每周 VWAP：您每周市场分析的基础

每周成交量加权平均价（VWAP） 是一个强大的自定义指标，经过精心设计，可为交易者提供有关市场活动的重要长期视角：在每个新交易周开始时重置的成交量加权平均价。与简单的移动平均线不同，VWAP 将成交量直接纳入计算，使发生大量交易的价格水平具有更重要的意义。这使它成为一个非常有价值的工具，用于辨别资产在整个交易周内的真实公允价值。

该指标精确计算（价格 * 成交量）除以每周累计成交量的累计总和，并在每个新的周交易时段开始时自动重置。它直接在图表上绘制出一条明显的线，轻松直观地显示本周大部分交易量相对于价格的变化情况。

为什么要将每周 VWAP 纳入您的策略？

确定每周公允价值： 深入了解根据成交量调整后的资产交易平均价格，为整个一周的总体情绪提供明确的基准。

战略性头寸分析： 许多专业交易者利用 VWAP 作为较高时间框架头寸的关键参考点。价格持续交易于每周 VWAP 以上，可能预示着持续的看涨势头，而价格低于 VWAP 则可能预示着持续的看跌控制。这为战略性进场、出场和仓位管理提供了重要的见解。

趋势强度确认： 使用每周 VWAP 来确认周趋势的基本强度。一个强劲的趋势通常会看到价格保持其相对于每周 VWAP 的轨迹。

清晰的视觉表现： 尽管周 VWAP 的计算很复杂，但它在图表上显示为一条单一、清晰的线，确保您的分析简洁明了、重点突出。

本源代码的主要功能：

每周重置： 在每个新交易周开始时，VWAP 计算会自动重置，从而为每周市场活动提供全新的相关视角。

精确计算： 采用标准 MQL5 函数精确计算典型价格和成交量，确保数据可靠。

清晰的图表绘制： 在图表上显示清晰的线条，让您立即直观地了解情况。

开源： 提供完整的 MQL5 源代码，提高透明度，促进学习，并允许交易社区进一步定制。







