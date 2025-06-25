分享一个快速获取10年高质量历史数据（用于MT4的EA测试）的方法 - 页 2

czn1458595933:
大神，为什么我按照你的方法Tester文件夹里只生成了logs文件，并没有生成.hst 啊


你的tester文件夹 可能位于数据目录 而不是安装目录。

试着从MT5的菜单栏 File -->Open Data folder 进去 找找

 
Ziheng Zhuang:


您好！我严格按照您的方法操作了，可以并没在那个文件夹下面生成相应文件，如下图：

测试期间，下载了数据，在下图目录：




谢谢您  ！祝您新年吉祥！

 
x85185:

是在test文件夹下面 有个文件夹Agent-127.0.0.1-3001，或者Agent-127.0.0.1-3000，而不是test\log下面。

比如 XXXX \Tester\Agent-127.0.0.1-3001\MQL5\Files

如果找不到就搜索电脑中看看哪里有Agent-127

 
Ziheng Zhuang:


我在别的位置找到了生成的1分钟数据文件了，估计是由于我的MT4迁移到D盘的原因吧


谢谢！

 
Ziheng Zhuang:



hi,Ziheng   关于EA复盘（代码很精简规范，约2000行），我在1分钟周期下复盘1年的数据，大概需要花20多个小时，这样的时长是不是很慢啊？

请不吝赐教


谢谢！

 
x85185:

速度取决于EA策略，代码编写，以及电脑性能，一般也得几个小时，你这个确实有点慢了。

 
Ziheng Zhuang:


速度取决于EA策略，代码编写，以及电脑性能，一般也得几个小时，你这个确实有点慢了。

正在回测一个剥头皮的EA,运行了20个小时了，才跑完5个月的数据（1分钟周期），结果如下图


请问，剥头皮策略有回测的必要吗？如果要回测，是不是应该用tick回测，而不是1分钟回测？


您这获取数据的方法，能下载tick数据吗？
 
x85185:

MT4是没有真实的tick测试的，虽然测试模式选择every tick，但并不是真实的tick，实际是基于M1数据，采取插值计算模拟的tick，非真实。

任何EA做测试都是有必要的，起码能检验代码逻辑是否正确。

剥头皮策略要不要回测，这跟你的策略有很大关系。基于真实tick数据做回测，起码能知道在历史tick数据中系统能不能赚钱。

MT5是有真实的tick数据测试的，这种tick数据是依赖于平台。

 

可以在MT5中用EA测试，选择测试模式为 “Every tick based on real ticks”,这样测试终端就会从平台服务器下载tick数据，文件名类似于201902.tkc

那到底能下载到多长的数据，数据质量又如何？这完全取决于平台，一般来说很少有平台提供长时间的历史tick数据下载。


但是一般平台都会提供比较长时间的M1的数据，所以基于M1的OHLC测试模式可以下到到数十年的M1数据。

 
Ziheng Zhuang:


谢谢您的专业解答！
