分享一个快速获取10年高质量历史数据（用于MT4的EA测试）的方法 - 页 8

czhang34 2020.03.28 10:48 #71
非常感谢群主的即使回复，请问回测数据质量一直在25%，怎么解决呀？能否加一个你的即使聊天工具呀？

Ziheng Zhuang:
你加载转换脚本的时候，注意有三个参数问是否转换日线，周线，月线。
你要设置成true才会转换日，周，月。

czhang34 2020.03.28 10:56 #72
请问楼主使用的那个平台的MT4呀，我严格安装你的流程步骤执行了多次，但是复盘模型的质量只有25%。

Ziheng Zhuang:
你加载转换脚本的时候，注意有三个参数问是否转换日线，周线，月线。
你要设置成true才会转换日，周，月。

Ziheng Zhuang 2020.03.28 17:11 #73
我用的Alpari，至于你为什么质量是25%，我也不记得影响打分的规则了。
有事就论坛发帖，其他聊天工具没有时间应付。

Yueh Kin Twang 2020.04.11 06:21 #74
想问下 能不能教一下快速回测MT5，目前就用IC回测一年大概5~4小时，如果回测10年以上，我看这回测会拉到10天以上

Ziheng Zhuang 2020.04.11 06:56 #75
Yueh Kin Twang:
想问下 能不能教一下快速回测MT5，目前就用IC回测一年大概5~4小时，如果回测10年以上，我看这回测会拉到10天以上

根据实际情况选择复盘模型（modeling)，不要一味的追求tick 测试。
先用M1,OHLC测试，会比较快，能比较快的知道系统的大致情况，能快速改进系统。
如果系统改进完毕了，完全定型了，再用every tick or real tick ，当然会慢一些。

Yueh Kin Twang 2020.04.11 13:04 #76
Ziheng Zhuang:
根据实际情况选择复盘模型（modeling)，不要一味的追求tick 测试。
先用M1,OHLC测试，会比较快，能比较快的知道系统的大致情况，能快速改进系统。
如果系统改进完毕了，完全定型了，再用every tick or real tick ，当然会慢一些。

可是在市场下载的一些MT5 EA 多货币回测10年也只是30分钟左右就完毕了 自己的EA回测很慢 就好奇是不是有什么更快方法 还是就只能这样慢慢了？

Ziheng Zhuang 2020.04.11 14:21 #77
这个与EA的设计有关系，比如调用的指标的个数，指标本身代码质量，如果指标代码质量差，比如有大量不必要的重复计算，这会严重影响测试速度，另外还与EA的复杂程度等等都有关系。

Sky All 2020.05.19 08:06 #78
大神请问，从MT5提取数据的时候，没有hst文件是什么原因？
文件夹里只有log，没有其他隐藏文件，10秒钟就跑完了。

Sky All 2020.05.19 09:35 #79
谢谢大神，解决了。
表示膜拜！！！

Liu Bao Feng 2020.06.21 15:52 #80
膜拜大神！按照说明完成整个过程。但是结果在MT4中回测的复盘模型质量还是只有87%。发现在MT5中运行EA获取M1数据的时候，质量历史只有38%，仅仅测试了2016-2020。有什么办法可以提高么？
请问楼主使用的那个平台的MT4呀，我严格安装你的流程步骤执行了多次，但是复盘模型的质量只有25%。
我用的Alpari，至于你为什么质量是25%，我也不记得影响打分的规则了。
有事就论坛发帖，其他聊天工具没有时间应付。
想问下 能不能教一下快速回测MT5，目前就用IC回测一年大概5~4小时，如果回测10年以上，我看这回测会拉到10天以上
根据实际情况选择复盘模型（modeling)，不要一味的追求tick 测试。
先用M1,OHLC测试，会比较快，能比较快的知道系统的大致情况，能快速改进系统。
如果系统改进完毕了，完全定型了，再用every tick or real tick ，当然会慢一些。
可是在市场下载的一些MT5 EA 多货币回测10年也只是30分钟左右就完毕了 自己的EA回测很慢 就好奇是不是有什么更快方法 还是就只能这样慢慢了？
这个与EA的设计有关系，比如调用的指标的个数，指标本身代码质量，如果指标代码质量差，比如有大量不必要的重复计算，这会严重影响测试速度，另外还与EA的复杂程度等等都有关系。
大神请问，从MT5提取数据的时候，没有hst文件是什么原因？
文件夹里只有log，没有其他隐藏文件，10秒钟就跑完了。
谢谢大神，解决了。
表示膜拜！！！
按照说明完成整个过程。
但是结果在MT4中回测的复盘模型质量还是只有87%。发现在MT5中运行EA获取M1数据的时候，质量历史只有38%，仅仅测试了2016-2020。有什么办法可以提高么？