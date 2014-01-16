加入我们粉丝页
交易信号模块，基于 NonLagDot 指标
当柱线收盘时形成信号。这一时刻, 当 NonLagDot 指标改变了它的颜色, 表明这是入场时间。
放置 NonLagDotl.ex5 编译文件至客户端文件夹\MQL5\Indicators。
创建基于这个交易信号模块上的交易机器人，没什么特别的。它的详尽描述在文章 "MQL5 Wizard for Dummies (MQL5 傻瓜向导)"。创建一个交易信号模块的总体思路已经在文章 "简单的交易系统中使用信号量指标" 被描述。
在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。
图例.1. 图表中是交易例子
测试结果 时间 2011 品种 USDCHF H4:
图例.2. 测试结果图表
注释:
在创建自动交易程序时，由 MQL5 向导生成的交易程序，加入基于交易信号模块的 "投票" 结果来决定开、平单。主要交易模块 (包括所有加入的) 也作为 "投票" 一部分，但它的 LongCondition() 和 ShortCondition() 方法永远返回 0。
由于经过目前模块的数量 (一个基本 + 一个附加模块) 平滑，在 "投票" 计算时已经执行，阀值应当指出考虑这个事实。出于这个原因，在使用MQL5 向导建立自动交易程序代码之后，Signal_ThresholdOpen 和 Signal_ThresholdClose 值必须分别设置为 40=(0+80)/2 和 20=(0+40)/2。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/836
