Miguel Angel Vico Alba #:根据作者在描述中的说法，2.0 版本似乎曾经在市场上销售过。 不过，现在已经没有了，所以你并没有出错，它只是不再可用了。正如 Eleni 所说，请联系作者（发送私人消息）。 您可以通过电报联系他（作者 https://t.me/tol64 tol64 💎 t.me You can contact @tol64 right away. Arturo Hugo Ninamango 2025.08.18 06:43 #432 Mateus Cerqueira Lopes #:您可以通过电报联系他（作者 https://t.me/tol64 这是阿纳托利的官方电报吗？ 您确定吗？ Tiago Silvano Souza Felipe 2025.08.18 12:42 #433 谁能帮帮我？我需要更改 TextEdit 中递增和递减按钮的图像或颜色，但我找不到可以进行更改的指针。 我试过使用 "btnInc.IconFile()"，但不起作用。 。 void CProgram::EstilizarTextEdit(CTextEdit &textEdit) { // 获取各分项的参数 CTextBox *entry = textEdit.GetTextBoxPointer(); CButton *btnInc = textEdit.GetIncButtonPointer(); CButton *btnDec = textEdit.GetDecButtonPointer(); // ---------- Estilo da caixa de texto ---------- entry.LabelColor(clrBlack); entry.BackColor(clrWhite); entry.BorderColor(clrSilver); // ---------- Botão de incremento ---------- btnInc.BackColor(clrWhite); btnInc.BackColorHover(clrLightGray); btnInc.BorderColor(clrSilver); btnInc.BorderColorHover(clrDarkGray); // ---------- Botão de decremento ---------- btnDec.BackColor(clrWhite); btnDec.BackColorHover(clrLightGray); btnDec.BorderColor(clrSilver); btnDec.BorderColorHover(clrDarkGray); } Fernando Carreiro 2025.08.18 14:29 #434 @Arturo Hugo Ninamango #: 这是阿纳托利的官方电报吗 ？ 如果您访问了阿纳托利的个人资料页面，您就会看到上面显示了这一信息，而用户自己的用户名"tol64"也是显而易见的...... Anatoli Kazharski - tol64 - Trader's profile 2024.09.21www.mql5.com Trader's profile Arturo Hugo Ninamango 2025.08.18 16:27 #435 Tiago Silvano Souza Felipe #: 谁能帮帮我？我需要更改 TextEdit 中递增和递减按钮的图像或颜色，但我找不到可以进行更改的指针。 我试过使用 "btnInc.IconFile()"，但不起作用。 。 尝试添加以下几行 void CProgram::EstilizarTextEdit(CTextEdit &textEdit) { // 获取各分项的参数 CTextBox *entry = textEdit.GetTextBoxPointer(); CButton *btnInc = textEdit.GetIncButtonPointer(); CButton *btnDec = textEdit.GetDecButtonPointer(); // ---------- Estilo da caixa de texto ---------- entry.LabelColor(clrBlack); entry.BackColor(clrWhite); entry.BorderColor(clrSilver); // ---------- Botão de incremento ---------- btnInc.IsStaticColors(true); // > 试试这个... btnInc.BackColor(clrWhite); btnInc.BackColorHover(clrLightGray); btnInc.BorderColor(clrSilver); btnInc.BorderColorHover(clrDarkGray); // ---------- Botão de decremento ---------- btnDec.IsStaticColors(true); // > 试试这个... btnDec.BackColor(clrWhite); btnDec.BackColorHover(clrLightGray); btnDec.BorderColor(clrSilver); btnDec.BorderColorHover(clrDarkGray); } 如果在本节中不起作用，请尝试在创建控件之前使用。 Arturo Hugo Ninamango 2025.08.18 16:36 #436 Fernando Carreiro #:如果您访问了Anatoil 的个人资料页面，您就会看到该页面上显示了该用户的用户名"tol64"，这也是显而易见的...... 好吧，先生，我有些怀疑，因为我给您写过信，但没有收到回复...... Tiago Silvano Souza Felipe 2025.08.18 19:28 #437 Arturo Hugo Ninamango #:尝试添加以下几行 如果在本节中不起作用，请尝试在创建控件前使用。 感谢您的回复，但这个 "IsStaticColors "方法在任何类中都不存在。我使用的是最新版本的库。 Arturo Hugo Ninamango 2025.08.18 21:45 #438 Tiago Silvano Souza Felipe # : 感谢您的回复，但这个 "IsStaticColors "方法在任何类中都不存在。我使用的是最新版本的程序库。 我也有最新版本的库，并根据 MT5 的最新版本不断更新，我没有在 MT4 上测试过，但在 MT5 上完全可以使用。 Tiago Silvano Souza Felipe 2025.08.18 21:54 #439 Arturo Hugo Ninamango #:我也有最新版本的库，并根据 MT5 的最新版本不断更新，我没有在 MT4 上测试过，但在 MT5 上完全可以使用。 抱歉，也许我没有解释清楚。我可以更改背景颜色，但我需要更改箭头颜色。它的默认颜色是深色，当我将增量按钮的背景颜色改为深色时，它就消失了。 void CProgram::EstilizarTextEdit(CTextEdit &textEdit) { // 主栏（组合框按钮） CTextBox *entry = textEdit.GetTextBoxPointer(); entry.LabelColor( corEntryTexto); entry.LabelColorHover( corEntryTextoHover); entry.LabelColorPressed( corEntryTextoPress); entry.BackColor( corEntryFundo); entry.BackColorHover( corEntryFundoHover); entry.BackColorPressed( corEntryFundoPress); entry.BorderColor( corEntryBorda); entry.BorderColorHover( corEntryBordaHover); entry.BorderColorPressed( corEntryTextoPress); // se o componente suportar CButton *btnInc = textEdit.GetIncButtonPointer(); CButton *btnDec = textEdit.GetDecButtonPointer(); // 增减符号 btnInc.BackColor( clrWhite); btnInc.BackColorHover( corBtnScrollFundoHover); btnInc.BorderColor( corEntryFundo); btnInc.BorderColorHover( corBtnScrollBordaHover); btnDec.BackColor( clrYellow); btnDec.BackColorHover( corBtnScrollFundoHover); btnDec.BorderColor( corEntryFundo); btnDec.BorderColorHover( corBtnScrollBordaHover); } Arturo Hugo Ninamango 2025.08.18 23:01 #440 Tiago Silvano Souza Felipe # : 对不起，也许我没有解释清楚。我可以更改背景颜色，但我需要更改箭头的颜色。它的默认颜色是深色，当我把增量按钮的背景颜色改为深色时，它就消失了。 m_txt_sl_dinero.GetIncButtonPointer().BackColor(clrGreen); m_txt_sl_dinero.GetIncButtonPointer().BackColorHover(clrOrange); m_txt_sl_dinero.GetIncButtonPointer().IconFile(RECURSOS_RUTA_IMAGENES + "arrow_up.bmp"); m_txt_sl_dinero.GetDecButtonPointer().BackColor(clrCyan); m_txt_sl_dinero.GetDecButtonPointer().BackColorHover(clrBlueViolet); m_txt_sl_dinero.GetDecButtonPointer().IconFile(RECURSOS_RUTA_IMAGENES + "arrow_down.bmp");
