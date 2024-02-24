交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1649

新评论
 
Reg Konow:

关于我们 "阅读 "亚里士多德、柏拉图或黑格尔的建议是荒谬的。它们不是被 "阅读"，而是被研究。如果你不知道，亚里士多德生活在黑格尔之前两千年。他没有也不可能有一个既定的辩证法概念。

柏拉图是我们的朋友，但真理更可贵。

 
叶夫根尼-迪尤卡

训练了一个小时。回溯测试显示它的训练效果比15分钟好。一旦我得到更多的历史资料，我将看到它在实践中的效果。我现在有一张晚上的图纸。

这是M2上的BTCUSD。每2分钟进行一次网络轮询。在每一个点，预测是60分钟，但它是非常暂定的。网络只是被问到 "一小时后会发生什么？"的问题，它回答的是价格变化的预期值。上面的线是向下的运动，下面的线是向上的运动，线的粗细是信心的程度。稍后我将给你提供有这种预测的专家的链接。

你已经被要求给出一个系列和一个信号，为一些足够的间隔，至少为你所训练的三分之一，也就是10万分钟，然后我们看看它是如何预测的。我不知道如何使用它，但我已经在 "小时 "里学会了。

 
Wizard2018

你不说。市场是一项任务，其中最主要的是了解 "寻找什么"，其余是 "技术问题"。

好话说尽，但在这里就像用猪眼打牛眼一样，主要是垃圾话，花哨的算法，如CNN和LSTM。

 
凯沙-鲁托夫

你被要求在某个适当的间隔内给出一个系列和一个信号，至少是你所教内容的三分之一，也就是10万分钟，然后我们看看它是如何预测的。我不知道如何使用它，但我从来没有见过这么长的时间。

你如何奉献？把专家，它已经积累了一个约10K分钟的故事，即10K个单独的预测。我没有更多。
如果你需要的是绝对值 而不是图表，我可以把日志文件发给你。
 
使用NS（或其他方法）来获得比 "明天会像今天一样"（即比增量率更好）的价格（或挥发）值预测，是否现实？
 
凯沙-鲁托夫

金玉良言，但在这里就像猪前的珠子，这里大多是适合垃圾的粉丝，有花哨的算法，如CNN和LSTM。

而有些人则普遍推广JPrediction_v15.0。现在有什么样的人。对吗？
 
Mihail Marchukajtes:
而有些人在JPrediction_v15.0方面则好得多。现在有什么样的人。对吗？

摆放

 
Vizard_

职位

所以我把它放在那里。这里有一些人批评我，用一个小字来称呼我，但我要给你最好的技术。是的。!!!!。

让我告诉你，我根本就没有碰过BROWN-Robinson-Reshet班。然而，我在SippleSelexion类中尝试了很多，这正是对接收模型的选择负责。而我所做的这些创新大大减少了训练时间（降低了模型的成本），当然得到的模型也更充分。其中最新的。

而且我们得到的模型的质量并不高。我认为这只是一个巧合...仅此而已。

 
哈哈，看看吧，这可是最先进的技术。有没有人听说过它？无聊的事情就要爆发了 :-)
 
Mihail Marchukajtes:

所以我把它放在那里。这里有一些人批评我，用一个小字来称呼我，但我要给你最好的技术。是的。!!!!。


你会卖掉它吗？

1...164216431644164516461647164816491650165116521653165416551656...3399
新评论