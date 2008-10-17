代码库部分
指标

Tro_Compass_Xind_test - MetaTrader 4脚本

指标 Tro_Compass_Xind_test.

输入参量:

extern int price.x.offset= 0 ;//250
extern int price.y.offset= -160 ;//-160
//----
extern bool show.arrow=true ;
extern bool show.value=true ;
//extern int  myDecimals = 2 ;
extern string myFont      ="Arial Bold" ;
extern int    myFontSize  =20 ;
extern int    myArrowSize =40 ;
extern int    myDigitSize =20 ;
extern int    xStart      =-600 ;
extern int    xOffSet     =100 ;
//----
extern string Ind_Name_1 ="$ROLLING_RANGE";
extern string myName     ="$ROLLING_RANGE";
extern color  myIndColor=DarkGray ;
//extern double iParm1 = 0;
//extern double iParm2 = 0;
extern double iParm3=-100;
extern double iParm4=-100;
extern double iParm5=-100;
extern double iParm6=-100;
extern double iParm7=-100;
extern double iParm8=-100;
extern int    iMode =0;
//----
extern int    myPeriod_1 =5 ;
extern int    myPeriod_2 =15 ;
extern int    myPeriod_3 =20 ;
extern int    myPeriod_4 =30 ;
extern int    myPeriod_5 =45 ;
extern int    myPeriod_6 =60 ;
//----
extern bool   UseValue=false;
extern double N_value =-999;
extern double NE_value=2;
extern double E_value =3;
extern double SE_value=1;
extern double S_value =-999;

