代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

DinapoliTargets - MetaTrader 4脚本

Scriptor | Chinese English Русский
显示:
6395
等级:
(13)
已发布:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
作者: mishanya

操作逻辑如下: 一旦确定一个局部最大值\最小值, 将绘制几条水平线。白色是入场点, 跟随其方向的是目标。自然地, 第一目标最可能到达.... 红色线是停止线。



由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/7269

Darma 系统指标 (公测) Darma 系统指标 (公测)

指标是从 MT3 版本的 Darma 指标集合转换到 MT4。

DT-ZigZag DT-ZigZag

在 klot 的 DT-ZigZag.mq4 指标里原本使用 DT 模式。

Donchian 通道 Donchian 通道

系统概念: Donchian 通道在趋势跟随系统里十分流行。

外汇计算器 外汇计算器

计算器评估货币对的点值, 以及用户自定义手数的最大止损。