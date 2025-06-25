分享一个快速获取10年高质量历史数据（用于MT4的EA测试）的方法 - 页 7 123456789 新评论 Ziheng Zhuang 2020.01.10 05:19 #61 aa526146545: 求推荐个历史数据比较长远的平台，谢谢了 我只试过Alpari，数据长度还可以。 aa526146545 2020.01.11 03:25 #62 Ziheng Zhuang: 我只试过Alpari，数据长度还可以。 我看你主页那几个写的免费IDE指标，怎么也要花钱购买啊 Hua Rong Lai 2020.02.02 11:33 #63 感谢, 在exness平台测试可用, 但使用了其他转换脚本,有转换多少个bars提示https://www.mql5.com/en/code/7055 Period ConverterALL www.mql5.com The second version of the script for converting a chart of the M1 timeframe into all other charts of the standard timeframes and recreating the M1 timeframe chart. The advanced functionality of chart conversion of the M1 timeframe chart depends on the ReCreateM1Volume input parameter. It can take on the following values: -2 by default or... Ziheng Zhuang 2020.02.03 08:12 #64 必须使用我编写的转换脚本，而不是其他的转换脚本，因为我是发现那些脚本有问题才自己编写脚本的。 其他脚本存在的问题：没有解决周线月线开盘时间，以及闰年的问题，导致转成周线，月线的数据会有错误。 我编写的脚本解决了这些问题。https://www.mql5.com/en/code/19839 Period Converter All Timeframes www.mql5.com When we do back-test, we usually download M1 data from a third party, and then convert M1 data to other timeframes. This script helps to convert history data from M1 to M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1 and MN. This script must be run on M1 chart. You may choose whether to convert to D1, W1, MN or not. By default it... czhang34 2020.03.27 01:00 #65 “” 5.再启动MT4,从市场报价窗口 打开 EURGBP图表，打开时是H1图表，没有任何数据，这时切换到M1,就有K线数据了，但是只有M1的数据。 接下来就是用脚本转换数据。" 请问这一步需要登录吗？我按照你的教程操作下来，打开M1无任何信息，详见附件图表，请大神指点！ 附加的文件： 111.PNG 110 kb Ziheng Zhuang 2020.03.27 02:18 #66 3. 进入到历史数据文件夹，删除历史，具体操作： 菜单栏--->打开数据文件夹-->.... 比如 XXX MT4\history\Alpari-ECN-Demo\ ... Alpari-ECN-Demo（服务器）是你的账号所在的服务器，删除该目录下的所有数据文件， 然后把前面获得的EURGBP1.hst保存到该目录下。 4. 删除MT4账号密码，具体操作： 菜单栏 --- 工具 --- 选项--- 服务器 ---> 删除密码 然后点击确认，关闭MT4 5.再启动MT4,从市场报价窗口 打开 EURGBP图表，打开时是H1图表，没有任何数据，这时切换到M1,就有K线数据了，但是只有M1的数据。 接下来就是用脚本转换数据。 ============== 必须把数据放到对应的服务器文件夹中 Ziheng Zhuang 2020.03.27 02:19 #67 czhang34: “” 5.再启动MT4,从市场报价窗口 打开 EURGBP图表，打开时是H1图表，没有任何数据，这时切换到M1,就有K线数据了，但是只有M1的数据。 接下来就是用脚本转换数据。" 请问这一步需要登录吗？我按照你的教程操作下来，打开M1无任何信息，详见附件图表，请大神指点！ 1. 不能登录，否则数据链接到服务器后会从服务器下载数据，会覆盖你刚刚获得的数据EURUSD.1.hst。 2. EURUSD.1.hst 放入到 ICMarkets-Demo01文件夹中，你放错位置了。 czhang34 2020.03.28 05:05 #68 非常感谢，能否加你微信或者扣扣呀？谢谢 Ziheng Zhuang: 3. 进入到历史数据文件夹，删除历史，具体操作： 菜单栏--->打开数据文件夹-->.... 比如 XXX MT4\history\Alpari-ECN-Demo\ ... Alpari-ECN-Demo（服务器）是你的账号所在的服务器，删除该目录下的所有数据文件， 然后把前面获得的EURGBP1.hst保存到该目录下。 4. 删除MT4账号密码，具体操作： 菜单栏 --- 工具 --- 选项--- 服务器 ---> 删除密码 然后点击确认，关闭MT4 5.再启动MT4,从市场报价窗口 打开 EURGBP图表，打开时是H1图表，没有任何数据，这时切换到M1,就有K线数据了，但是只有M1的数据。 接下来就是用脚本转换数据。 ============== 必须把数据放到对应的服务器文件夹中 czhang34 2020.03.28 05:41 #69 楼主，您好！目前还有两个问题请教一下， 1、按照你的脚步执行不同周期转换后，D1到MN仍然无数据，详见截图111.jpg文件 2、回测后数据质量仍未提高，只有25%。我用的IC平台，M1数据也是从MT5-IC 取下来到的MT4-IC，详见截图222.jpg文件。 烦请楼主帮忙解答困惑！万分感谢 Ziheng Zhuang: 1. 不能登录，否则数据链接到服务器后会从服务器下载数据，会覆盖你刚刚获得的数据EURUSD.1.hst。 2. EURUSD.1.hst 放入到 ICMarkets-Demo01文件夹中，你放错位置了。 Ziheng Zhuang 2020.03.28 10:43 #70 input bool ConverterD1=false; input bool ConverterW1=false; input bool ConverterMN=false; 你加载转换脚本的时候，注意有三个参数问是否转换日线，周线，月线。 你要设置成true才会转换日，周，月。 123456789 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
求推荐个历史数据比较长远的平台，谢谢了
我只试过Alpari，数据长度还可以。
我只试过Alpari，数据长度还可以。
必须使用我编写的转换脚本，而不是其他的转换脚本，因为我是发现那些脚本有问题才自己编写脚本的。
其他脚本存在的问题：没有解决周线月线开盘时间，以及闰年的问题，导致转成周线，月线的数据会有错误。
我编写的脚本解决了这些问题。https://www.mql5.com/en/code/19839
5.再启动MT4,从市场报价窗口 打开 EURGBP图表，打开时是H1图表，没有任何数据，这时切换到M1,就有K线数据了，但是只有M1的数据。
接下来就是用脚本转换数据。"
请问这一步需要登录吗？我按照你的教程操作下来，打开M1无任何信息，详见附件图表，请大神指点！
3. 进入到历史数据文件夹，删除历史，具体操作：
菜单栏--->打开数据文件夹-->.... 比如 XXX MT4\history\Alpari-ECN-Demo\ ...
Alpari-ECN-Demo（服务器）是你的账号所在的服务器，删除该目录下的所有数据文件， 然后把前面获得的EURGBP1.hst保存到该目录下。
4. 删除MT4账号密码，具体操作：
菜单栏 --- 工具 --- 选项--- 服务器 ---> 删除密码 然后点击确认，关闭MT4
5.再启动MT4,从市场报价窗口 打开 EURGBP图表，打开时是H1图表，没有任何数据，这时切换到M1,就有K线数据了，但是只有M1的数据。
接下来就是用脚本转换数据。
==============
必须把数据放到对应的服务器文件夹中
“”
5.再启动MT4,从市场报价窗口 打开 EURGBP图表，打开时是H1图表，没有任何数据，这时切换到M1,就有K线数据了，但是只有M1的数据。
接下来就是用脚本转换数据。"
请问这一步需要登录吗？我按照你的教程操作下来，打开M1无任何信息，详见附件图表，请大神指点！
1. 不能登录，否则数据链接到服务器后会从服务器下载数据，会覆盖你刚刚获得的数据EURUSD.1.hst。
2. EURUSD.1.hst 放入到 ICMarkets-Demo01文件夹中，你放错位置了。
3. 进入到历史数据文件夹，删除历史，具体操作：
菜单栏--->打开数据文件夹-->.... 比如 XXX MT4\history\Alpari-ECN-Demo\ ...
Alpari-ECN-Demo（服务器）是你的账号所在的服务器，删除该目录下的所有数据文件， 然后把前面获得的EURGBP1.hst保存到该目录下。
4. 删除MT4账号密码，具体操作：
菜单栏 --- 工具 --- 选项--- 服务器 ---> 删除密码 然后点击确认，关闭MT4
5.再启动MT4,从市场报价窗口 打开 EURGBP图表，打开时是H1图表，没有任何数据，这时切换到M1,就有K线数据了，但是只有M1的数据。
接下来就是用脚本转换数据。
==============
必须把数据放到对应的服务器文件夹中
楼主，您好！目前还有两个问题请教一下，
1、按照你的脚步执行不同周期转换后，D1到MN仍然无数据，详见截图111.jpg文件
2、回测后数据质量仍未提高，只有25%。我用的IC平台，M1数据也是从MT5-IC 取下来到的MT4-IC，详见截图222.jpg文件。
烦请楼主帮忙解答困惑！万分感谢
1. 不能登录，否则数据链接到服务器后会从服务器下载数据，会覆盖你刚刚获得的数据EURUSD.1.hst。
2. EURUSD.1.hst 放入到 ICMarkets-Demo01文件夹中，你放错位置了。
你加载转换脚本的时候，注意有三个参数问是否转换日线，周线，月线。
你要设置成true才会转换日，周，月。