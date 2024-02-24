交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 180 1...173174175176177178179180181182183184185186187...3399 新评论 Andrey Dik 2016.10.26 11:15 #1791 Mihail Marchukajtes:对如何优化一个变量使另一个变量达到0有什么建议吗 ????或倾向于零.....基本上，根据另一个变量来优化一个变量....。F(-fabs(y(x))对吗？请更准确地说明你的问题。 Dr. Trader 2016.10.26 11:27 #1792 alglib库最近被添加到mql中，这个问题应该可以用它来解决。第1步：写一个函数来计算第二个变量的值double Qwe(double inp){ return(MathSin(inp)); //для примера новая переменная будет вычисляться как синус из первой переменной}你的第一个变量是p，第二个变量将通过函数Qwe()计算。在你的情况下，Qwe()函数需要一些代码来查看价格的历史，并根据你的方法在那里计算一些东西。进一步说，我们将面临通常的优化问题：我们将不得不改变变量inp，以计算Qwe()函数的值。通过改变inp，我们希望达到一个更小的函数结果。这可以在Alglib中完成，这里有一个工具列表 - http://www.alglib.net/optimization/ 。在我看来，Levenberg-Marquardt算法 应该是可行的。我在mql中没有看到任何例子，但函数的名称似乎是一样的，你可以在c++中寻找例子，很可能mql的代码几乎是一样的。 СанСаныч Фоменко 2016.10.26 11:54 #1793 一个想法已经存在了很久，有人尝试过吗？我们谈论的是 "前生活 "模式。 它被用在医学上。 你采取了很多关于病人的信息，而模型预测了这个病人将活多久。在这种情况下。我们采取一堆数据，预测价格将达到什么TR/SL。 Vizard_ 2016.10.26 12:37 #1794 Mihail Marchukajtes:考虑到输出变量是由TC的利润额调节的，通过改变这个参数，你至少可以找出我们的输入数据的质量... 不，你只知道你会从同样的投入中得到多少另一个目标。一切都应该有一定程度的正规化。 榜样已经摆出来了，理论也应该以它为基础。而安德鲁在这之后表达了正确的短语。至于在 至于eqi上的参考点，网子等是不需要的，只要去ga和擦... BlackTomcat 2016.10.26 12:48 #1795 桑桑尼茨-弗门科。一个想法已经存在了很久，有人尝试过吗？我们谈论的是 "前生活 "模式。 它被用在医学上。 你采取了很多关于病人的信息，而模型预测了这个病人将活多久。在这种情况下。我们采取一堆数据，预测价格将达到什么TR/SL。 最有趣的是，在大多数情况下，它会去那里和那里，这是经常被无止损交易的过度者使用。直到存款不足以阻止出局的那一刻。换句话说，它达到什么数值并不重要，重要的是这些点将以什么顺序达到。 СанСаныч Фоменко 2016.10.26 13:20 #1796 BlackTomcat: 最有趣的是，在大多数情况下，它会 "到达那里"，而且是那里，这往往被不设止损的交易的过度者所利用。它必须在存款不足以止损的罕见情况下才能达成。换句话说，它达到什么数值并不重要，重要的是这些点将以什么顺序达到。那是如果我们在头脑中没有国王的情况下坐稳了。而如果我们有一个具有一定概率的TP预测，那么等待缩减是有意义的，如果预测是亏损的，那么我们需要立即解决，而不是坐等存款被清空。这就是观望模式的意义所在。 Mihail Marchukajtes 2016.10.26 13:31 #1797 Vizard_。 不，你只知道你与另一个目标从相同的投入中得到多少滴。你正在改变它））））。一切都必须正规化。 例子已经摆出来了，理论应该以它为基础。而安德鲁在这之后表达了正确的短语。至于在 至于eqi上的定位，网等是不需要的，只要去ga和擦...这里你错了，或者说是对的，但没有说到底，确实会给出信号的进场水平，但最重要的不是信号所赚取的点数，而是这个信号没有错误。这很重要!!!!总之，我现在已经将输出调整到0.00008点的利润水平。其中零和一的数量是相等的:-)所以我有一堆这样的技巧。还不是所有的人。它的作用是什么 告诉我???? Vizard_ 2016.10.26 14:44 #1798 Mihail Marchukajtes:这里你错了，或者说是对的，但没有说到底，确实会给出信号的进场水平，但最重要的不是信号获得的点数，而是这个信号不是错误的。这很重要!!!!总之，我现在已经将输出调整到0.00008点的利润水平。其中零和一的数量是相等的:-)所以我有一堆这样的技巧。还不是所有的人。为什么要这样做 告诉我???? 我不需要它。而且它也不会正常工作。 这不是 "使这个信号不是错误"，而是为什么 "这个信号不是错误"，最重要的是 即 "这个信号不是一个错误"，在未来...等。你有一个关于历史的配件，其中有一个隐含的企图 的预测波动性。当然，这都是我的看法... Mihail Marchukajtes 2016.10.26 14:54 #1799 Vizard_。 我不需要它。而且它也不会正常工作。 不是 "这个信号不会出错"，而是为什么 "这个信号不会出错"，最重要的是"这个信号不会是错误的"，在未来...等。你有一个关于历史的配件，其中有一个隐含的企图 的预测波动性。当然，这都是我的看法... 不，要找到它的根源，因为我们在做什么？我们把输入的东西分出来，对吗？因此，当它知道 "NO "的状态比 "YES "更好时，建立一个模型就不会有任何偏见，反之亦然。NS在建立模型时得到了不明确性，没有偏斜性。这时，零的数量等于一的数量。而最重要的不是分裂的事实本身，而是它应该是持续的。如果你开始亏损，就把信号倒过来，走上坡路。） Vizard_ 2016.10.26 22:29 #1800 Mihail Marchukajtes: 不，要找到它的根源，因为我们在做什么？我们把输入的数据分割开来，对吗？因此，当它知道 "NO "的状态比 "YES "更好时，建立一个模型就不会有任何偏见，反之亦然。NS在建立模型时得到了不明确性，没有偏斜性。这时，零的数量等于一的数量。而最重要的不是分裂的事实本身，而是它应该是持续的。如果你开始亏损，就把信号倒过来，走上坡路。）米哈，又来了？"））搞笑......我不知道你的情况，但我们分享，我们有一个政权，我们会把你撕成一个新的))))。 1...173174175176177178179180181182183184185186187...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
对如何优化一个变量使另一个变量达到0有什么建议吗 ????或倾向于零.....
基本上，根据另一个变量来优化一个变量....。
F(-fabs(y(x))
对吗？
请更准确地说明你的问题。
alglib库最近被添加到mql中，这个问题应该可以用它来解决。
第1步：写一个函数来计算第二个变量的值
return(MathSin(inp)); //для примера новая переменная будет вычисляться как синус из первой переменной
}
你的第一个变量是p，第二个变量将通过函数Qwe()计算。在你的情况下，Qwe()函数需要一些代码来查看价格的历史，并根据你的方法在那里计算一些东西。
进一步说，我们将面临通常的优化问题：我们将不得不改变变量inp，以计算Qwe()函数的值。通过改变inp，我们希望达到一个更小的函数结果。这可以在Alglib中完成，这里有一个工具列表 - http://www.alglib.net/optimization/ 。在我看来，Levenberg-Marquardt算法 应该是可行的。我在mql中没有看到任何例子，但函数的名称似乎是一样的，你可以在c++中寻找例子，很可能mql的代码几乎是一样的。
一个想法已经存在了很久，有人尝试过吗？
我们谈论的是 "前生活 "模式。
它被用在医学上。
你采取了很多关于病人的信息，而模型预测了这个病人将活多久。
在这种情况下。
我们采取一堆数据，预测价格将达到什么TR/SL。
Mihail Marchukajtes:
考虑到输出变量是由TC的利润额调节的，通过改变这个参数，你至少可以找出我们的输入数据的质量...
榜样已经摆出来了，理论也应该以它为基础。而安德鲁在这之后表达了正确的短语。至于在
至于eqi上的参考点，网子等是不需要的，只要去ga和擦...
最有趣的是，在大多数情况下，它会 "到达那里"，而且是那里，这往往被不设止损的交易的过度者所利用。它必须在存款不足以止损的罕见情况下才能达成。换句话说，它达到什么数值并不重要，重要的是这些点将以什么顺序达到。
那是如果我们在头脑中没有国王的情况下坐稳了。
而如果我们有一个具有一定概率的TP预测，那么等待缩减是有意义的，如果预测是亏损的，那么我们需要立即解决，而不是坐等存款被清空。
这就是观望模式的意义所在。
这里你错了，或者说是对的，但没有说到底，确实会给出信号的进场水平，但最重要的不是信号所赚取的点数，而是这个信号没有错误。这很重要!!!!
总之，我现在已经将输出调整到0.00008点的利润水平。其中零和一的数量是相等的:-)所以我有一堆这样的技巧。还不是所有的人。它的作用是什么 告诉我????
这不是 "使这个信号不是错误"，而是为什么 "这个信号不是错误"，最重要的是
即 "这个信号不是一个错误"，在未来...等。你有一个关于历史的配件，其中有一个隐含的企图
的预测波动性。当然，这都是我的看法...
不，要找到它的根源，因为我们在做什么？我们把输入的数据分割开来，对吗？因此，当它知道 "NO "的状态比 "YES "更好时，建立一个模型就不会有任何偏见，反之亦然。NS在建立模型时得到了不明确性，没有偏斜性。这时，零的数量等于一的数量。而最重要的不是分裂的事实本身，而是它应该是持续的。如果你开始亏损，就把信号倒过来，走上坡路。）
米哈，又来了？"））搞笑......我不知道你的情况，但我们分享，我们有一个政权，我们会把你撕成一个新的))))。