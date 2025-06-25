分享一个快速获取10年高质量历史数据（用于MT4的EA测试）的方法 - 页 2 123456789 新评论 Ziheng Zhuang 2019.01.31 08:47 #11 czn1458595933: 大神，为什么我按照你的方法Tester文件夹里只生成了logs文件，并没有生成.hst 啊 你的tester文件夹 可能位于数据目录 而不是安装目录。 试着从MT5的菜单栏 File -->Open Data folder 进去 找找 Jade Jiang 2019.02.10 04:42 #12 Ziheng Zhuang: 你的tester文件夹 可能位于数据目录 而不是安装目录。 试着从MT5的菜单栏 File -->Open Data folder 进去 找找您好！我严格按照您的方法操作了，可以并没在那个文件夹下面生成相应文件，如下图： 测试期间，下载了数据，在下图目录： 谢谢您 ！祝您新年吉祥！ Ziheng Zhuang 2019.02.10 07:45 #13 x85185: 您好！我严格按照您的方法操作了，可以并没在那个文件夹下面生成相应文件，如下图： 测试期间，下载了数据，在下图目录： 谢谢您 ！祝您新年吉祥！ 是在test文件夹下面 有个文件夹Agent-127.0.0.1-3001，或者Agent-127.0.0.1-3000，而不是test\log下面。 比如 XXXX \Tester\Agent-127.0.0.1-3001\MQL5\Files 如果找不到就搜索电脑中看看哪里有Agent-127 Jade Jiang 2019.02.10 10:43 #14 Ziheng Zhuang: 是在test文件夹下面 有个文件夹Agent-127.0.0.1-3001，或者Agent-127.0.0.1-3000，而不是test\log下面。 比如 XXXX \Tester\Agent-127.0.0.1-3001\MQL5\Files 如果找不到就搜索电脑中看看哪里有Agent-127我在别的位置找到了生成的1分钟数据文件了，估计是由于我的MT4迁移到D盘的原因吧 谢谢！ Jade Jiang 2019.02.12 04:34 #15 Ziheng Zhuang: hi,Ziheng 关于EA复盘（代码很精简规范，约2000行），我在1分钟周期下复盘1年的数据，大概需要花20多个小时，这样的时长是不是很慢啊？ 请不吝赐教 谢谢！ Ziheng Zhuang 2019.02.12 12:23 #16 x85185: hi,Ziheng 关于EA复盘（代码很精简规范，约2000行），我在1分钟周期下复盘1年的数据，大概需要花20多个小时，这样的时长是不是很慢啊？ 请不吝赐教 谢谢！ 速度取决于EA策略，代码编写，以及电脑性能，一般也得几个小时，你这个确实有点慢了。 Jade Jiang 2019.02.12 13:31 #17 Ziheng Zhuang: 速度取决于EA策略，代码编写，以及电脑性能，一般也得几个小时，你这个确实有点慢了。正在回测一个剥头皮的EA,运行了20个小时了，才跑完5个月的数据（1分钟周期），结果如下图 请问，剥头皮策略有回测的必要吗？如果要回测，是不是应该用tick回测，而不是1分钟回测？ 您这获取数据的方法，能下载tick数据吗？ Ziheng Zhuang 2019.02.12 14:28 #18 x85185: 正在回测一个剥头皮的EA,运行了20个小时了，才跑完5个月的数据（1分钟周期），结果如下图 请问，剥头皮策略有回测的必要吗？如果要回测，是不是应该用tick回测，而不是1分钟回测？ 您这获取数据的方法，能下载tick数据吗？ MT4是没有真实的tick测试的，虽然测试模式选择every tick，但并不是真实的tick，实际是基于M1数据，采取插值计算模拟的tick，非真实。 任何EA做测试都是有必要的，起码能检验代码逻辑是否正确。 剥头皮策略要不要回测，这跟你的策略有很大关系。基于真实tick数据做回测，起码能知道在历史tick数据中系统能不能赚钱。 MT5是有真实的tick数据测试的，这种tick数据是依赖于平台。 Ziheng Zhuang 2019.02.12 14:56 #19 可以在MT5中用EA测试，选择测试模式为 “Every tick based on real ticks”,这样测试终端就会从平台服务器下载tick数据，文件名类似于201902.tkc 那到底能下载到多长的数据，数据质量又如何？这完全取决于平台，一般来说很少有平台提供长时间的历史tick数据下载。 但是一般平台都会提供比较长时间的M1的数据，所以基于M1的OHLC测试模式可以下到到数十年的M1数据。 Jade Jiang 2019.02.13 06:23 #20 Ziheng Zhuang: MT4是没有真实的tick测试的，虽然测试模式选择every tick，但并不是真实的tick，实际是基于M1数据，采取插值计算模拟的tick，非真实。 任何EA做测试都是有必要的，起码能检验代码逻辑是否正确。 剥头皮策略要不要回测，这跟你的策略有很大关系。基于真实tick数据做回测，起码能知道在历史tick数据中系统能不能赚钱。 MT5是有真实的tick数据测试的，这种tick数据是依赖于平台。谢谢您的专业解答！ 123456789 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
大神，为什么我按照你的方法Tester文件夹里只生成了logs文件，并没有生成.hst 啊
你的tester文件夹 可能位于数据目录 而不是安装目录。
试着从MT5的菜单栏 File -->Open Data folder 进去 找找
您好！我严格按照您的方法操作了，可以并没在那个文件夹下面生成相应文件，如下图：
测试期间，下载了数据，在下图目录：
谢谢您 ！祝您新年吉祥！
是在test文件夹下面 有个文件夹Agent-127.0.0.1-3001，或者Agent-127.0.0.1-3000，而不是test\log下面。
比如 XXXX \Tester\Agent-127.0.0.1-3001\MQL5\Files
如果找不到就搜索电脑中看看哪里有Agent-127
我在别的位置找到了生成的1分钟数据文件了，估计是由于我的MT4迁移到D盘的原因吧
谢谢！
hi,Ziheng 关于EA复盘（代码很精简规范，约2000行），我在1分钟周期下复盘1年的数据，大概需要花20多个小时，这样的时长是不是很慢啊？
请不吝赐教
谢谢！
速度取决于EA策略，代码编写，以及电脑性能，一般也得几个小时，你这个确实有点慢了。
正在回测一个剥头皮的EA,运行了20个小时了，才跑完5个月的数据（1分钟周期），结果如下图
请问，剥头皮策略有回测的必要吗？如果要回测，是不是应该用tick回测，而不是1分钟回测？
您这获取数据的方法，能下载tick数据吗？
MT4是没有真实的tick测试的，虽然测试模式选择every tick，但并不是真实的tick，实际是基于M1数据，采取插值计算模拟的tick，非真实。
任何EA做测试都是有必要的，起码能检验代码逻辑是否正确。
剥头皮策略要不要回测，这跟你的策略有很大关系。基于真实tick数据做回测，起码能知道在历史tick数据中系统能不能赚钱。
MT5是有真实的tick数据测试的，这种tick数据是依赖于平台。
可以在MT5中用EA测试，选择测试模式为 “Every tick based on real ticks”,这样测试终端就会从平台服务器下载tick数据，文件名类似于201902.tkc
那到底能下载到多长的数据，数据质量又如何？这完全取决于平台，一般来说很少有平台提供长时间的历史tick数据下载。
但是一般平台都会提供比较长时间的M1的数据，所以基于M1的OHLC测试模式可以下到到数十年的M1数据。
