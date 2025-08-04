每月 VWAP：长期市场方向的指南针

月度 VWAP（成交量加权平均价） 是一个复杂的自定义指标，经过精心设计，可为交易者提供市场活动的高层次长期视角：成交量加权平均价，在每个新交易月开始时都会认真重置。与简单的移动平均线不同，VWAP 在计算时会考虑成交量，从而使大量交易兴趣汇聚在一起的价格水平具有更重要的意义。因此，VWAP 是一个非常强大的工具，可以在较长的月度时间框架内辨别资产的真实公允价值。

该指标精确计算每个日历月的累计总和（价格 * 成交量）除以累计成交量，并在每个新的月度交易时段的第一个柱形图中自动重新开始计算。它直接在图表上绘制出一条清晰明确的线，轻松直观地显示出当月大部分交易量与价格的关系。

为什么月度 VWAP 是长期策略的基石？

确定长期公允价值： 深入了解资产按成交量加权后的平均交易价格，为整个月的主流情绪建立稳健的基准。

战略性仓位规划： 许多机构和长期交易者利用月度 VWAP 作为管理较大头寸的关键参考点。价格持续保持在月度 VWAP 上方，可能预示着看涨力量的持久，而持续低于月度 VWAP 则可能预示着看跌控制的持续。这为战略性进场、出场和稳健的头寸大小提供了重要的洞察力。

宏观趋势确认： 利用月度 VWAP 来确认宏观趋势的基本力量和方向。健康的长期趋势通常会看到价格与月度 VWAP 进行可预测的互动。

清晰的长期观点： 尽管月度 VWAP 的计算很复杂，但它在图表上呈现为一条单一、清晰的线，确保您的高级分析保持简洁、集中，不受短期噪音的影响。

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