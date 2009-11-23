作者:

不是我，从网上看到的。00氏

描述：

在观察不同货币对之间的影响时，常常要打开多个同周期不同货币对的图表。

如果能使所用的图表同时滚动，观察会变得很方便。这个指标的功能就是实现

在一个图表中操作，其它图表联动。

使用方法：

1) 拷进indicators文件夹内 、重启MT4 。

(2) 打开多个同周期的不同货币对图表。

(3) 允许Allow DLL imports 。

(4) 关掉自动卷图autoscroll。

(5) online时，被联动的图表因为要更新tick，所以联动有滞后，请稍等几秒，或者点右键更新（还不能做到足够的方便，个人认为）。