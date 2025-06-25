分享一个快速获取10年高质量历史数据（用于MT4的EA测试）的方法
再说得详细点。
第一步： 用这个MT5的EA在MT5上跑测试，从而获得对应周期的M1的数据。
EA请自己下载编译 https://www.mql5.com/zh/code/20002
不懂如何编译的，下载后保存到MQL5\Experts文件夹中，重启MT5即可自动编译。
然后进行测试，按Ctrl+R 调出测试终端，测试时的设置必须是选择 1 minute OHLC 以及 M1 周期
测试很快就完毕了，完毕后EA自动生成了数据文件 比如 EURGBP1.hst, 这个文件位于测试文件夹 tester下面，比如：
XXXX \Tester\Agent-127.0.0.1-3001\MQL5\Files
这个EURGBP1.hst是EURGBP的M1 数据，是MT4中的图表数据格式
第二步：把第一步中获得的数据文件 EURGBP1.hst 拷贝到MT4中，并用用脚本转换M1为其他周期（M5,M15,M30,H1,H4,D1,W1,MN）的数据，用于EA测试。具体步骤：
1. 制作一个专门做测试的MT4(必须与那个MT5是同一个平台），即复制已有的MT4到一个新的文件夹。
2. 打开专用MT4,登录账号，联网，市场报价窗口右键选择显示所有品种，关闭所有打开的图表。
3. 进入到历史数据文件夹，删除历史，具体操作：
菜单栏--->打开数据文件夹-->.... 比如 XXX MT4\history\Alpari-ECN-Demo\ ...
Alpari-ECN-Demo（服务器）是你的账号所在的服务器，删除该目录下的所有数据文件， 然后把前面获得的EURGBP1.hst保存到该目录下。
4. 删除MT4账号密码，具体操作：
菜单栏 --- 工具 --- 选项--- 服务器 ---> 删除密码 然后点击确认，关闭MT4
5.再启动MT4,从市场报价窗口 打开 EURGBP图表，打开时是H1图表，没有任何数据，这时切换到M1,就有K线数据了，但是只有M1的数据。
接下来就是用脚本转换数据。
6. 下载转换脚本：https://www.mql5.com/en/code/19839
下载后保存到MQL4\Scripts文件夹中，重启MT4以便生成可执行文件 PeriodConverterAllTimeframes.ex4
7. 打开MT4后，在图表EURGBP M1上运行这个脚本，就可以基于M1的数据转换出其他周期的数据（M5,M15,M30,H1,H4,D1,W1,MN）。
到此为止，已经获得了基于M1的所有周期历史数据，可以进行EA测试了。
小白用户务必严格按照上述步骤，每一步都是有其作用的，不具体说明。
楼主，感谢你的分享。
怎么下载是数据不是自定义时间的数据呢？
整个过程只有MT5测试终端下载M1周期的数据，也只需要M1周期的数据。
您好，怎么能跟您学习？
你搜下，有好多论坛，各种群，都可以学习，还可以自学成才。
我没有搞培训的意愿。
首先，非常感谢您的分享。按照您提供的方案，在已经成功的从MT5获取数据并导入MT4进行测试。
测试后发现的问题：
1、多个MT4真实帐号用EA回测MT5获取的2018年1分钟图转换成MT4的1小时图欧美货币对数据，三个帐号测试结果是一致的，图表输入错误为0，复盘质量90%。说明数据是有效的。
2、用MT4自带更新的数据测试相同EA相同时间和相同参数，与使用MT5获取的历史数据有较大差距（80%以上）。
3、MT4自带更新数据回测2018年的结果与实盘2018年的实际结果和收益走势基本相同。
所以，根据实盘结果对比测试数据，从MT5获取的历史数据可能不太准确。不知道是不是我测试方法的问题还是EA得问题。有太多不确定因素。
欢迎探讨。
从MT5获得的是M1的数据，通过M1构造出MT4的其他周期的数据，构造本身是没有问题的。
要保证数据完全一致，否则测试的结果不一样。
要保证MT5的K线数据与MT4的K数据的时区GMT是一样的，且数据本身（OHLC）是一致的，所以必须是同一个平台（即使同一个平台，他们的MT5与MT4数据也有细微的差别，也会导致结果不同）。
第一步：从MT5下载数据，构造成MT4可用的M1的K线数据（.hst）。
这需要编写一个MT5的EA,利用该EA做复盘测试的机会下载历史数据，并转换成MT4的M1数据。
第二步：在MT4中把该M1转换成其他周期，这样就可以在MT4中测试了。
这需要一个MT4的周期转换脚本。
这两步我都替你做好了，看看我分享的代码：
https://www.mql5.com/zh/code/20002
https://www.mql5.com/en/code/19839
10年数据，5分钟搞定。