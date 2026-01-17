文章 "MetaTrader 5 中进行测试的原理" - 页 5 12345 新评论 fxsaber 2021.01.15 01:43 #41 Renat Fatkhullin:- 处理器中的更多内核，但不要在优化器中加载所有内核，至少留出几个 内核 为什么不把这一点纳入优化程序的标准配置呢？ 这样很多人就不会出现卡顿，投诉也会减少。 lasleon 2021.01.15 10:09 #42 Renat Fatkhullin: 很简单： - 在处理器上增加内核，但不要在优化器中加载所有内核，至少保留几个内核 - 更高的 CPU 频率 - 最大内存，以容纳终端和测试仪的系统缓存 - 固态硬盘，最好是 NVMe 谢谢 Isaa Souza 2021.02.10 12:50 #43 良好 Antônio Castro 2021.06.24 18:58 #44 Isaa Souza: 很好 谢谢 exes86 2024.03.04 15:48 #45 同事们，我不明白如何才能在 MT5 上快速优化， 而不考虑完成时未平仓的通证。在这种情况下，测试人员会关闭这些仓位，总余额会与资金相等（损失是固定的），策略意味着在盈利出现时关闭仓位。 Andrew Shirley 2026.01.17 10:34 #46 我的优化工作有时需要 24 小时，能否缩短到几分钟？ 12345 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
为什么不把这一点纳入优化程序的标准配置呢？这样很多人就不会出现卡顿，投诉也会减少。
很简单：
谢谢
很好