交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1647

Реter Konow 2020.03.25 18:57 #16461
mytarmailS:
知道群众在想什么的人现在有了一个提前一步的预测

sibirqk 2020.03.25 19:04 #16462
阿列克谢-尼古拉耶夫。
对Automat生长的一个很好的替代）。
还有待观察，一个人何时会开始使用傅里叶、小波和其他DSP来预测硬币的结果图的累积总和。
毕竟，这个图表是一些价格与时间的函数，在时间上离散，量化，以数字形式出现。

[删除] 2020.03.25 19:12 #16463
你们这些白痴

Aleksey Nikolayev 2020.03.25 19:16 #16464
sibirqk:
当人们开始绘制硬币结果的累积总和，用傅里叶、小波和其他DSP进行预测时，还有待观察。毕竟，这个图表是一些价格与时间的函数，随着时间的推移被离散，被量化，被数字化。

+++)))

Aleksey Nikolayev 2020.03.25 19:17 #16465
马克西姆-德米特里耶夫斯基。
我们的白痴
你有吗？

[删除] 2020.03.25 19:18 #16466
阿列克谢-尼古拉耶夫。
你有吗？
我以前写过，它们都被淹没了）我只是懒得自己去做。
通过任何可用的手段进行聚类的规则
在4月买入欧罗巴，在5月卖出)

mytarmailS 2020.03.25 19:20 #16467

Aleksey Nikolayev 2020.03.25 19:25 #16468
马克西姆-德米特里耶夫斯基。
我以前写过，到处都是）我只是懒得自己做。
通过任何可用的手段进行聚类的规则
并在四月买入欧元，在五月卖出 )
他们承诺一切都会崩塌)
例如，最近的全球塌陷线）。

[删除] 2020.03.25 19:33 #16469
阿列克谢-尼古拉耶夫。
他们承诺一切会崩溃)
像最近的世界崩溃线)
我们一直被承诺的东西 )

Evgeny Dyuka 2020.03.26 08:19 #16470
训练了 "一小时"。回溯测试显示它的训练效果比15分钟好。在实践中如何，将在故事建立起来后看到。现在我有一个晚上的图纸。
这是M2上的BTCUSD。每2分钟进行一次网络轮询。在每一个点，预测是60分钟，但它是非常暂定的。网络只是被问到 "一小时后会发生什么？"，它回答的是价格变化的预期幅度。上面的线是向下的运动，下面的线是向上的运动，线的粗细是信心的程度。稍后我将给出一个链接，介绍一位有这种预测的专家。
知道群众在想什么的人现在有了一个提前一步的预测
今天的现实让人感到失望。原因就在这里。
1."人群总是分为两个阵营--买家/卖家。他们可以想什么就什么，但他们的预测总是相反。 所以我们已经有了两个 相互排斥的意见。
2.我们不知道如何或什么会使其中一个 "阵营 "比另一个更活跃，他们（对他们不利）将开始采取市场价格，而不是用限制器等待。毕竟，是主动权给了运动以动力，而主动权，就是市场投标。他们的利润较低，但他们通过展示决心向前迈出了一步。采取市场出价的人比用限价器等待的人更确定移动的方向。我们目前还不知道这些 "决定性的 "有多少。
另外，机器人已经充斥市场，它们没有情感；它们的 "果断性 "不是由它们的动机造成的，而是由它们的算法造成的。我们不知道市场上机器人的算法。
4.现代交易员早已与市场事件脱节，他们根据各种公式/指标进行交易，这些公式/指标使用衍生参数，与世界事件无关，因此，他们的决定是不可预测的。
5.有的对手方可以利用巨大的流动性阻止/扭转任何运动。特别是在弱势市场。在这种情况下，最好知道对手方想要什么，而不是人群。
所以，情况比这要复杂一些。
对Automat生长的一个很好的替代）。
当人们开始绘制硬币结果的累积总和，用傅里叶、小波和其他DSP进行预测时，还有待观察。毕竟，这个图表是一些价格与时间的函数，随着时间的推移被离散，被量化，被数字化。
我以前写过，它们都被淹没了）我只是懒得自己去做。
通过任何可用的手段进行聚类的规则
在4月买入欧罗巴，在5月卖出)
这就简单多了，相信我你可以，一切皆有可能))你只需要写大量的文字来解释一切，但最后你可以预测，这并不难 ...
人群就是这样......容易预测）就像这个论坛的一些居民一样。
并在四月买入欧元，在五月卖出 )
例如，最近的全球塌陷线）。
像最近的世界崩溃线)
我们一直被承诺的东西 )
训练了 "一小时"。回溯测试显示它的训练效果比15分钟好。在实践中如何，将在故事建立起来后看到。现在我有一个晚上的图纸。
这是M2上的BTCUSD。每2分钟进行一次网络轮询。在每一个点，预测是60分钟，但它是非常暂定的。网络只是被问到 "一小时后会发生什么？"，它回答的是价格变化的预期幅度。上面的线是向下的运动，下面的线是向上的运动，线的粗细是信心的程度。稍后我将给出一个链接，介绍一位有这种预测的专家。