不......PNN意味着 "脉冲神经网络"，意味着在一定时间内做出决定，或者退出并进入下一个循环....。
因此，只需要处理延迟过程，可能使用TickCount()函数 或其他一些函数，还有一个函数在循环时间过长时中断。
不，是多项式的NN
可能同一术语 "PNN "已被用于 "脉冲神经网络 "和 "普洛尼亚神经网络"。但这是我正在看的，它说PNN意味着 "脉冲神经网络"
是的，但我指的是多项式NN--它使用gmdh和NN以及贝叶斯推理。检查私人信息
是的，那么我们在这里已经使用了PNN，但我们在这里没有使用书中定义的概率，我猜......或者你在哪里实现了使用Pr(Probability of (x,y))来计算损失函数 或误差？
顺便说一下，什么是 "LOG LOSS "和 "OOB LOSS"...请定义一下
我在训练和测试数据集上使用分类误差或对数损失（交叉熵）（嵌入RDF指标）。RDF在学习后返回这些错误
好的，你可以尝试简单的代码，并测试它是否有效....，然后，向我报告。
我将在几小时后加入...我越能理解这些东西，我们就能越快越好地改进算法，因为你已经完成了整个RDF的编码工作，所以我不能很快理解这些术语和语法：）））。
独自一人。书面的--它们不起作用。对过滤器的需求证实了这一点。
还不如采取分流器或其他东西来过滤...
即使是交易系统本身也是一个过滤器，而这个过滤器又是由其他较小的过滤器组成的，你不过滤你工作的输入数据？
你不对你工作的输入数据进行过滤吗？ 甚至交易系统本身也是一个由其他较小等级的过滤器组成的过滤器。
你在寻找密度时已经过滤了水平。
不，密度是关于别的东西......
这只是水平和对它们的反应，但还缺少其他东西。
你甚至不明白极端水平和唐氏水平是同一回事
而且你甚至还没有理解极值不是水平（（）。
在下一个3维线上，我想应用多项式，这里我们必须给变量x和y增加一些输入，例如x*y，x*y^2，x^2*y
在第4行+1输入，增加多项式程度...如果有什么不对，请纠正我
后来需要将所有的步骤（行）收集到一个硬循环中 :)现在，上面的代码看起来非常清楚，可以理解第一和第二步骤
是的，如果你100%理解你所写的与RDF有关的内容，似乎是正确的，因为我到现在只理解50%到60%:))
但要注意的是，为了实现GMDH和RDF，你必须为每一行重复写这段代码，而这正是我在switch case语句中所做的：））））。
我的意思是，如果你想取代我的函数，那么，你必须写10次....:)))
但我也怀疑，它将不再是GMDH......它将是一个简单的PNN。
另外，如果你知道 "ALGLIB "库中使用的 "集成 "的用法，那么你可以直接调用该函数，而不是在我的代码中使用for loops。