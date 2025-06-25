分享一个快速获取10年高质量历史数据（用于MT4的EA测试）的方法 - 页 6

Ziheng Zhuang:



要做完MT5的EA测试，才有agent-127文件夹出现。

从MT5菜单栏的数据文件夹进去，找tester文件夹，进一步找。

或者安装一个搜索软件，叫everything，能快速搜索本地文件。

您好，测试时是这样设置的，也生成了2018.hcc和2019.hcc文件，软件everything也用着搜索了，还是没见agent-127。我测试时没登录交易账户，应该没影响吧？

 
Xiuting Yue:

还有就是测试时感觉有点奇怪，点击“开始”，没什么反映变化

 
Xiuting Yue:

 试下登录账号做测试。

 
如果我想从A平台的mt5下载数据，然后放到b平台里面去可以吗？
 
aa526146545:
如果这2个平台的服务器时间是一样的就可以。

 
Ziheng Zhuang:

我看了，他们时间相差一个小时 那这样是不是就不能用了
 
aa526146545:
时间不同，不能用。

 
请教下：是不是现在Mt5里面获取历史数据是有限制的，我选择的是从2000年到2020年，但是下载下来的数据就是只是从2007年开始到现在的
 
aa526146545:
数据长度这个取决于平台，不同平台提供的数据长度不一样。

另外有些品种数据可能比较短，不是从有外汇开始就能交易所有品种。

 
Ziheng Zhuang:


求推荐个历史数据比较长远的平台，谢谢了
