烛台形态起源于 18 世纪的日本米商，旨在通过价格走势（开盘、高点、低点、收盘）捕捉市场心理。三只黑鸦、看涨吞没或十字星等形态反映了供求关系的变化，根据交易者的情绪发出反转或延续的信号。这些形态在流动性较低、自动化系统较少的低效市场中最为有效，因为它们依赖于人类行为和人工交易决策。

该项目是一种检测所有知名蜡烛形态的方法，并在图形上用绿线标记所有看涨形态，用红线标记所有看跌形态。MetaQuotes 在 10 多年前发布了一些专门用于专家顾问的代码。这是一个蜡烛形态库，其中的一些逻辑借鉴自该库。该库不能用于指标，因此代码完全是从零开始编写的。这让我有机会测试和重新定义许多形态检测功能，以实现高质量的形态检测。大型机构（如对冲基金、做市商）使用复杂的策略，包括机器学习和定量模型，对大量数据集进行分析，而不仅仅是简单的价格模式。他们可能会预测散户交易者对蜡烛图形态的反应，并针对这些反应建立仓位，尤其是在外汇或主要指数等流动性较强的市场。





这些形态过时了吗？

不完全是。烛台形态仍然具有价值，因为它们反映了蕴含在价格行为中的人类和算法心理。散户和机构交易者都会监控关键形态（如支撑位的锤形），当许多交易者根据同一信号采取行动时，就会出现自我实现的预言。

背景很重要：孤立地看形态效果较差。 如果与支撑/阻力位、成交量或趋势指标等其他因素相结合，其可靠性就会提高。

2019 年对外汇烛台形态的分析发现，Doji 和 Engulfing 等形态在预测短期反转方面具有统计意义，但由于市场噪音和机构反策略的影响，它们的优势在高频环境下会减弱。

在趋势市场中，延续形态（如三白兵）是可靠的，但在波涛汹涌的市场中，反转形态往往失效。

机构并非总能胜过形态。大型机构也会使用蜡烛图形态作为更广泛策略的一部分，尤其是在关键价位（如斐波纳契回撤点、枢轴点）。





在该指标中，平均值用于确定一段蜡烛图的平均体量。输入选项 "使用状态机 "将改变指标，如果发现看涨形态，它将忽略下一个看涨形态，直到发现下一个看跌形态；而当发现下一个看跌形态时，它将忽略下一个看跌形态，直到发现下一个看涨形态。

该指标还有两种不同的模式："立即形成 "意味着它能无滞后地检测到该形态（但有重绘的风险），而 "确认形成 "意味着该形态已在前一栏中得到确认，不会有任何重绘。















