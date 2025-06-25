分享一个快速获取10年高质量历史数据（用于MT4的EA测试）的方法 - 页 6 123456789 新评论 Xiuting Yue 2019.11.18 08:03 #51 Ziheng Zhuang: 要做完MT5的EA测试，才有agent-127文件夹出现。 从MT5菜单栏的数据文件夹进去，找tester文件夹，进一步找。 或者安装一个搜索软件，叫everything，能快速搜索本地文件。 您好，测试时是这样设置的，也生成了2018.hcc和2019.hcc文件，软件everything也用着搜索了，还是没见agent-127。我测试时没登录交易账户，应该没影响吧？ Xiuting Yue 2019.11.18 08:06 #52 Xiuting Yue: 您好，测试时是这样设置的，也生成了2018.hcc和2019.hcc文件，软件everything也用着搜索了，还是没见agent-127。我测试时没登录交易账户，应该没影响吧？ 还有就是测试时感觉有点奇怪，点击“开始”，没什么反映变化 Ziheng Zhuang 2019.11.18 10:42 #53 Xiuting Yue: 您好，测试时是这样设置的，也生成了2018.hcc和2019.hcc文件，软件everything也用着搜索了，还是没见agent-127。我测试时没登录交易账户，应该没影响吧？ 试下登录账号做测试。 aa526146545 2020.01.06 02:51 #54 如果我想从A平台的mt5下载数据，然后放到b平台里面去可以吗？ Ziheng Zhuang 2020.01.06 04:13 #55 aa526146545: 如果我想从A平台的mt5下载数据，然后放到b平台里面去可以吗？ 如果这2个平台的服务器时间是一样的就可以。 aa526146545 2020.01.07 04:00 #56 Ziheng Zhuang: 如果这2个平台的服务器时间是一样的就可以。 我看了，他们时间相差一个小时 那这样是不是就不能用了 Ziheng Zhuang 2020.01.07 13:48 #57 aa526146545: 我看了，他们时间相差一个小时 那这样是不是就不能用了 时间不同，不能用。 aa526146545 2020.01.09 03:55 #58 请教下：是不是现在Mt5里面获取历史数据是有限制的，我选择的是从2000年到2020年，但是下载下来的数据就是只是从2007年开始到现在的 Ziheng Zhuang 2020.01.09 05:06 #59 aa526146545: 请教下：是不是现在Mt5里面获取历史数据是有限制的，我选择的是从2000年到2020年，但是下载下来的数据就是只是从2007年开始到现在的 数据长度这个取决于平台，不同平台提供的数据长度不一样。 另外有些品种数据可能比较短，不是从有外汇开始就能交易所有品种。 aa526146545 2020.01.09 05:31 #60 Ziheng Zhuang: 数据长度这个取决于平台，不同平台提供的数据长度不一样。 另外有些品种数据可能比较短，不是从有外汇开始就能交易所有品种。 求推荐个历史数据比较长远的平台，谢谢了 123456789 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
您好，测试时是这样设置的，也生成了2018.hcc和2019.hcc文件，软件everything也用着搜索了，还是没见agent-127。我测试时没登录交易账户，应该没影响吧？
还有就是测试时感觉有点奇怪，点击“开始”，没什么反映变化
试下登录账号做测试。
如果我想从A平台的mt5下载数据，然后放到b平台里面去可以吗？
如果这2个平台的服务器时间是一样的就可以。
我看了，他们时间相差一个小时 那这样是不是就不能用了
时间不同，不能用。
请教下：是不是现在Mt5里面获取历史数据是有限制的，我选择的是从2000年到2020年，但是下载下来的数据就是只是从2007年开始到现在的
数据长度这个取决于平台，不同平台提供的数据长度不一样。
另外有些品种数据可能比较短，不是从有外汇开始就能交易所有品种。
