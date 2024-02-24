交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1649 1...164216431644164516461647164816491650165116521653165416551656...3399 新评论 Кеша Рутов 2020.03.26 13:24 #16481 Reg Konow: 关于我们 "阅读 "亚里士多德、柏拉图或黑格尔的建议是荒谬的。它们不是被 "阅读"，而是被研究。如果你不知道，亚里士多德生活在黑格尔之前两千年。他没有也不可能有一个既定的辩证法概念。 柏拉图是我们的朋友，但真理更可贵。 Кеша Рутов 2020.03.26 13:29 #16482 叶夫根尼-迪尤卡。 训练了一个小时。回溯测试显示它的训练效果比15分钟好。一旦我得到更多的历史资料，我将看到它在实践中的效果。我现在有一张晚上的图纸。 这是M2上的BTCUSD。每2分钟进行一次网络轮询。在每一个点，预测是60分钟，但它是非常暂定的。网络只是被问到 "一小时后会发生什么？"的问题，它回答的是价格变化的预期值。上面的线是向下的运动，下面的线是向上的运动，线的粗细是信心的程度。稍后我将给你提供有这种预测的专家的链接。 你已经被要求给出一个系列和一个信号，为一些足够的间隔，至少为你所训练的三分之一，也就是10万分钟，然后我们看看它是如何预测的。我不知道如何使用它，但我已经在 "小时 "里学会了。 Кеша Рутов 2020.03.26 13:42 #16483 Wizard2018。 你不说。市场是一项任务，其中最主要的是了解 "寻找什么"，其余是 "技术问题"。 好话说尽，但在这里就像用猪眼打牛眼一样，主要是垃圾话，花哨的算法，如CNN和LSTM。 Evgeny Dyuka 2020.03.26 14:09 #16484 凯沙-鲁托夫。 你被要求在某个适当的间隔内给出一个系列和一个信号，至少是你所教内容的三分之一，也就是10万分钟，然后我们看看它是如何预测的。我不知道如何使用它，但我从来没有见过这么长的时间。 你如何奉献？把专家，它已经积累了一个约10K分钟的故事，即10K个单独的预测。我没有更多。 如果你需要的是绝对值 而不是图表，我可以把日志文件发给你。 Rorschach 2020.03.26 16:34 #16485 使用NS（或其他方法）来获得比 "明天会像今天一样"（即比增量率更好）的价格（或挥发）值预测，是否现实？ Mihail Marchukajtes 2020.03.26 16:39 #16486 凯沙-鲁托夫。 金玉良言，但在这里就像猪前的珠子，这里大多是适合垃圾的粉丝，有花哨的算法，如CNN和LSTM。 而有些人则普遍推广JPrediction_v15.0。现在有什么样的人。对吗？ Vizard_ 2020.03.26 16:46 #16487 Mihail Marchukajtes: 而有些人在JPrediction_v15.0方面则好得多。现在有什么样的人。对吗？ 摆放 Mihail Marchukajtes 2020.03.26 16:54 #16488 Vizard_。 职位 所以我把它放在那里。这里有一些人批评我，用一个小字来称呼我，但我要给你最好的技术。是的。!!!!。 让我告诉你，我根本就没有碰过BROWN-Robinson-Reshet班。然而，我在SippleSelexion类中尝试了很多，这正是对接收模型的选择负责。而我所做的这些创新大大减少了训练时间（降低了模型的成本），当然得到的模型也更充分。其中最新的。 而且我们得到的模型的质量并不高。我认为这只是一个巧合...仅此而已。 Mihail Marchukajtes 2020.03.26 16:56 #16489 哈哈，看看吧，这可是最先进的技术。有没有人听说过它？无聊的事情就要爆发了 :-) Vizard_ 2020.03.26 17:01 #16490 Mihail Marchukajtes: 所以我把它放在那里。这里有一些人批评我，用一个小字来称呼我，但我要给你最好的技术。是的。!!!!。 你会卖掉它吗？ 1...164216431644164516461647164816491650165116521653165416551656...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
关于我们 "阅读 "亚里士多德、柏拉图或黑格尔的建议是荒谬的。它们不是被 "阅读"，而是被研究。如果你不知道，亚里士多德生活在黑格尔之前两千年。他没有也不可能有一个既定的辩证法概念。
柏拉图是我们的朋友，但真理更可贵。
训练了一个小时。回溯测试显示它的训练效果比15分钟好。一旦我得到更多的历史资料，我将看到它在实践中的效果。我现在有一张晚上的图纸。
这是M2上的BTCUSD。每2分钟进行一次网络轮询。在每一个点，预测是60分钟，但它是非常暂定的。网络只是被问到 "一小时后会发生什么？"的问题，它回答的是价格变化的预期值。上面的线是向下的运动，下面的线是向上的运动，线的粗细是信心的程度。稍后我将给你提供有这种预测的专家的链接。
你不说。市场是一项任务，其中最主要的是了解 "寻找什么"，其余是 "技术问题"。
好话说尽，但在这里就像用猪眼打牛眼一样，主要是垃圾话，花哨的算法，如CNN和LSTM。
你被要求在某个适当的间隔内给出一个系列和一个信号，至少是你所教内容的三分之一，也就是10万分钟，然后我们看看它是如何预测的。我不知道如何使用它，但我从来没有见过这么长的时间。
如果你需要的是绝对值 而不是图表，我可以把日志文件发给你。
而有些人在JPrediction_v15.0方面则好得多。现在有什么样的人。对吗？
所以我把它放在那里。这里有一些人批评我，用一个小字来称呼我，但我要给你最好的技术。是的。!!!!。
让我告诉你，我根本就没有碰过BROWN-Robinson-Reshet班。然而，我在SippleSelexion类中尝试了很多，这正是对接收模型的选择负责。而我所做的这些创新大大减少了训练时间（降低了模型的成本），当然得到的模型也更充分。其中最新的。
而且我们得到的模型的质量并不高。我认为这只是一个巧合...仅此而已。
你会卖掉它吗？