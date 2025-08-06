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AutoTrendLines Indicator for MQL5 - MetaTrader 5脚本
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特点
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两个极值（类型 1）：根据用户定义的条形图范围内的两个极值点（高点/低点）绘制趋势线。
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极值和 Delta（类型 2）：将极值点与最小 Delta 点相结合，绘制出更动态的趋势线。
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可自定义线宽、颜色和极值边范围参数。
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绘制的趋势线为支撑线（粉红色）和阻力线（蓝色），具有可选择和可调整的属性。
输入参数
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线型：可选择EXM_EXM（两个极值）或EXM_DELTA（极值和三角）。
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左极值边：检查左极值的条数（默认值：20）。
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右极值边：在类型 1 中检查右极值的条数（默认值：3）。
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当前条形偏移：用于类型 2 计算的条形偏移（默认值：3）。
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计算极值前的条形图：在类型 2 中包括极值之前的条形图（默认值：false）。
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线宽： 设置趋势线的粗细（默认值：1）。
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支撑线/阻力线颜色：自定义颜色（默认值：粉色代表支撑线，蓝色代表阻力线）。
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如何使用
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添加到图表：将指标附加到任何 MetaTrader 5 图表。
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配置设置：调整输入参数以适应您的交易策略。
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解释线
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支撑线：表示潜在价格支撑位的粉色线。
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阻力线：显示潜在价格阻力位的蓝线。
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注意事项
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需要足够的历史数据（根据输入设置计算的最小条数）。
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计算中不包括当前未形成的柱状图。
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极值点是指与周围柱状图相比，低点较低或高点较高的柱状图。
反馈意见
如果您有建议或遇到问题，请在 MQL5 CodeBase 页面留言或 通过 MQL5 社区联系我。您的反馈对于改进此工具非常有价值！
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交易愉快
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/61217
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