趋势平衡指标 TrendEQ 结合动量和波动性动态分析市场走势。TrendEQ 将动量与市场波动性进行缩放，为趋势强度和方向提供了可靠的衡量标准。

每日成交量加权平均价（Daily VWAP）是一个简单而强大的指标，用于计算和显示每个交易日的成交量加权平均价。它是识别日内公允价值和支持日常交易决策的理想工具。