这是正确的，没有人承诺会收敛到零。
问题是关于如何交易分歧的时间序列的混合物，哪一个会在底部或顶部 ，我们不 知道。
如果你不知道，只有一个选择--猜测)。
抽象地--考虑继承顺序上的列文斯坦距离。该措施大于合理值--这意味着行与行之间是 "交织 "的，应该重新计算。
如果行数不是从吐出的，这不仅对你意味着，也意味着许多人将改变估计，并进行输入/输出。然后你就可以想办法了 :-)
图片：处于顶端的人更有可能停留在顶端。
在我们村，他们甚至不知道这个词。
你能把你的观点说得更清楚吗？
当然有一个概率，甚至有一些统计数字...但由于某些原因，它不能帮助我们（（）。
另一个棘手的问题是，可敬的主教们
假设我们有10个以上的时间序列从大约相同的点出来
如果我们事先不知道哪个BP会比其他BP高或低，我们如何在系列之和的背离上进行交易？
你有很多类似的行，也许应该对它们进行协整检查。
系列可以非常相似，这是真的
而且，我承认，有些甚至可能是 "协整 "的，尽管它们的差异与静止过程不是很相似
有的并列，有的交织，有的分歧，有的汇合
唯一可靠的事实是，它们大多是发散的，即系列之间的初始距离小于最终距离。
当然，如果我们知道它们中的哪一个在期末会更高和更低，就不会有问题了。
那么，如果它们之间的距离是线性变化的，那就不是问题。它在看照片，我不知道另一个人。你可以允许为一个人买，为另一个人卖，通过剩余的信号。
即这是唯一的选择。
你是什么意思？
这样的照片破坏了我的心情
这就可以了，但复杂的重叠(()
然后是这个
正常（标准利润）位置--当第1行--蓝线位于其他位置以下时
但情况并非总是如此，我尚未能确定原因。
当Y与X成比例变化时，即有一个线性依赖+周期+噪音，这两条弯曲的线往哪边走没有区别，甚至在不同的方向上也是如此。
所以观察结果不够，我们需要1000倍的观察结果。或者评估曲线背后的基本模式，其中有多少是一致的。
就这样了，我已经离开了论坛。新年快乐!
