代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

用一个图表控制多个同周期图表滚动 - MetaTrader 4脚本

chenhexin
显示:
13210
等级:
(1)
已发布:
已更新:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

    作者:

    不是我，从网上看到的。00氏

    描述：

    在观察不同货币对之间的影响时，常常要打开多个同周期不同货币对的图表。

    如果能使所用的图表同时滚动，观察会变得很方便。这个指标的功能就是实现

    在一个图表中操作，其它图表联动。

    使用方法：

    1) 拷进indicators文件夹内 、重启MT4 。

    (2) 打开多个同周期的不同货币对图表。

    (3) 允许Allow DLL imports 。

    (4) 关掉自动卷图autoscroll。

    (5) online时，被联动的图表因为要更新tick，所以联动有滞后，请稍等几秒，或者点右键更新（还不能做到足够的方便，个人认为）。

    新的均线交易系统 新的均线交易系统

    利用7和26均线交易的金叉和死叉开仓方式

    画间距线代码 画间距线代码

    研究时间和价格的关系 波浪理论

    在副图画蜡烛图 在副图画蜡烛图

    在副图画竖线段模仿的蜡烛图

    小ea 供新人学习 小ea 供新人学习

    均线交易 新的平仓思路