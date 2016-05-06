请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
作者: mishanya
操作逻辑如下: 一旦确定一个局部最大值\最小值, 将绘制几条水平线。白色是入场点, 跟随其方向的是目标。自然地, 第一目标最可能到达.... 红色线是停止线。
操作逻辑如下: 一旦确定一个局部最大值\最小值, 将绘制几条水平线。白色是入场点, 跟随其方向的是目标。自然地, 第一目标最可能到达.... 红色线是停止线。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/7269
Darma 系统指标 (公测)
指标是从 MT3 版本的 Darma 指标集合转换到 MT4。DT-ZigZag
在 klot 的 DT-ZigZag.mq4 指标里原本使用 DT 模式。
Donchian 通道
系统概念: Donchian 通道在趋势跟随系统里十分流行。外汇计算器
计算器评估货币对的点值, 以及用户自定义手数的最大止损。