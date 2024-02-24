交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1379 1...137213731374137513761377137813791380138113821383138413851386...3399 新评论 Aleksey Nikolayev 2019.02.28 12:33 #13781 马克西姆-德米特里耶夫斯基。有趣的是，女孩们如何跳舞......即通过马尔科夫过程，一个具有 "记忆 "的过程也被定义，通过潜在的状态，比如说 我脑子里有些混乱......所以事实证明，是的，因为一切都已经完成。如果你得到它的权利。完全同意这一点。过去对未来的直接影响（在现在没有任何有意义的调解人）--这已经变成了一些神秘学）。 Vladimir Karputov 2019.02.28 17:08 #13782 禁止为市场的产品做广告。请注意。 Грааль 2019.02.28 17:54 #13783 弗拉基米尔-卡尔普托夫： ，禁止为市场的产品做广告。请注意。这不是广告，恰恰相反，可能是批评的意思，我从来没有得到过这么好的曲线型股票，我想知道这样的圣杯 是怎么做出来的...... Uladzimir Izerski 2019.03.01 05:04 #13784 圣杯。这是什么广告，相反，它可能是作为一种批评的意思，我从来没有过如此美丽的弧形股权，我想知道这样的圣杯是如何制造的......没有注意到。这个图表是来自测试人员还是来自市场？这并不重要，如果它是一个演示或真实的。 如果是测试员，这并不奇怪。这样的指标可能在几天内就能得出。 如果是来自市场的，那就是精湛的演奏。 Грааль 2019.03.01 12:36 #13785 Uladzimir Izerski: 我没有注意到。这个图表是来自测试人员还是来自市场？不管它是演示还是真实的，都不重要。如果是来自测试人员，这并不奇怪。这样的指标可以在几天内得出。如果是来自市场的，那就是精湛的演奏。因此，在测试器中，即使从理论上讲，也可能无法在OOS中创建一个 具有平滑上升指数或线条的圣杯。 Uladzimir Izerski 2019.03.01 12:53 #13786 圣杯。因此，在测试器中，在OOS中做一个平滑增长的指数或线条的圣杯也应该是不可能的，即使是理论上，这就是为什么我说，这可能是在笑话的训练样本里面，我调整和测试的，但这是某种耻辱...... 在这个主题中披露的那些方法没有成功的机会。 隐藏的细微差别给了你一些思考的空间。 Грааль 2019.03.01 13:00 #13787 乌拉基米尔-伊泽斯基。这条线所揭示的那些方法没有成功的机会。 隐藏的细微差别给了你一些思考的空间。解释一下... Uladzimir Izerski 2019.03.01 13:21 #13788 圣杯》。解释一下...你到底对什么感兴趣？ Грааль 2019.03.01 13:45 #13789 乌拉基米尔-伊泽斯基。你到底对什么感兴趣？乌拉基米尔-伊泽斯基。这条线中所揭示的方法没有成功的机会。 隐藏的细微差别给了你一些思考的空间。 为什么你认为 "这个主题中的方法没有成功的机会"？ 什么是 "隐藏的细微差别"？ Uladzimir Izerski 2019.03.01 15:11 #13790 圣杯。 为什么你认为 "这个话题中所暴露的方法没有成功的机会"？ 什么是 "隐藏的细微差别"？MO的输出结果的质量将取决于信息的表述。 无论你把多少原始价格推给MO，输出都是随机的。 1...137213731374137513761377137813791380138113821383138413851386...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
有趣的是，女孩们如何跳舞......即通过马尔科夫过程，一个具有 "记忆 "的过程也被定义，通过潜在的状态，比如说
我脑子里有些混乱......所以事实证明，是的，因为一切都已经完成。如果你得到它的权利。
完全同意这一点。过去对未来的直接影响（在现在没有任何有意义的调解人）--这已经变成了一些神秘学）。
这不是广告，恰恰相反，可能是批评的意思，我从来没有得到过这么好的曲线型股票，我想知道这样的圣杯 是怎么做出来的......
没有注意到。这个图表是来自测试人员还是来自市场？这并不重要，如果它是一个演示或真实的。
如果是测试员，这并不奇怪。这样的指标可能在几天内就能得出。
如果是来自市场的，那就是精湛的演奏。
因此，在测试器中，即使从理论上讲，也可能无法在OOS中创建一个 具有平滑上升指数或线条的圣杯。
因此，在测试器中，在OOS中做一个平滑增长的指数或线条的圣杯也应该是不可能的，即使是理论上，这就是为什么我说，这可能是在笑话的训练样本里面，我调整和测试的，但这是某种耻辱......
在这个主题中披露的那些方法没有成功的机会。
隐藏的细微差别给了你一些思考的空间。
为什么你认为 "这个主题中的方法没有成功的机会"？
什么是 "隐藏的细微差别"？
MO的输出结果的质量将取决于信息的表述。
无论你把多少原始价格推给MO，输出都是随机的。