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每月 VWAP：长期市场方向的指南针
月度 VWAP（成交量加权平均价） 是一个复杂的自定义指标，经过精心设计，可为交易者提供市场活动的高层次长期视角：成交量加权平均价，在每个新交易月开始时都会认真重置。与简单的移动平均线不同，VWAP 在计算时会考虑成交量，从而使大量交易兴趣汇聚在一起的价格水平具有更重要的意义。因此，VWAP 是一个非常强大的工具，可以在较长的月度时间框架内辨别资产的真实公允价值。
该指标精确计算每个日历月的累计总和（价格 * 成交量）除以累计成交量，并在每个新的月度交易时段的第一个柱形图中自动重新开始计算。它直接在图表上绘制出一条清晰明确的线，轻松直观地显示出当月大部分交易量与价格的关系。
为什么月度 VWAP 是长期策略的基石？
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确定长期公允价值： 深入了解资产按成交量加权后的平均交易价格，为整个月的主流情绪建立稳健的基准。
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战略性仓位规划： 许多机构和长期交易者利用月度 VWAP 作为管理较大头寸的关键参考点。价格持续保持在月度 VWAP 上方，可能预示着看涨力量的持久，而持续低于月度 VWAP 则可能预示着看跌控制的持续。这为战略性进场、出场和稳健的头寸大小提供了重要的洞察力。
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宏观趋势确认： 利用月度 VWAP 来确认宏观趋势的基本力量和方向。健康的长期趋势通常会看到价格与月度 VWAP 进行可预测的互动。
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清晰的长期观点： 尽管月度 VWAP 的计算很复杂，但它在图表上呈现为一条单一、清晰的线，确保您的高级分析保持简洁、集中，不受短期噪音的影响。
本源代码的主要功能：
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每月重置： 在每个新交易月开始时，VWAP 计算会自动重置，从而为长期市场活动提供一个全新且高度相关的视角。
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精确计算： 采用标准 MQL5 函数精确计算典型价格和成交量，确保数据可靠、稳健。
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清晰的图表可视化： 在您的图表上显示一条明显的线，让您立即直观地了解情况，提高分析的清晰度。
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开源： 提供完整的 MQL5 源代码，提高透明度，促进学习，并使专门的交易社区能够进一步定制。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/61098
设置自动止盈和止损："设置自动止盈和止损"（Take Profit and Stop Loss）功能是任何交易策略中的重要工具，旨在自动进行风险和回报管理。它允许交易者定义固定价位，在该价位上交易应自动平仓，以确保盈利（TP）或限制亏损（SL），从而无需持续进行手动监控。 启用该功能后，您开立的每个仓位都将根据您的自定义参数（如特定点数、余额百分比或技术水平）自动包含预定义的止盈和止损价位。这不仅能节省时间，还能确保您的交易不受市场突然波动和情绪化决策的影响。TicksShort
用于存储刻度的简短格式。
每周 VWAP（成交量加权平均价）是一个功能强大的 MQL5 指标，用于计算和显示每个交易周的成交量加权平均价。它是确定每周公允价值和了解较长时间框架内潜在情绪的重要工具。Daily VWAP
每日成交量加权平均价（Daily VWAP）是一个简单而强大的指标，用于计算和显示每个交易日的成交量加权平均价。它是识别日内公允价值和支持日常交易决策的理想工具。