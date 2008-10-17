请观看如何免费下载自动交易
Tro_Compass_Xind_test - MetaTrader 4脚本
- 显示:
- 3777
- 已发布:
- 已更新:
需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
指标 Tro_Compass_Xind_test.
输入参量:
extern int price.x.offset= 0 ;//250 extern int price.y.offset= -160 ;//-160 //---- extern bool show.arrow=true ; extern bool show.value=true ; //extern int myDecimals = 2 ; extern string myFont ="Arial Bold" ; extern int myFontSize =20 ; extern int myArrowSize =40 ; extern int myDigitSize =20 ; extern int xStart =-600 ; extern int xOffSet =100 ; //---- extern string Ind_Name_1 ="$ROLLING_RANGE"; extern string myName ="$ROLLING_RANGE"; extern color myIndColor=DarkGray ; //extern double iParm1 = 0; //extern double iParm2 = 0; extern double iParm3=-100; extern double iParm4=-100; extern double iParm5=-100; extern double iParm6=-100; extern double iParm7=-100; extern double iParm8=-100; extern int iMode =0; //---- extern int myPeriod_1 =5 ; extern int myPeriod_2 =15 ; extern int myPeriod_3 =20 ; extern int myPeriod_4 =30 ; extern int myPeriod_5 =45 ; extern int myPeriod_6 =60 ; //---- extern bool UseValue=false; extern double N_value =-999; extern double NE_value=2; extern double E_value =3; extern double SE_value=1; extern double S_value =-999;
在一个子窗口中的两个不同时段的CCI指标.