裂的事实本身，而是它应该是持续的。如果你开始亏损，就把信号倒过来，走上坡路。）
 
米哈，又来了？"））搞笑......我不知道你的情况，但我们分享，我们有一个政权，我们会把你撕成一个新的))))。


