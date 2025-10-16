程序库: 用于创建图形界面的 EasyAndFastGUI 开发库 - 页 44

Miguel Angel Vico Alba #:

根据作者在描述中的说法，2.0 版本似乎曾经在市场上销售过。

不过，现在已经没有了，所以你并没有出错，它只是不再可用了。正如 Eleni 所说，请联系作者（发送私人消息）。

您可以通过电报联系他（作者

tol64 💎
  • t.me
You can contact @tol64 right away.
 
Mateus Cerqueira Lopes #:

您可以通过电报联系他（作者

这是阿纳托利的官方电报吗？

您确定吗？

 
谁能帮帮我？我需要更改 TextEdit 中递增和递减按钮的图像或颜色，但我找不到可以进行更改的指针。 我试过使用 "btnInc.IconFile()"，但不起作用。

void CProgram::EstilizarTextEdit(CTextEdit &textEdit)
{
   // 获取各分项的参数
   CTextBox *entry   = textEdit.GetTextBoxPointer();
   CButton  *btnInc  = textEdit.GetIncButtonPointer();
   CButton  *btnDec  = textEdit.GetDecButtonPointer();

   // ---------- Estilo da caixa de texto ----------
   entry.LabelColor(clrBlack);
   entry.BackColor(clrWhite);
   entry.BorderColor(clrSilver);

   // ---------- Botão de incremento ----------
   btnInc.BackColor(clrWhite);
   btnInc.BackColorHover(clrLightGray);
   btnInc.BorderColor(clrSilver);
   btnInc.BorderColorHover(clrDarkGray);

   // ---------- Botão de decremento ----------
   btnDec.BackColor(clrWhite);
   btnDec.BackColorHover(clrLightGray);
   btnDec.BorderColor(clrSilver);
   btnDec.BorderColorHover(clrDarkGray);
}
 
@Arturo Hugo Ninamango #这是阿纳托利的官方电报吗

如果您访问了阿纳托利的个人资料页面，您就会看到上面显示了这一信息，而用户自己的用户名"tol64"也是显而易见的......

Tiago Silvano Souza Felipe #:
谁能帮帮我？我需要更改 TextEdit 中递增和递减按钮的图像或颜色，但我找不到可以进行更改的指针。 我试过使用 "btnInc.IconFile()"，但不起作用。 。

尝试添加以下几行

void CProgram::EstilizarTextEdit(CTextEdit &textEdit)
{
   // 获取各分项的参数
   CTextBox *entry   = textEdit.GetTextBoxPointer();
   CButton  *btnInc  = textEdit.GetIncButtonPointer();
   CButton  *btnDec  = textEdit.GetDecButtonPointer();

   // ---------- Estilo da caixa de texto ----------
   entry.LabelColor(clrBlack);
   entry.BackColor(clrWhite);
   entry.BorderColor(clrSilver);

   // ---------- Botão de incremento ----------
   btnInc.IsStaticColors(true);   // > 试试这个...
   
   btnInc.BackColor(clrWhite);
   btnInc.BackColorHover(clrLightGray);
   btnInc.BorderColor(clrSilver);
   btnInc.BorderColorHover(clrDarkGray);

   // ---------- Botão de decremento ----------
   btnDec.IsStaticColors(true);   // > 试试这个...
   
   btnDec.BackColor(clrWhite);
   btnDec.BackColorHover(clrLightGray);
   btnDec.BorderColor(clrSilver);
   btnDec.BorderColorHover(clrDarkGray);
}


如果在本节中不起作用，请尝试在创建控件之前使用。



 
Fernando Carreiro #:

如果您访问了Anatoil 的个人资料页面，您就会看到该页面上显示了该用户的用户名"tol64"，这也是显而易见的......

好吧，先生，我有些怀疑，因为我给您写过信，但没有收到回复......

 
Arturo Hugo Ninamango #:

尝试添加以下几行


如果在本节中不起作用，请尝试在创建控件前使用。



感谢您的回复，但这个 "IsStaticColors "方法在任何类中都不存在。我使用的是最新版本的库。

 
Tiago Silvano Souza Felipe # :
感谢您的回复，但这个 "IsStaticColors "方法在任何类中都不存在。我使用的是最新版本的程序库。

我也有最新版本的库，并根据 MT5 的最新版本不断更新，我没有在 MT4 上测试过，但在 MT5 上完全可以使用。

 
Arturo Hugo Ninamango #:

我也有最新版本的库，并根据 MT5 的最新版本不断更新，我没有在 MT4 上测试过，但在 MT5 上完全可以使用。

抱歉，也许我没有解释清楚。我可以更改背景颜色，但我需要更改箭头颜色。它的默认颜色是深色，当我将增量按钮的背景颜色改为深色时，它就消失了。第 1 小组 第 2 小组

void CProgram::EstilizarTextEdit(CTextEdit &textEdit)
{
   // 主栏（组合框按钮）
   CTextBox *entry   = textEdit.GetTextBoxPointer();
   
   entry.LabelColor(            corEntryTexto);
   entry.LabelColorHover(       corEntryTextoHover);
   entry.LabelColorPressed(     corEntryTextoPress);
   entry.BackColor(             corEntryFundo);
   entry.BackColorHover(        corEntryFundoHover);
   entry.BackColorPressed(      corEntryFundoPress);
   entry.BorderColor(           corEntryBorda);
   entry.BorderColorHover(      corEntryBordaHover);
   entry.BorderColorPressed(    corEntryTextoPress);     // se o componente suportar

   CButton *btnInc = textEdit.GetIncButtonPointer();
   CButton *btnDec = textEdit.GetDecButtonPointer();

   // 增减符号 
   btnInc.BackColor(        clrWhite);
   btnInc.BackColorHover(   corBtnScrollFundoHover);
   btnInc.BorderColor(      corEntryFundo);
   btnInc.BorderColorHover( corBtnScrollBordaHover);

   btnDec.BackColor(        clrYellow);
   btnDec.BackColorHover(   corBtnScrollFundoHover);
   btnDec.BorderColor(      corEntryFundo);
   btnDec.BorderColorHover( corBtnScrollBordaHover);
}
 
Tiago Silvano Souza Felipe # :

对不起，也许我没有解释清楚。我可以更改背景颜色，但我需要更改箭头的颜色。它的默认颜色是深色，当我把增量按钮的背景颜色改为深色时，它就消失了


m_txt_sl_dinero.GetIncButtonPointer().BackColor(clrGreen);
m_txt_sl_dinero.GetIncButtonPointer().BackColorHover(clrOrange);
m_txt_sl_dinero.GetIncButtonPointer().IconFile(RECURSOS_RUTA_IMAGENES + "arrow_up.bmp");
  
m_txt_sl_dinero.GetDecButtonPointer().BackColor(clrCyan);
m_txt_sl_dinero.GetDecButtonPointer().BackColorHover(clrBlueViolet);
m_txt_sl_dinero.GetDecButtonPointer().IconFile(RECURSOS_RUTA_IMAGENES + "arrow_down.bmp");



