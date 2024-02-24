交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1010

govich:

ZZ作为一个目标工具IMHO是一个坏主意，它的转折点（膝盖）是在你很难预测的地方，有波动，中间要么是趋势，要么是没有趋势，无论是吸盘还是傀儡可能都没有怀疑ZZ所说的趋势是后发的。

我认为我们应该玩玩不同平滑诱导的一阶导数（有限差分），如Djuric等。

近一千页的内容是关于10-15年前会很有趣的模型。今天，在R中已有数百个，学习和使用的成本为零。难以使用的模型，如深度神经网络，是极其罕见的。其他一切都掌握得非常快。

但目标及其相关的预测因素是一个靠经验、直觉和90%的运气来解决的问题。这需要讨论。

由于绝大多数论坛成员仍然不知道如何衡量预测器的预测能力，我甚至在这个问题上提供了我的服务，并在拨浪鼓中适当地运行。他们中只有少数人出现。

 
SanSanych Fomenko:

它们是显而易见的，由你计划赚取的利润数额决定。例如，至少100点的反转，希望有一半可以回滚。这个值并没有发挥特殊的作用。

什么戏：什么被认为是一种趋势。

决定性因素是与目标相关的一组预测因素。这是我第三次写这个问题了，但你似乎不看我的帖子。

我只是认为你走的是我走过的路，但从你的回答来看--我们的路有分歧。我认为，指标是由人使用的，它们是由人调整的，在资金总量较多的地方，某些指标设置 会更有效。

我目前使用的是经典ZZ，它是通过一定数量的条形图（根据Donchian通道）进行修正后绘制的，我觉得它比按点绘制的ZZ更合适。我也喜欢ZZ使用RSI通道。

 
非常有趣，你能详细介绍一下测量预测能力 吗？

而首先，你用什么来衡量？

 

来自 "有趣的图片 "系列：森林有15个深度。

校外的情况如何，但像这样)

那么，什么是有趣的...？

是否有任何预测因素，也许没有任何预测因素。1000页拼出来的，他们甚至不能展示这样的静物。

如果有人感兴趣，关于过度训练的问题，这里有一个测试，有三个深的森林。


 
也许可以尝试把重点放在关注一个开放的位置 上？

 
什么类型的预测因素？

 
好吧，这是一个非常糟糕的模型，你当然可以做得更好，但即使在测试中，它仍然很难锐化一个2，这说明在现实生活中，它将是一场灾难。好吧，至少这是事实的真相，而不是indyuks的狡猾的"graals"，是随机的。

 
你最好给我看看。我有2004-2014年的培训，2015年至今的培训外的数据。你能做到这一点吗？

