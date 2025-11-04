智能交易系统参数（输入）

智能交易系统提供多个外部参数，用户可以修改这些参数来控制其行为：

一般参数

参数 类型 说明 魔数 int EA 交易的唯一标识符。 初始手数 双 系列中第一笔交易的起始手数。 允许买入 bool 允许 EA 开启买入交易（初始交易和马丁格尔交易）的标志。 允许卖出 bool 允许 EA 打开卖出交易（初始和马丁格尔）的标志。 获利 int 以点/点为单位的固定止盈，用于下挂单（但不用于市场执行）。 查找高点低点回档 int 用于确定初始挂单的最高价和最低价的回溯数。 重置后条数 整数 删除初始挂单并重新评估（如果未建立头寸）的条数。

马丁格尔策略

参数 类型 说明 反向马丁格尔 bool 如果为 true，随后的马丁格尔交易将与系列中最后一笔交易的方向相反（这通常是一种反马丁格尔或对冲方法，但如果为 false，代码将以相同方向开仓）。当前的逻辑建议，如果 ReverseMartingale 为假，则以相同 方向开仓。 手数乘数 双 亏损系列下一笔交易的手数乘以的系数（例如， 2 .0 表示手数翻倍）。 SecureProfitMartingaleTarget（安全盈利目标 双倍 总浮动利润（账户货币），整个系列未平仓交易的平仓点。 距离定价点数 整数 在开始新的马丁格尔交易前，价格与上一笔交易的开仓价之间的移动距离（以点为单位）。 系列中最大交易次数 无 单个马丁格尔系列允许的最大交易次数。

时间策略

参数 类型 说明 允许星期一...允许星期五 bool 用于启用或禁用一周中特定日期交易的标志。 禁止日期 字符串 以逗号分隔的禁止交易日期列表（格式为 YYYY.MM.DD）。

核心函数概述

OnInit()（初始化）

设置 EA 的 MagicNumber、保证金模式和偏差。它将马丁格尔状态变量（s_currentLot、s_totalTradesInSeries 等）重置 为初始值，为重新开始做准备。

OnDeinit()（退出初始化）

一个简单的清理函数，在 EA 停止或删除时打印一条信息。

IsTradingDateAllowed() 和 IsTradingDayAllowed() （交易过滤器）

这些函数根据用户定义的输入（AllowMonday to AllowFriday 和 ForbiddenDates）检查当前日期，以确定是否允许交易。

OpenTradeLogic(ENUM_ORDER_TYPE type, string tradeComment) （市场执行）

该函数处理开立新市场头寸（买入或卖出）。

它根据经纪商规定的最小、最大和步长验证并规范手数。 使用 CheckMargin() 检查是否有足够的自由保证金。 执行无固定止盈或止损的 交易（tp_calculated 为 0）。 它会更新全局马丁格尔状态变量：s_currentLot , s_lastOpenPrice , s_seriesType 和 s_totalTradesInSeries。

关闭所有头寸

遍历所有当前未结头寸，并关闭此 EA 开立的任何头寸（与 MagicNumber 匹配）。

PendingOrders(ENUM_ORDER_TYPE type, double price, double lotSize, string comment) （挂单下达）

该函数用于下达限价买入 或限价卖出 订单：

它验证手数并检查是否有足够的保证金。 根据经纪商的最小距离 ( SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL ) 验证进入价格。 根据止盈输入计算固定止盈 ( tp )。 发送交易请求。注意： UpdateHighLowAndOrders（更新高低限价和订单）函数会调用 此功能来放置初始买入限价订单和卖出限价订单。

UpdateHighLowAndOrders() （初始入市逻辑）

这是未开仓时的初始入市机制：

它回溯 FindHighLowBackBars 找到最高价 和最低价。 计算 priceSellLimit（最高价 + 1 tick）和 priceBuyLimit（最低价 - 1 tick）。 它会检查是否已经存在具有 EA MagicNumber 的限价买单和限价卖单。 它会使用 InitialLot（初始手数）在最近的最高点上方放置一个初始限价卖出 订单，在最近的最低点下方放置一个限价买入 订单。

OnTick()（主要逻辑）

EA 执行逻辑的核心：

时间检查： 防止在同一刻度上进行冗余计算。 过滤检查： 如果当天/日期不允许交易，则删除所有挂单。 盈利目标检查（系列退出）： 如果 eaHasOpenPositions 为 true 且 totalFloatingProfit 为≥ SecureProfitMartingaleTarget，则调用 CloseAllPositions() 并重置所有 Martingale 状态变量，以启动新系列。 初始下单： 如果！eaHasOpenPositions 且允许交易，则重置马丁格尔状态 并检查是否已形成新的条形图。 如果形成了新的条形图，则检查 barsCount 是否≥ ResetAfterBars 。如果是，则删除挂单并调用 UpdateHighLowAndOrders() 下达新的初始订单。如果不是，则只调用 UpdateHighLowAndOrders() 。 马丁格尔步骤逻辑： 如果 eaHasOpenPositions 为 true 且 s_totalTradesInSeries 为 $< MaxTradesInSeries`： 它会检查 totalFloatingProfit 是否为 负值 ，以及价格是否与上一笔未平仓交易的价格相差至少 DistanceMartingalePips 。

如果这两个条件都满足，则通过将 s_currentLot 乘以 LotMultiplier 来计算下一手。

确定订单开仓方向（根据 ReverseMartingale 确定与系列相同的方向或相反的方向）。

它调用 OpenTradeLogic() 打开新的倍增仓位，继续马丁格尔系列。

策略摘要

Babi Ngepet "EA实施了一种风险大但潜在回报高的马丁格尔策略，并结合了突破/区间反转初始入场：

初始进入： EA 设下初始买入限价（低于近期低点）和卖出限价（高于近期高点）。这表明初始假设为区间行为-- 当价格跌至低点时买入，当价格涨至高点时卖出。 交易管理： 如果其中一笔初始交易被触发，头寸出现累计亏损（负浮动利润），且价格继续与未平仓头寸保持一定距离，则 EA 会以更大的手数（马丁格尔）在同一方向开立新头寸。 退出策略： 系列交易继续增加手数，直到系列中所有交易的总浮动利润达到 SecureProfitMartingaleTarget（安全盈利马丁格尔目标），此时关闭所有仓位，并重置 EA 以建立新的系列。

警告： 马丁格尔策略以高回撤和高资本损失风险著称，因为每一步亏损后，手数都会增加。