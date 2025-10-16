程序库: 用于创建图形界面的 EasyAndFastGUI 开发库 - 页 42 1...3536373839404142434445 新评论 BillionerClub 2025.02.26 03:02 #411 我可以为窗口本身设置透明度，但里面的元素仍然是背景。有没有办法让它们也变成透明的呢？ Vikram K 2025.03.08 13:49 #412 各位社区成员，你们好！ 我想下载最新版本 -EasyAndFastGUI v2.0。请告诉我如何下载。我在 Market Place 试过了，但没有。如蒙帮助，将不胜感激。 GoldAndy 2025.03.19 19:20 #413 你好，我不确定这篇文章是否还在使用。首先，非常感谢 Anatoli 所做的出色工作。 无论如何，我正在努力安装一个可以正常工作的版本。我经常出现重复声明 const 或重复声明变量和枚举等错误。我认为这与双重 <include ...>有关。 我尝试了第 16 版和文章"https://www.mql5.com/zh/code/19703 " 中的最新版本。 我怎样才能解决这个问题，在哪里可以获得最终可以正常运行的版本？ 感谢您的帮助。 EasyAndFastGUI library for creating graphical interfaces www.mql5.com The EasyAndFastGUI library allows creating graphical interfaces for custom MQL programs. Muhammad Hassaan 2025.04.10 23:31 #414 嘿 @tol64 Anatoli，希望你一切都好。我非常欣赏你的工作。我想谈谈关于你的作品的一些非常重要的事情。如果你想卖掉它，或者你不想卖，让我们私下谈谈，我有很重要的事情要和你分享。我已经向您发送了好友请求。期待与您交谈。谢谢，非常感谢。 Petr Vorob'ev 2025.04.16 12:20 #415 @Anatoli Kazharski Anatoly，发布的版本中有分组元素吗？ Anatoli Kazharski 2024.09.21www.mql5.com Профиль трейдера Petr Vorob'ev 2025.04.17 09:58 #416 Petr Vorob'ev #:@Anatoli Kazharski Anatoly，发布的版本中有分组元素吗？ 我将回答 CFrame 类本身 Marcelo 2025.04.19 17:45 #417 亲爱的阿纳托利，这是图书馆的最新版本吗？谢谢。 Sergey Likho 2025.04.22 08:23 #418 文章描述中的市场链接不起作用 George Liviu Geambasu 2025.06.04 09:37 #419 如果能买到一些附带文件的图书馆，那就非常有用了 Sergei Lebedev 2025.07.01 08:15 #420 更新第 5120 版后，表格停止工作--表头和数据向左移动，什么也看不懂。 可能是因为 MQ 将 char/uchar 和 int/uint 严格分开，导致库代码混乱，无法解开。 谁遇到过这个问题并成功解决了，请回信。 1...3536373839404142434445 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
