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Price period SMA - MetaTrader 5脚本

Lilita Bogachkova
Lilita Bogachkova

Lilita Bogachkova

16 代码 26 主题 2014 评论
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要计算平均价格，您可以指定期间 H1 和 D1。 例如，D1 平均价格可让您跟踪某种金融工具的价格是高于还是低于平均价格。 H1 也是如此，这表明价格趋势反转的速度要快得多。

该指标只有三个计算输入参数：

input string               _symbolName    ="0";             // Symbol, 0 = take a symbol from the chart
input ENUM_USE_SMA         _useSMA        =HOUR_SMA;        // Use moving average
input ENUM_APPLIED_PRICE   _appliedPrice  =PRICE_WEIGHTED;  // Price

  1. 计算符号；
  2. 计算平均价格的时间段；
  3. 适用价格。

建议从 M1 到 M30 使用，M1 是信息量最大的时间尺度。

AUDUSDM1


您还可以在同一价格图表上比较不同的金融工具。

例如，EURUSD 和 USDCAD，M15。

EURUSDM15


该指标还允许您查看每日平均价格的阻力位/支撑位。

NZDUSDM1

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    自定义交易品种，可通过CustomRatesReplace新增或修改K线，频繁调用增加会导致磁盘空间快速占满，可通过此脚本快速压缩K线。

    三條平均移動線交叉顯示 Tri MA Corss 三條平均移動線交叉顯示 Tri MA Corss

    三條平均線完全按照高低排列後 可視為趨勢成形 在形態被破壞後 不再繪出影線 在沒有影線的條件下 視為不確定期間

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