文章 "MetaTrader 5 中进行测试的原理" - 页 2

Rosh:
改为 "由技术指标IndicatorCreate() 函数创建的所有指标..."。

非常感谢，解决了这个问题。

 

我读了这篇精彩的文章，发现似乎有一处打错了字。

//+------------------------------------------------------------------+
//| 专家去初始化函数|
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
//---
   bool hidden=IndicatorRelease(handle_ind);
   if(hided) Print("IndicatorRelease() successfully completed");
   else Print("IndicatorRelease() returned false. Error code ",GetLastError());
  }

我想，你想输入的是 "if(hidden) Print......" 而不是 "if(hided) Print..."，这样代码看起来就像下面这样了

//+------------------------------------------------------------------+
//| 专家去初始化函数|
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
//---
   bool hidden=IndicatorRelease(handle_ind);
   if(hidden) Print("IndicatorRelease() successfully completed");
   else Print("IndicatorRelease() returned false. Error code ",GetLastError());
  }

感谢您的文章。

山姆

为什么在 "测试基础 "一文中只字未提从哪里开始测试？

我说的是测试手动策略，就像在 ForexTester 中一样--至少不设置/运行/修改订单，但有刻度线（至少只是柱状图）和查看指标的功能，并能进行实时制图，还能切换时间框架。

当我使用先前保存的 tester.tpl 模板（2 个指标窗口）开始测试 ExpertMACD 智能 交易系统（"内置"）时，第一个窗口会将智能 交易系统的 MACD 指标与模板中的指标重叠。是这样设计的吗？

我没有检查过其他智能交易系统。我今天更新了 MT 版本。

 
VladMih:

为什么在 "测试基础 "一文中只字未提从哪里开始测试？

我说的是像 ForexTester 这样的手动策略测试--至少不设置/运行/修改订单，但有刻度线（至少只有柱状图）和查看指标的功能，并能进行实时制图，还能切换时间框架。

因为我们说的是测试自动交易系统。

在模板中使用指标的解决方案只是暂时的，不久指标将在可视化过程中自动显示。

Renat:

因为我们说的是测试自动交易系统。

在模板中使用指标的解决方案只是暂时的，很快指标就会在可视化过程中自动显示。

1.我明白，但文章标题中没有，所以我才问。

在哪里可以读到 "关于手动系统测试的讨论"？哪里都没有？很抱歉，这就像 "不是程序员就不是交易员"（如果不说 "不是人 "的话）。这是 "党的政策 "吗？是这样的，还是为凡人计划的？比如，对于初学者...

2.你不明白 - 它们会自动显示，但 EA 指示器会叠加在测试人员模板的指示器上。

不过，如果是临时叠加，当然没什么好讨论的。

 

Моделирование времени в тестере

测试期间，本地时间TimeLocal() 始终等于服务器时间 TimeTradeServer ( )。反过来，服务器时间也总是等于格林尼治标准时间 -TimeGMT()。因此，在测试过程中，所有这些函数都会产生相同的时间。

同时，在有关 MQ 模拟账户的论坛上，"MQ 服务器时间" == "欧洲平均时间" == GMT+1。

在我的笔记本电脑（674 版本）上离线运行脚本，显示 TimeTradeServer() == TimeGMT()。 得出 "MQ 服务器时间"== TimeGMT()而不是 GMT+1 的结论是否正确？

 

事物起起伏伏，不断变化。也许曾经是这样

В то же время, на форуме в отношении демо-счетов MQ утверждалось, что "серверное время MQ" == "среднеевропейское время" == GMT+1.

而现在是这样的

TimeTradeServer()== TimeGMT()

 

感谢您的澄清！因此，对于模拟账户，"服务器时间 MQ" ==TimeGMT()

 

Расчет индикаторов при тестировании

在实时模式下，指标值在每个刻度点上计算。测试器采用经济的指标计算模式--仅在启动智能交易系统执行前立即重新计算指标。这意味着指标值的重新计算是在调用 OnTick ()、OnTrade() 和 OnTimer()函数之前 进行的。

无论特定事件处理程序中是否有指标调用，其句柄由iCustom()IndicatorCreate () 函数创建的所有指标都将在调用 事件处理程序函数之前 重新计算。

因此，在 "All ticks "模式下进行测试时，每次调用 OnTick() 之前 都会对指标进行计算。如果使用EventSetTimer() 函数在智能交易系统中启用了计时器，则会在每次调用 OnTimer() 处理程序之前重新计算指标。

文章说，在调用三个函数（事件处理程序）之前，会重新计算指标值。我的 "智能交易系统 "中没有这些函数--它只与自定义事件一起工作。在测试器中，一切似乎都或多或少经过了计算。

出现了以下问题：挂在其他符号上的指标在什么时候重新计算？是否每次发送 NewTick事件时都会计算 ，即使 Expert Advisor 没有 OnTick() 函数？如果是这样，那么指标会随着另一个符号的跳动频率重新计算吗？

