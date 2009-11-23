MetaTrader 5EA指标脚本程序库MetaTrader 4EA指标脚本程序库存储 请观看如何免费下载自动交易 请在Facebook上找到我们！ 加入我们粉丝页 有趣的脚本？ 因此发布一个链接 -让其他人评价 喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它 到包裹 用一个图表控制多个同周期图表滚动 - MetaTrader 4脚本 chenhexin 显示: 13210 等级: (1) 已发布: 23 十一月 2009, 21:50 已更新: 22 十一月 2016, 07:33 00-TimeSync_v101_ModByFai.mq4 (3.88 KB) 预览 下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务 作者: 不是我，从网上看到的。00氏 描述： 在观察不同货币对之间的影响时，常常要打开多个同周期不同货币对的图表。 如果能使所用的图表同时滚动，观察会变得很方便。这个指标的功能就是实现 在一个图表中操作，其它图表联动。 使用方法： 1) 拷进indicators文件夹内 、重启MT4 。 (2) 打开多个同周期的不同货币对图表。 (3) 允许Allow DLL imports 。 (4) 关掉自动卷图autoscroll。 (5) online时，被联动的图表因为要更新tick，所以联动有滞后，请稍等几秒，或者点右键更新（还不能做到足够的方便，个人认为）。 新的均线交易系统 利用7和26均线交易的金叉和死叉开仓方式 画间距线代码 研究时间和价格的关系 波浪理论 在副图画蜡烛图 在副图画竖线段模仿的蜡烛图 小ea 供新人学习 均线交易 新的平仓思路