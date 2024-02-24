交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1010 1...100310041005100610071008100910101011101210131014101510161017...3399 新评论 СанСаныч Фоменко 2018.07.08 16:22 #10091 govich: ZZ作为一个目标工具IMHO是一个坏主意，它的转折点（膝盖）是在你很难预测的地方，有波动，中间要么是趋势，要么是没有趋势，无论是吸盘还是傀儡可能都没有怀疑ZZ所说的趋势是后发的。我认为我们应该玩玩不同平滑诱导的一阶导数（有限差分），如Djuric等。近一千页的内容是关于10-15年前会很有趣的模型。今天，在R中已有数百个，学习和使用的成本为零。难以使用的模型，如深度神经网络，是极其罕见的。其他一切都掌握得非常快。 但目标及其相关的预测因素是一个靠经验、直觉和90%的运气来解决的问题。这需要讨论。 由于绝大多数论坛成员仍然不知道如何衡量预测器的预测能力，我甚至在这个问题上提供了我的服务，并在拨浪鼓中适当地运行。他们中只有少数人出现。 Aleksey Vyazmikin 2018.07.08 16:27 #10092 SanSanych Fomenko: 它们是显而易见的，由你计划赚取的利润数额决定。例如，至少100点的反转，希望有一半可以回滚。这个值并没有发挥特殊的作用。什么戏：什么被认为是一种趋势。决定性因素是与目标相关的一组预测因素。这是我第三次写这个问题了，但你似乎不看我的帖子。我只是认为你走的是我走过的路，但从你的回答来看--我们的路有分歧。我认为，指标是由人使用的，它们是由人调整的，在资金总量较多的地方，某些指标设置 会更有效。 我目前使用的是经典ZZ，它是通过一定数量的条形图（根据Donchian通道）进行修正后绘制的，我觉得它比按点绘制的ZZ更合适。我也喜欢ZZ使用RSI通道。 Aleksey Panfilov 2018.07.08 16:28 #10093 桑桑尼茨-弗门科。但目标及其相关的预测因素是一个靠经验、直觉和90%的运气来解决的问题。这需要讨论。 由于绝大多数论坛成员仍然不知道如何衡量预测器的预测能力，我甚至在这个问题上提供了我的服务，并适当地在拨浪鼓中运行。这 样的人只有少数。非常有趣，你能详细介绍一下测量预测能力 吗？ 而首先，你用什么来衡量？ forexman77 2018.07.08 17:26 #10094 来自 "有趣的图片 "系列：森林有15个深度。 校外的情况如何，但像这样) 那么，什么是有趣的...？是否有任何预测因素，也许没有任何预测因素。1000页拼出来的，他们甚至不能展示这样的静物。 如果有人感兴趣，关于过度训练的问题，这里有一个测试，有三个深的森林。 Aleksey Vyazmikin 2018.07.08 17:48 #10095 forexman77: 来自 "有趣的图片 "系列：森林有15个深度。校外的情况如何，但像这样)那么，什么是有趣的...？是否有任何预测因素，也许没有任何预测因素。1000页拼出来的，他们甚至不能展示这样的静物。如果有人感兴趣，关于过度训练的问题，这里有一个测试，有三个深的森林。也许可以尝试把重点放在关注一个开放的位置 上？ forexman77 2018.07.08 17:50 #10096 Aleksey Vyazmikin: 我们是否应该努力专注于保持一个开放的位置？我试过很多方法，图片显示的是最好的结果。 Aleksey Vyazmikin 2018.07.08 17:53 #10097 forexman77:尝试了很多东西，图片显示的是最好的结果。什么类型的预测因素？ forexman77 2018.07.08 17:55 #10098 阿列克谢-维亚兹米 金。什么类型的预测因素？大部分是标准指标。 Грааль 2018.07.08 17:56 #10099 forexman77: 来自 "有趣的图片 "系列：森林有15个深度。校外的情况如何，但像这样)那么，什么是有趣的...？是否有任何预测因素，也许没有任何预测因素。1000页拼出来的，他们甚至不能展示这样的静物。如果有人感兴趣，关于过度训练的问题，这里有一个测试，有三个深的森林。好吧，这是一个非常糟糕的模型，你当然可以做得更好，但即使在测试中，它仍然很难锐化一个2，这说明在现实生活中，它将是一场灾难。好吧，至少这是事实的真相，而不是indyuks的狡猾的"graals"，是随机的。 forexman77 2018.07.08 17:59 #10100 格拉尔。嗯，这是一个糟糕的模型，你可以做得更好，但它仍然很难锐化2，即使是在测试中，这说明在现实生活中，它将是一场灾难。好吧，至少这是事实的真相，而不是indyuke狡猾的 "graals"，它太随机了。你最好给我看看。我有2004-2014年的培训，2015年至今的培训外的数据。你能做到这一点吗？ 1...100310041005100610071008100910101011101210131014101510161017...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
ZZ作为一个目标工具IMHO是一个坏主意，它的转折点（膝盖）是在你很难预测的地方，有波动，中间要么是趋势，要么是没有趋势，无论是吸盘还是傀儡可能都没有怀疑ZZ所说的趋势是后发的。
我认为我们应该玩玩不同平滑诱导的一阶导数（有限差分），如Djuric等。
近一千页的内容是关于10-15年前会很有趣的模型。今天，在R中已有数百个，学习和使用的成本为零。难以使用的模型，如深度神经网络，是极其罕见的。其他一切都掌握得非常快。
但目标及其相关的预测因素是一个靠经验、直觉和90%的运气来解决的问题。这需要讨论。
由于绝大多数论坛成员仍然不知道如何衡量预测器的预测能力，我甚至在这个问题上提供了我的服务，并在拨浪鼓中适当地运行。他们中只有少数人出现。
它们是显而易见的，由你计划赚取的利润数额决定。例如，至少100点的反转，希望有一半可以回滚。这个值并没有发挥特殊的作用。
什么戏：什么被认为是一种趋势。
决定性因素是与目标相关的一组预测因素。这是我第三次写这个问题了，但你似乎不看我的帖子。
我只是认为你走的是我走过的路，但从你的回答来看--我们的路有分歧。我认为，指标是由人使用的，它们是由人调整的，在资金总量较多的地方，某些指标设置 会更有效。
我目前使用的是经典ZZ，它是通过一定数量的条形图（根据Donchian通道）进行修正后绘制的，我觉得它比按点绘制的ZZ更合适。我也喜欢ZZ使用RSI通道。
但目标及其相关的预测因素是一个靠经验、直觉和90%的运气来解决的问题。这需要讨论。
由于绝大多数论坛成员仍然不知道如何衡量预测器的预测能力，我甚至在这个问题上提供了我的服务，并适当地在拨浪鼓中运行。这 样的人只有少数。
非常有趣，你能详细介绍一下测量预测能力 吗？
而首先，你用什么来衡量？
来自 "有趣的图片 "系列：森林有15个深度。
校外的情况如何，但像这样)
那么，什么是有趣的...？
是否有任何预测因素，也许没有任何预测因素。1000页拼出来的，他们甚至不能展示这样的静物。
如果有人感兴趣，关于过度训练的问题，这里有一个测试，有三个深的森林。
来自 "有趣的图片 "系列：森林有15个深度。
校外的情况如何，但像这样)
那么，什么是有趣的...？
是否有任何预测因素，也许没有任何预测因素。1000页拼出来的，他们甚至不能展示这样的静物。
如果有人感兴趣，关于过度训练的问题，这里有一个测试，有三个深的森林。
也许可以尝试把重点放在关注一个开放的位置 上？
我们是否应该努力专注于保持一个开放的位置？
我试过很多方法，图片显示的是最好的结果。
尝试了很多东西，图片显示的是最好的结果。
什么类型的预测因素？
什么类型的预测因素？
大部分是标准指标。
来自 "有趣的图片 "系列：森林有15个深度。
校外的情况如何，但像这样)
那么，什么是有趣的...？
是否有任何预测因素，也许没有任何预测因素。1000页拼出来的，他们甚至不能展示这样的静物。
如果有人感兴趣，关于过度训练的问题，这里有一个测试，有三个深的森林。
好吧，这是一个非常糟糕的模型，你当然可以做得更好，但即使在测试中，它仍然很难锐化一个2，这说明在现实生活中，它将是一场灾难。好吧，至少这是事实的真相，而不是indyuks的狡猾的"graals"，是随机的。
嗯，这是一个糟糕的模型，你可以做得更好，但它仍然很难锐化2，即使是在测试中，这说明在现实生活中，它将是一场灾难。好吧，至少这是事实的真相，而不是indyuke狡猾的 "graals"，它太随机了。
你最好给我看看。我有2004-2014年的培训，2015年至今的培训外的数据。你能做到这一点吗？