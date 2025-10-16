程序库: 用于创建图形界面的 EasyAndFastGUI 开发库 - 页 45

新评论
 
Arturo Hugo Ninamango #:




太完美了谢谢你，我的朋友。

 
Sergei Lebedev #:

更新第 5120 版后，表格停止工作--标题和数据向左移动，什么也看不懂。

可能是因为 MQ 将 char/uchar 和 int/uint 严格分开，导致库代码混乱，无法解开。

谁遇到过这个问题并成功解决了，请回信。


您解决了吗？几个月前我也遇到过类似的问题，但似乎与显示器的分辨率和/或连接外部显示器的电缆有关。
，如果你成功解决了这个问题，请告诉我。

 
Arturo Hugo Ninamango #:

我还拥有最新版本的库，并根据 MT5 的最新版本不断更新，我没有在 MT4 上测试过，但在 MT5 上完全可以使用。

日安，请分享您的 Include 文件和该库的图片等。
 
Arturo Hugo Ninamango #:




很抱歉，你能告诉我你是如何使用路径找到图片的吗？当我加载面板时，会出现打印输出，提示无法加载图像。图像在 MQL5/Images 文件夹中。

#resource "\\Images\\SpinInc.bmp"
#resource "\\Images\\SpinDec.bmp"

示例
void CProgram::EstilizarTextEdit(CTextEdit &textEdit)
{
   // 主栏（组合框按钮）
   CTextBox *entry  = textEdit.GetTextBoxPointer();
   CButton  *btnInc = textEdit.GetIncButtonPointer();
   CButton  *btnDec = textEdit.GetDecButtonPointer();
   
   entry.LabelColor(            corEntryTexto);
   entry.LabelColorHover(       corEntryTextoHover);
   entry.LabelColorPressed(     corEntryTextoPress);
   entry.BackColor(             corEntryFundo);
   entry.BackColorHover(        corEntryFundoHover);
   entry.BackColorPressed(      corEntryFundoPress);
   entry.BorderColor(           corEntryBorda);
   entry.BorderColorHover(      corEntryBordaHover);
   entry.BorderColorPressed(    corEntryTextoPress); 

   // 增减符号 
   btnInc.BackColor(        corEntryFundo);
   btnInc.BackColorHover(   corBtnScrollFundoHover);
   btnInc.BorderColor(      corEntryFundo);
   btnInc.BorderColorHover( corBtnScrollBordaHover);   
   btnInc.IconFile("::Images\\SpinInc.bmp");
   
   btnDec.BackColor(        corEntryFundo);
   btnDec.BackColorHover(   corBtnScrollFundoHover);
   btnDec.BorderColor(      corEntryFundo);
   btnDec.BorderColorHover( corBtnScrollBordaHover);
   btnDec.IconFile("::Images\\SpinDec.bmp");  
}
 
缺少 EasyAndFastGUI v2.0 链接。我怎样才能得到它？有人能帮忙吗？谢谢。
 
Amy Liu #:
没有 EasyAndFastGUI v2.0 的链接。如何获取？有人能帮忙吗？谢谢。
它是付费的。作者在信中写道，应其雇主的要求，他不再出售该程序库。
1...3839404142434445
新评论