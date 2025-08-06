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AutoTrendLines Indicator for MQL5 - MetaTrader 5脚本

Copyright 2012, Rone. | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
发布者:
Duy Van Nguy
Duy Van Nguy

Duy Van Nguy

4.4 (24)
你好，我是阮维勇（Duy Van Nguy），一名致力于开发高性能EA、指标和工具的专业程序员，活跃于MQL5.com平台。我的使命是为交易者提供精准、可靠且卓越的顶级工具。每一款产品都经过精心打磨，细节考究，并配有快速、个性化的支持服务。
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特点

  • 两个极值（类型 1）：根据用户定义的条形图范围内的两个极值点（高点/低点）绘制趋势线。

  • 极值和 Delta（类型 2）：将极值点与最小 Delta 点相结合，绘制出更动态的趋势线。

  • 可自定义线宽、颜色和极值边范围参数。

  • 绘制的趋势线为支撑线（粉红色）和阻力线（蓝色），具有可选择和可调整的属性。

输入参数

  • 线型：可选择EXM_EXM（两个极值）或EXM_DELTA（极值和三角）。

  • 左极值边：检查左极值的条数（默认值：20）。

  • 右极值边：在类型 1 中检查右极值的条数（默认值：3）。

  • 当前条形偏移：用于类型 2 计算的条形偏移（默认值：3）。

  • 计算极值前的条形图：在类型 2 中包括极值之前的条形图（默认值：false）。

  • 线宽： 设置趋势线的粗细（默认值：1）。

  • 支撑线/阻力线颜色：自定义颜色（默认值：粉色代表支撑线，蓝色代表阻力线）。

  • 实例名称：指标实例的唯一标识符（默认："AutoTrendLines1"）。

如何使用

  1. 添加到图表：将指标附加到任何 MetaTrader 5 图表。

  2. 配置设置：调整输入参数以适应您的交易策略。

  3. 解释线

    • 支撑线：表示潜在价格支撑位的粉色线。

    • 阻力线：显示潜在价格阻力位的蓝线。

  4. 监控更新：趋势线随每个新条形图自动更新。

注意事项

  • 需要足够的历史数据（根据输入设置计算的最小条数）。

  • 计算中不包括当前未形成的柱状图。

  • 极值点是指与周围柱状图相比，低点较低或高点较高的柱状图。


    反馈意见

    如果您有建议或遇到问题，请在 MQL5 CodeBase 页面留言或 通过 MQL5 社区联系我。您的反馈对于改进此工具非常有价值！


    联系我：MQL5 链接

    交易愉快



由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/61217

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