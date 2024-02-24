交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1742 1...173517361737173817391740174117421743174417451746174717481749...3399 新评论 [删除] 2020.04.23 13:41 #17411 mytarmailS 2020.04.23 13:45 #17412 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 很好，那么你是怎么处理这些集群的？ 提供更多信息 [删除] 2020.04.23 13:46 #17413 mytarmailS: 很好，那么你是怎么处理这些集群的？ 让我仔细看看。 让我看一下蟒蛇的图片）。 刚把昨天的群组转移到图表上 Valeriy Yastremskiy 2020.04.23 14:00 #17414 mytarmailS: 是什么呢，很多错误的信号，你应该以95%为目标。 我有其他想法来提高质量，但我不知道如何实施。 我也不知道假信号过滤器是如何工作的。从图表上看，价格走廊的扩大将有助于这一领域的发展。趋势会更短，但趋势中的假阳性现象会更少。 [删除] 2020.04.23 14:05 #17415 现在我将改为高斯混合，因为卡明斯很弱......而且我需要发挥增量滞后的作用（不是所有的都一样好）。 但有了新的数据，它就很酷......但我必须编写测试器和TS来检查它的交易。 Mihail Marchukajtes 2020.04.23 14:20 #17416 Valeriy Yastremskiy: 对我来说，这是由于波浪的正确性，从波浪理论来看，正确的波浪会正确地衰减，所以我们有一个短期预测。不规则曲线内部有许多波浪，所以不可能在不劈波的情况下进行预测。 波浪理论的缺点是，当趋势延长时，报价开始进入大周期的区域。举个例子：目前的工作周期是15条，我们在15条中得到一个完整的振荡周期。无穷无尽的趋势开始了，当周期15应该已经转过来的时候，在这一点上，报价的连续运动 导致了当前周期开始增加的事实，直到报价在一个方向上没有转过来。因此，这种单向循环变化的影响（循环周期的不断增加或不断收缩）是这个理论中最讨厌的东西。也就是说，建立在周期上的TS不知道如何站在长期趋势上。只是同样的综援，尽管是一个包含网络的综援。我认为它使用了大量内核的回归，允许对绝对任何包含几个周期的曲线进行灵活处理。因此，这个特殊的解决方案是试图摆脱大趋势的影响，当一个报价开始跳向一个增加的周期期。 [删除] 2020.04.23 14:34 #17417 这是一个复杂的事情，你不能确切地知道如何接近它......这一切都很模糊。 做标语什么的，有点矫枉过正。 Valeriy Yastremskiy 2020.04.23 15:13 #17418 Mihail Marchukajtes: 波浪理论的缺点是，在长期的趋势中，报价开始向大周期的区域移动。举个例子：目前的工作周期是15，在15个小节期间我们获得一个完整的振荡周期。无穷无尽的趋势开始了，当周期15应该已经转过来的时候，在这一点上，报价的连续运动导致了当前周期开始增加的事实，直到报价在一个方向上没有转过来。因此，这种单向循环变化（循环周期的不断增加或不断收缩）的影响在这个理论中是最讨厌的。也就是说，建立在周期上的TS不知道如何站在长期趋势上。只是同样的综援，尽管是一个包含网络的综援。我认为它使用了大量内核的回归，允许对绝对任何包含几个周期的曲线进行灵活处理。因此，这个特殊的解决方案是试图摆脱大趋势的影响，当一个报价开始跳向一个增加的周期期。 当你有一个圆圈时，这意味着一个或更多的波浪，而且它们是同步的。递增、递减的周期是加速。但外部因素并没有被消除。问题是，人们只能通过正确划分波浪来预测，这是有问题的，或者当一个波浪仍然存在的时候。而上帝保佑，外部力量不会干涉。它发生了，而且可以被发现。 我认为纯粹的技术方法本身就有弊端，没有联系，没有对事情的理解。有数以百万计的商人，但他们行动的因素的统一性给减少足够的必要因素的考虑带来希望。而如果有多达一千多人，GA和IO将拉动任务))))。 问题是，情报机构如何核算敌国人口和人员的发病率，以及如何将这些数字反馈给AI。从新闻来看，在这个问题上有工作和成果。 一般来说，有可能不知道这些因素的本质，你只需要适当地分离，或隔离它们的影响。你和我以及其他人正在做什么。 [删除] 2020.04.23 15:27 #17419 忍不住要看看这个...... 你最好详细说明一下它是什么，条件是什么，为什么需要它，以及它的内容，https://ru.wikipedia.org/wiki/Фигуры_Лиссажу。 Фигуры Лиссажу — Википедия ru.wikipedia.org Фигу́ры Лиссажу́ — траектории, прочерчиваемые точкой, совершающей одновременно два гармонических колебания в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Вид фигур зависит от соотношения между периодами (частотами), фазами и амплитудами обоих колебаний. В простейшем случае равенства обоих периодов фигуры представляют собой эллипсы, которые при... Rorschach 2020.04.23 20:35 #17420 Mihail Marchukajtes: 非常感谢您提供的信息，但总的来说。这些照片是你自己做的还是你拿出来的，如果是这样，与OOS合作的结果是什么？ 在这里 找到的 1...173517361737173817391740174117421743174417451746174717481749...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
很好，那么你是怎么处理这些集群的？
提供更多信息
提供更多信息
让我仔细看看。
让我看一下蟒蛇的图片）。
刚把昨天的群组转移到图表上
是什么呢，很多错误的信号，你应该以95%为目标。
我有其他想法来提高质量，但我不知道如何实施。
我也不知道假信号过滤器是如何工作的。从图表上看，价格走廊的扩大将有助于这一领域的发展。趋势会更短，但趋势中的假阳性现象会更少。
现在我将改为高斯混合，因为卡明斯很弱......而且我需要发挥增量滞后的作用（不是所有的都一样好）。
但有了新的数据，它就很酷......但我必须编写测试器和TS来检查它的交易。
对我来说，这是由于波浪的正确性，从波浪理论来看，正确的波浪会正确地衰减，所以我们有一个短期预测。不规则曲线内部有许多波浪，所以不可能在不劈波的情况下进行预测。
这是一个复杂的事情，你不能确切地知道如何接近它......这一切都很模糊。
做标语什么的，有点矫枉过正。
波浪理论的缺点是，在长期的趋势中，报价开始向大周期的区域移动。举个例子：目前的工作周期是15，在15个小节期间我们获得一个完整的振荡周期。无穷无尽的趋势开始了，当周期15应该已经转过来的时候，在这一点上，报价的连续运动导致了当前周期开始增加的事实，直到报价在一个方向上没有转过来。因此，这种单向循环变化（循环周期的不断增加或不断收缩）的影响在这个理论中是最讨厌的。也就是说，建立在周期上的TS不知道如何站在长期趋势上。只是同样的综援，尽管是一个包含网络的综援。我认为它使用了大量内核的回归，允许对绝对任何包含几个周期的曲线进行灵活处理。因此，这个特殊的解决方案是试图摆脱大趋势的影响，当一个报价开始跳向一个增加的周期期。
当你有一个圆圈时，这意味着一个或更多的波浪，而且它们是同步的。递增、递减的周期是加速。但外部因素并没有被消除。问题是，人们只能通过正确划分波浪来预测，这是有问题的，或者当一个波浪仍然存在的时候。而上帝保佑，外部力量不会干涉。它发生了，而且可以被发现。
我认为纯粹的技术方法本身就有弊端，没有联系，没有对事情的理解。有数以百万计的商人，但他们行动的因素的统一性给减少足够的必要因素的考虑带来希望。而如果有多达一千多人，GA和IO将拉动任务))))。
问题是，情报机构如何核算敌国人口和人员的发病率，以及如何将这些数字反馈给AI。从新闻来看，在这个问题上有工作和成果。
一般来说，有可能不知道这些因素的本质，你只需要适当地分离，或隔离它们的影响。你和我以及其他人正在做什么。
忍不住要看看这个......
你最好详细说明一下它是什么，条件是什么，为什么需要它，以及它的内容，https://ru.wikipedia.org/wiki/Фигуры_Лиссажу。
非常感谢您提供的信息，但总的来说。这些照片是你自己做的还是你拿出来的，如果是这样，与OOS合作的结果是什么？
