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每周 VWAP：您每周市场分析的基础
每周成交量加权平均价（VWAP） 是一个强大的自定义指标，经过精心设计，可为交易者提供有关市场活动的重要长期视角：在每个新交易周开始时重置的成交量加权平均价。与简单的移动平均线不同，VWAP 将成交量直接纳入计算，使发生大量交易的价格水平具有更重要的意义。这使它成为一个非常有价值的工具，用于辨别资产在整个交易周内的真实公允价值。
该指标精确计算（价格 * 成交量）除以每周累计成交量的累计总和，并在每个新的周交易时段开始时自动重置。它直接在图表上绘制出一条明显的线，轻松直观地显示本周大部分交易量相对于价格的变化情况。
为什么要将每周 VWAP 纳入您的策略？
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确定每周公允价值： 深入了解根据成交量调整后的资产交易平均价格，为整个一周的总体情绪提供明确的基准。
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战略性头寸分析： 许多专业交易者利用 VWAP 作为较高时间框架头寸的关键参考点。价格持续交易于每周 VWAP 以上，可能预示着持续的看涨势头，而价格低于 VWAP 则可能预示着持续的看跌控制。这为战略性进场、出场和仓位管理提供了重要的见解。
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趋势强度确认： 使用每周 VWAP 来确认周趋势的基本强度。一个强劲的趋势通常会看到价格保持其相对于每周 VWAP 的轨迹。
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清晰的视觉表现： 尽管周 VWAP 的计算很复杂，但它在图表上显示为一条单一、清晰的线，确保您的分析简洁明了、重点突出。
本源代码的主要功能：
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每周重置： 在每个新交易周开始时，VWAP 计算会自动重置，从而为每周市场活动提供全新的相关视角。
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精确计算： 采用标准 MQL5 函数精确计算典型价格和成交量，确保数据可靠。
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清晰的图表绘制： 在图表上显示清晰的线条，让您立即直观地了解情况。
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开源： 提供完整的 MQL5 源代码，提高透明度，促进学习，并允许交易社区进一步定制。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/61091
月度 VWAP（成交量加权平均价）是一个重要的 MQL5 指标，用于计算和显示每个交易月的成交量加权平均价。它是了解长期市场情绪、识别关键月度公允价值以及为战略决策提供信息的强大工具。Auto Tp
设置自动止盈和止损："设置自动止盈和止损"（Take Profit and Stop Loss）功能是任何交易策略中的重要工具，旨在自动进行风险和回报管理。它允许交易者定义固定价位，在该价位上交易应自动平仓，以确保盈利（TP）或限制亏损（SL），从而无需持续进行手动监控。 启用该功能后，您开立的每个仓位都将根据您的自定义参数（如特定点数、余额百分比或技术水平）自动包含预定义的止盈和止损价位。这不仅能节省时间，还能确保您的交易不受市场突然波动和情绪化决策的影响。
每日成交量加权平均价（Daily VWAP）是一个简单而强大的指标，用于计算和显示每个交易日的成交量加权平均价。它是识别日内公允价值和支持日常交易决策的理想工具。Trend Equilibrium Indicator TrendEQ
趋势平衡指标 TrendEQ 结合动量和波动性动态分析市场走势。TrendEQ 将动量与市场波动性进行缩放，为趋势强度和方向提供了可靠的衡量标准。