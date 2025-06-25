分享一个快速获取10年高质量历史数据（用于MT4的EA测试）的方法 - 页 3 123456789 新评论 Jade Jiang 2019.02.14 10:23 #21 花了60多个小时回测--EURUSD,M1: 3891397 tick events (369189 bars, 3893312 bar states) processed in 62:50:20.125 (total time 62:50:20.422)-- 估计是代码没写好才这么长时间。 hotbirdwind 2019.02.22 09:59 #22 谢谢分享 这个导出文件会不会有 时间偏移 还请 回复 Ziheng Zhuang 2019.02.22 12:56 #23 hotbirdwind: 谢谢分享 这个导出文件会不会有 时间偏移 还请 回复 不需要做时间偏移，因为直接生成的对应的MT4的二进制文件 .hst. 务必用同一个平台的MT5和MT4，以保证数据的时区是一致的。 zhanglei19 2019.04.30 04:09 #24 学习了谢谢 maipian 2019.06.13 03:52 #25 感谢楼主分享。 如果只是在MT5上获取1M的数据，只需要在一个脚本中输出保存文件就可以吧，鼠标一点马上就有了，这样就不用在EA中漫长地等待了 Ziheng Zhuang 2019.06.13 04:02 #26 maipian: 感谢楼主分享。 如果只是在MT5上获取1M的数据，只需要在一个脚本中输出保存文件就可以吧，鼠标一点马上就有了，这样就不用在EA中漫长地等待了 MT5并没有提供那么长的M1数据，但是做测试就可以下载到很长的M1数据。 另外M1数据还需要转换成MT4格式的数据文件.hst SOKIM 2019.06.17 06:11 #27 大神 为什么我下载了 生成的是HCC文件呢？ 附加的文件： uum0_20190617121212.png 20 kb Ziheng Zhuang 2019.06.17 06:20 #28 SOKIM: 大神 为什么我下载了 生成的是HCC文件呢？ HCC文件是MT5的历史数据文件。 SOKIM 2019.06.17 06:31 #29 那我的是什么原因怎么生成不了你说的HST文件或者TXT文件 Ziheng Zhuang 2019.06.17 07:08 #30 SOKIM: 那我的是什么原因怎么生成不了你说的HST文件或者TXT文件tester文件夹下面 有个文件夹Agent-127.0.0.1-3001，或者Agent-127.0.0.1-3000比如 XXXX \Tester\Agent-127.0.0.1-3001\MQL5\Files如果找不到就搜索电脑中看看哪里有Agent-127 PS：本地文件搜索，有个搜索软件很好用，叫Everything。 123456789 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
