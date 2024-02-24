交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1374

elibrarius

也就是说，对准是由弗拉基米尔建议的方法捡到的？

这可能不完全是我想象的那样。我不知道，我还没有用过它，我必须阅读帮助。

有什么地方可以读到这些参数吗？
 
elibrarius

这些重量不仅可以送入助推器，还可以送入森林和NS的箱子。显然，该方法在所有国防部系统中是通用的。
第一个减少旧数据影响的实验显示没有改善。

当在30000行上训练时，测试看起来比在80000行上训练时更好。在80000点时，交易量较少，误差也较大。我试着按比例减少重量（从新鲜的1到旧的0.5），结果几乎一样。


显然，正如马克西姆所指出的那样，它仍然是为了对准分散，通过弗拉基米尔所述的方法。

是的，我说的是对于那些需要将预测器分区移到树的较低层次的行，减少权重的可行性。如果我们考虑到市场已经发生了变化，仅仅给较新的数据加权可能是有意义的。

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基
有什么地方可以读到这些参数吗？

以前没有注意到这个东西

 

在NS上做了一个TS的原型。根据NS预测开盘，预测时间 - 5米。开盘后5分钟内就完成了交易。没有对该交易进行监督。

这里是第一个结果。

x - 交易号码，y - 以点为单位的利润。佣金等不在考虑之列。测试的间隔时间为3.5个月。

没有必要在第60个交易之前进行交易，是到前一个期货收盘为止，在那里预测的可能性不大。我怀疑，急剧的跳跃是日间的差距。

还有Python代码。这再简单不过了。

def Long(i): # сделка Long
    print('long')
    profLS.append(SD.history[i+5][c.c] - SD.history[i][c.c] )
    return i + 5

def Short(i):  # Сделка Short
    print('short')
    profLS.append(SD.history[i][c.c] - SD.history[i+5][c.c] )
    return i + 5

while i < LenHist:
    x = []
    for j in range(0, 20): #Подготовка данных для НС
        x.append((SD.history[i-j][c.c]/SD.history[i][c.c]-1)*1000)
    out = MLP.Predict([x]) # запрашиваем прогноз НС
    if out >= 3.0:
        i = Long(i)       
        tmp.append('L')
    elif out <= -3.0:
        i = Short(i)        
        tmp.append('S')
    i += 1
我在xgboost 网站上找不到，不过有一个 "参数调整 "部分，都是关于偏差-变异的权衡。

这与我的想法有点类似。

不使用它，只是好奇。

 
考虑到通宵关门，不在10点开门，看起来很有意思？

 
在xgb.train小说的PDF描述包中，它说。

weight - 一个向量，表示输入的每一行的权重。

就这样了。

ELM也有同样的。我在别的地方见过。

问了做助推器的人，也许他以后会给你一个答案。

 
训练时，我在他们身上取得了很好的效果，但结果是在10点前停下来不回撤的情况下关门是不真实的。

