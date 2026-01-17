文章 "MetaTrader 5 中进行测试的原理"
需要注意的是，在使用 "自定义最大值 "准则进行优化时，总是要寻找局部最大值。要找到局部最小值，可以从функции OnTester 返回与函数计算值相反的值：
return(1/значение_функции);
最好使用
return(-значение_функции);
否则可能会出现除以零的情况，而且失真度较低。
Urain:同意。我们将把它添加到文章中，谢谢你的建议！
应将 "局部 "一词改为 "全局"。在给定范围内搜索的是全局极值。
joo:这很难说。一方面，优化并不能保证找到全局极值。
Rosh:至于找到的是局部极值还是全局极值，则是另一回事。但我们要寻找的是全局极值--这正是优化的意义所在。
Rosh:已添加
能否解释一下使用iAlligator(...) 和IndicatorCreate(...) 创建指标句柄（例如Alligator）的区别 ？
slyusar:手柄不会因 "触摸 "而不同。但这不是本文的主题。
Rosh:
我指的不是 "触摸 "的不同.....。
你写道
"无论特定事件处理程序中是否有指标调用，在调用事件处理程序函数之前，所有其句柄由iCustom() 或IndicatorCreate() 创建的指标都将被强制重新计算"。
问题
为什么使用（如果我们回到 Alligator）iAlligator() 创建句柄的指标 不会被重新计算，与 IndicatorCreate() 有什么区别，孰 优孰劣，应该使用什么，为什么？
改为 "由技术指标 或IndicatorCreate() 函数创建的所有指标..."。
新文章 MetaTrader 5 中进行测试的原理已发布：
MetaTrader 5 中三种测试模式有何区别？应该特别注意什么？如何测试在几个工具上同时进行交易的 EA？在测试期间何时及如何计算指标值？如何处理事件？如何在测试期间以一种仅开盘价模式同步处理来自不同工具的指标柱？本文旨在回答这些问题以及很多其他问题。
作者：MetaQuotes Software Corp.