你有一个很长的学习曲线吗？ 这最后一个

我不知道，我只是让电脑开了一晚上，让模型学习。早上，它已经准备好了，学习时间不超过7个小时，实际上可能更少。
 

在newConfigNEAT函数中，默认设置如下

newConfigNEAT(numInputs = 14 ,numOutputs = 1,maxNumOfNodes =500 ,speciesPopulation = 50)

我目前是第32代

generation minFitness maxFitness meanFitness medianFitness
32         32   82.23862   150.0092    140.4628      145.5368
[1] "Starting simulations..."
[1] "1.59 % Finished simulation of species 1 / 44 genome 1 / 6 with fitness 146.091452597612"
[1] "3.17 % Finished simulation of species 1 / 44 genome 2 / 6 with fitness 146.091452597612"
[1] "4.76 % Finished simulation of species 1 / 44 genome 3 / 6 with fitness 146.091452597612"
[1] "6.35 % Finished simulation of species 1 / 44 genome 4 / 6 with fitness 146.091452597612"
[1] "7.94 % Finished simulation of species 1 / 44 genome 5 / 6 with fitness 146.091452597612"
[1] "9.52 % Finished simulation of species 1 / 44 genome 6 / 6 with fitness 146.091452597612"
[1] "11.11 % Finished simulation of species 2 / 44 genome 1 / 2 with fitness 145.536759116526"
[1] "12.7 % Finished simulation of species 2 / 44 genome 2 / 2 with fitness 145.536759116526"

总共应该有多少代人，是50还是500？

在第35代结束，到底为什么在第35代？不知道...谢谢交易员博士

出了点问题，在OOS上，由于某种原因，它没有计算到最后的值。

只有36代，即代码中调用NEATSimulation.RunSingleGeneration(tradingSimulation)的次数（本身一次，然后在循环中调用35次）。
 
mytarmailS:

而出了问题，OOS由于某种原因没有完全计算出股票。

一切按计划进行，在交易规则的某个地方，它说如果缩水太大，就停止。

标普一跌--整个策略就崩溃了，我也有同样的结果。这篇文章的作者要么是非常幸运（不太可能），要么是为了美丽的OOS图片而经历了不同的交易模式。

 
OOS的选择偏差。句子
 
我不知道，弗拉基米尔-佩雷文科 说，一切都相当乐观，净值不会一下子暴跌，就像我以前看到的一切，净值是在下跌的趋势中训练的，而趋势是在OOS上上升。
 

在Vizard_描述的内容中再次尝试

2个指标是非常少的，我甚至找不到合适的东西。所以，这只是一个 "垃圾进->垃圾出 "的例证。

坐标是两个指标的值。蓝色是 "买入 "点，红色是 "卖出 "点。

6个模型在 "训练数据 "点上训练，然后用来预测一组坐标为(-2;-2)->(2;2)的点，你可以看到模型到底是如何记住数据的，以及模型在新坐标上的预测结果是什么。


 
漂亮，信息量大......谢谢你的帮助

我可能要聚在一起，写一写我寻找纯模式的想法，都是一样的（但这需要时间），因为我可以看到它是相关的......也许会有一些好的结果......。

Dr.Trader 在我看来，整个问题在于我们试图强迫MO将 整个 样本划分为不同的等级，如果客观上 我们只能划分出3% 的样本，我们说不，MO你大可以继续划分所有的样本，我不在乎:)所以他用一个已知的结果把不可分割的东西分开......。

你看，我们试图把所有的 样本分为买入和卖出，这就是我们想预测市场上的每一个动作，但是我们的预测器非常糟糕，它们只能客观地 预测所有动作中的~3% ，那么我们需要什么呢？ 我们需要尝试至少得到这3% ，并扔掉其余不可分割 东西，因为这 也是 需要去除的垃圾/噪音/重新培训的理由等等随你怎么说，都是对的...

虽然我还没有写出我的看法，但有没有人对如何做这个选择有什么建议？

p.s. Sanych请不要再跟我说PCA了，这不是一回事;)

 
我之前描述了我的方法，将其分为3个等级（卖出、围栏、买入）。栅栏 "类包括所有相互矛盾或无法划分为买入和卖出类的情况。事实证明，只有3-10%的人属于买入和卖出类。这种方法的美妙之处在于，随着时间的推移，网络不再识别市场情况，并开始越来越多地将其归因于 "栅栏"，即它逐渐停止交易。这比随着时间的推移，开始越来越多地误入歧途要好一百倍。

但都无济于事，没有人愿意，没有人听。

