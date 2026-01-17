文章 "MetaTrader 5 中进行测试的原理" - 页 3 12345 新评论 --- 2012.09.09 14:59 #21 Yedelkin: 即使智能交易系统没有OnTick() 功能，每次发送 NewTick事件时也会计算 指标？如果是这样，那么指标会根据另一个符号的跳动频率重新计算？ 是的 Yedelkin 2012.09.09 15:02 #22 sergeev: 是的。 谢谢这是新闻 --- 2012.09.09 17:22 #23 Yedelkin: 谢谢！这是新闻！没什么好惊讶的。图表上出现智能交易系统并不妨碍指标的计算:)我猜这意味着，tick 抵达事件是在指标计算之后产生的。也就是说，先计算，后调用。但如果不处理该事件，指标仍会被计算。 Yedelkin 2012.09.09 17:30 #24 sergeev:但如果您的事件未被处理，指标仍会被计算。 是的，但在我的情况下，指标的计算 将与另一个符号（Expert Advisor 本身所连接的符号）上刻度线的到达同步。这一点让我很吃惊。 --- 2012.09.09 17:49 #25 Yedelkin: 是的，但在我的情况下，指标的计算将与另一个符号（Expert Advisor 本身所连接的符号）上的刻度线的到来同步。这让我很吃惊。问题是，如果我们谈论的是测试仪，那么来自对象的图表事件......？里面有这些事件吗？我觉得一个月前还没有，也许有什么我没看到的变化？因此，只针对图表事件 的专家功能在测试器中不起作用，因为没有事件，图表的大小也是如此：）试着在测试器中获取 ChartGetXXX。 Yedelkin 2012.09.09 18:19 #26 sergeev:问题是，如果我们谈论的是测试人员，那么来自对象的图表事件...有这样的功能吗？ 我觉得一个月前还没有，也许有什么我没看到的变化？所以专家不能只对测试器中的图表事件起作用，因为没有事件，图表的大小也是如此：）试着在测试器中获取 ChartGetXXX。 不，没有来自对象的图表事件。指标只是使用自定义事件 定期发送一个或另一个计算值（李泽曾提出过这个想法）。这个想法本身在测试版中也有效。 --- 2012.09.09 19:26 #27 Yedelkin: 测试仪中的想法本身是可行的。如果一切正常，那么您的代码有什么问题？OnCalculation 离检查还远吗？ Yedelkin 2012.09.09 19:45 #28 sergeev:如果一切正常，那么你的代码有什么问题？ 代码没有问题。您证实了我的假设，即在上述情况下，测试仪会根据另一个 符号的跳动频率重新计算指标。这意味着，指标的重新计算频率与测试仪在每个指标位于自己的符号上时生成的频率不同。有什么好检查的，我们只能适应。当然，如果您的确认是正确的:) --- 2012.09.09 21:04 #29 Yedelkin: 代码中没有问题。您证实了我的假设，即在上述情况下，指标在测试仪中以另一个 符号的跳动频率重新计算。这意味着，当每个指标都在自己的符号上时，指标的重新计算频率与测试器生成的频率不同。有什么好检查的，我们必须适应。当然，如果您的确认是正确的:) 信任但要验证:) Liping Wang 2012.09.19 02:01 #30 文章写得很好，谢谢！ 12345 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
是的。
谢谢！这是新闻！
没什么好惊讶的。
图表上出现智能交易系统并不妨碍指标的计算:)
我猜这意味着，tick 抵达事件是在指标计算之后产生的。
也就是说，先计算，后调用。但如果不处理该事件，指标仍会被计算。
是的，但在我的情况下，指标的计算将与另一个符号（Expert Advisor 本身所连接的符号）上的刻度线的到来同步。这让我很吃惊。
问题是，如果我们谈论的是测试仪，那么来自对象的图表事件......？里面有这些事件吗？
我觉得一个月前还没有，也许有什么我没看到的变化？
因此，只针对图表事件 的专家功能在测试器中不起作用，因为没有事件，图表的大小也是如此：）试着在测试器中获取 ChartGetXXX。
测试仪中的想法本身是可行的。
OnCalculation 离检查还远吗？
代码中没有问题。您证实了我的假设，即在上述情况下，指标在测试仪中以另一个 符号的跳动频率重新计算。这意味着，当每个指标都在自己的符号上时，指标的重新计算频率与测试器生成的频率不同。有什么好检查的，我们必须适应。当然，如果您的确认是正确的:)
文章写得很好，谢谢！