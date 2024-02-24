交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1377

Grail:

完全正确，越多越好（少于10万是噪音），但你必须考虑到 市场属性的变化，如何在培训中考虑到这一点是一个大秘密

我曾试图均匀地 减少线条的重量，但我没有注意到任何改善。其他的选择是什么？

 
elibrarius:

我们也可以尝试把lurn分成例如10个片段，通过10%的测试（接近尾声（现在）），以一个或多或少的最佳平均值来教他们，然后用调制的分类质量（1-.1）作为片段的权重。当然也可以用滑动窗口做，有一定的步骤，以获得更均匀 的重量。顺便说一下，这些权重的动态本身是一个非常重要的特征，与市场模式的变化有关。

 
圣杯

我不太明白这个想法，是不是像弗拉基米尔建议的那样？即在对一部分数据进行训练后，将权重放在测试图上？
 

PS的重量不是给最后的试验品，更接近真实的，而是给左边的图片中的那块。


 
圣杯

啊--好吧，这与弗拉基米尔的相反。他给这些测试块中的线条加了权重，通过不断地转移它们，他给整个样本加了权重。在这里，你可以为每条线得到不同的重量。

而你--在一小块lern（2-5万行）上进行训练，对照测试，如果测试结果好于/差于所有作品的平均水平，就分别对这块lern中的所有行改变权重。在这里，一个片区的所有行的权重都是一样的。

现在我对你的想法理解正确吗？

进入猪圈，可能很有趣......还没看。喜欢讲座的内容。

https://www.lektorium.tv/lecture/14232

马克西姆-德米特里耶夫斯基

喜欢这个讲师，不喜欢这个讲座。虽然他读得很好。我能够坐着看完25分钟）。这是为不同的观众准备的。当然，接下来会说一些有趣的事情，但2个小时的观看...

我也还没有搞清楚。

他有一个讲座课程。 如果你看第一个，那是对市场结构 和模型的深入分析。

一般来说很有趣。摩根大通的量子，或者谁知道。

 
是的，在一个片断中，权重是相同的，首先每个片断都要进行训练，最后在一个测试中进行测试，并记录训练片断的结果，然后取所有片断的平均值，除以分布，这就是权重。

 
如果没有伊藤的随机微积分，金融数学就显得相当隐蔽和晦涩。

