Yedelkin:

即使智能交易系统没有OnTick() 功能每次发送 NewTick事件时也会计算 指标？如果是这样，那么指标会根据另一个符号的跳动频率重新计算？
sergeev:
是的。
Yedelkin:
谢谢！这是新闻！

没什么好惊讶的。

图表上出现智能交易系统并不妨碍指标的计算:)

我猜这意味着，tick 抵达事件是在指标计算之后产生的。

是的，但在我的情况下，指标的计算 将与另一个符号（Expert Advisor 本身所连接的符号）上刻度线的到达同步。这一点让我很吃惊。
 
问题是，如果我们谈论的是测试仪，那么来自对象的图表事件......？里面有这些事件吗？

我觉得一个月前还没有，也许有什么我没看到的变化？

如果一切正常，那么您的代码有什么问题？

文章写得很好，谢谢！

