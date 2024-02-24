交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1379

马克西姆-德米特里耶夫斯基

有趣的是，女孩们如何跳舞......即通过马尔科夫过程，一个具有 "记忆 "的过程也被定义，通过潜在的状态，比如说

我脑子里有些混乱......所以事实证明，是的，因为一切都已经完成。如果你得到它的权利。

完全同意这一点。过去对未来的直接影响（在现在没有任何有意义的调解人）--这已经变成了一些神秘学）。

 
弗拉基米尔-卡尔普托夫
这不是广告，恰恰相反，可能是批评的意思，我从来没有得到过这么好的曲线型股票，我想知道这样的圣杯 是怎么做出来的......

 
圣杯

Uladzimir Izerski:

因此，在测试器中，即使从理论上讲，也可能无法在OOS中创建一个 具有平滑上升指数或线条的圣杯

 
圣杯

因此，在测试器中，在OOS中做一个平滑增长的指数或线条的圣杯也应该是不可能的，即使是理论上，这就是为什么我说，这可能是在笑话的训练样本里面，我调整和测试的，但这是某种耻辱......

在这个主题中披露的那些方法没有成功的机会。

隐藏的细微差别给了你一些思考的空间。

 
乌拉基米尔-伊泽斯基

解释一下...

 
圣杯》。

你到底对什么感兴趣？

 
乌拉基米尔-伊泽斯基

乌拉基米尔-伊泽斯基

为什么你认为 "这个主题中的方法没有成功的机会"？

什么是 "隐藏的细微差别"？

 
圣杯

MO的输出结果的质量将取决于信息的表述。

无论你把多少原始价格推给MO，输出都是随机的。

