文章 "MetaTrader 5 中进行测试的原理" - 页 5

新评论
 
Renat Fatkhullin:
- 处理器中的更多内核，但不要在优化器中加载所有内核，至少留出几个 内核

为什么不把这一点纳入优化程序的标准配置呢？

这样很多人就不会出现卡顿，投诉也会减少。
 
Renat Fatkhullin:
很简单：
- 在处理器上增加内核，但不要在优化器中加载所有内核，至少保留几个内核
- 更高的 CPU 频率
- 最大内存，以容纳终端和测试仪的系统缓存
- 固态硬盘，最好是 NVMe


谢谢

 
良好
 
Isaa Souza:
很好
谢谢
 
同事们，我不明白如何才能在 MT5 上快速优化， 而不考虑完成时未平仓的通证。在这种情况下，测试人员会关闭这些仓位，总余额会与资金相等（损失是固定的），策略意味着在盈利出现时关闭仓位。
 
我的优化工作有时需要 24 小时，能否缩短到几分钟？
12345
新评论