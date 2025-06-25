分享一个快速获取10年高质量历史数据（用于MT4的EA测试）的方法 - 页 3

新评论
 

花了60多个小时回测--EURUSD,M1: 3891397 tick events (369189 bars, 3893312 bar states) processed in 62:50:20.125 (total time 62:50:20.422)--



估计是代码没写好才这么长时间。

 
谢谢分享 这个导出文件会不会有  时间偏移 还请 回复 
 
hotbirdwind:
谢谢分享 这个导出文件会不会有  时间偏移 还请 回复 


不需要做时间偏移，因为直接生成的对应的MT4的二进制文件 .hst.

务必用同一个平台的MT5和MT4，以保证数据的时区是一致的。

 
学习了谢谢
 

感谢楼主分享。

如果只是在MT5上获取1M的数据，只需要在一个脚本中输出保存文件就可以吧，鼠标一点马上就有了，这样就不用在EA中漫长地等待了

 
maipian:

感谢楼主分享。

如果只是在MT5上获取1M的数据，只需要在一个脚本中输出保存文件就可以吧，鼠标一点马上就有了，这样就不用在EA中漫长地等待了


MT5并没有提供那么长的M1数据，但是做测试就可以下载到很长的M1数据。

另外M1数据还需要转换成MT4格式的数据文件.hst

 
大神 为什么我下载了 生成的是HCC文件呢？  
附加的文件：
uum0_20190617121212.png  20 kb
 
SOKIM:
大神 为什么我下载了 生成的是HCC文件呢？  


HCC文件是MT5的历史数据文件。

 
那我的是什么原因怎么生成不了你说的HST文件或者TXT文件
 
SOKIM:
那我的是什么原因怎么生成不了你说的HST文件或者TXT文件

tester文件夹下面 有个文件夹Agent-127.0.0.1-3001，或者Agent-127.0.0.1-3000

比如 XXXX \Tester\Agent-127.0.0.1-3001\MQL5\Files

如果找不到就搜索电脑中看看哪里有Agent-127

PS：本地文件搜索，有个搜索软件很好用，叫Everything。

123456789
新评论