我可以为窗口本身设置透明度，但里面的元素仍然是背景。有没有办法让它们也变成透明的呢？
 
各位社区成员，你们好！
我想下载最新版本 -EasyAndFastGUI v2.0。请告诉我如何下载。我在 Market Place 试过了，但没有。如蒙帮助，将不胜感激。
 

你好，我不确定这篇文章是否还在使用。首先，非常感谢 Anatoli 所做的出色工作。

无论如何，我正在努力安装一个可以正常工作的版本。我经常出现重复声明 const 或重复声明变量和枚举等错误。我认为这与双重 <include ...>有关。

我尝试了第 16 版和文章"https://www.mql5.com/zh/code/19703 " 中的最新版本。

我怎样才能解决这个问题，在哪里可以获得最终可以正常运行的版本？

感谢您的帮助。

嘿 @tol64 Anatoli，希望你一切都好。我非常欣赏你的工作。我想谈谈关于你的作品的一些非常重要的事情。如果你想卖掉它，或者你不想卖，让我们私下谈谈，我有很重要的事情要和你分享。我已经向您发送了好友请求。期待与您交谈。谢谢，非常感谢。
 

@Anatoli Kazharski
Anatoly，发布的版本中有分组元素吗？

范例

亲爱的阿纳托利，这是图书馆的最新版本吗？谢谢。
 
文章描述中的市场链接不起作用
 
如果能买到一些附带文件的图书馆，那就非常有用了
 

更新第 5120 版后，表格停止工作--表头和数据向左移动，什么也看不懂。

可能是因为 MQ 将 char/uchar 和 int/uint 严格分开，导致库代码混乱，无法解开。

谁遇到过这个问题并成功解决了，请回信。


