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Price period SMA - MetaTrader 5脚本
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要计算平均价格，您可以指定期间 H1 和 D1。 例如，D1 平均价格可让您跟踪某种金融工具的价格是高于还是低于平均价格。 H1 也是如此，这表明价格趋势反转的速度要快得多。
该指标只有三个计算输入参数：
input string _symbolName ="0"; // Symbol, 0 = take a symbol from the chart input ENUM_USE_SMA _useSMA =HOUR_SMA; // Use moving average input ENUM_APPLIED_PRICE _appliedPrice =PRICE_WEIGHTED; // Price
- 计算符号；
- 计算平均价格的时间段；
- 适用价格。
例如，EURUSD 和 USDCAD，M15。
该指标还允许您查看每日平均价格的阻力位/支撑位。
自定义品种的K线一键压缩脚本
自定义交易品种，可通过CustomRatesReplace新增或修改K线，频繁调用增加会导致磁盘空间快速占满，可通过此脚本快速压缩K线。三條平均移動線交叉顯示 Tri MA Corss
三條平均線完全按照高低排列後 可視為趨勢成形 在形態被破壞後 不再繪出影線 在沒有影線的條件下 視為不確定期間
More_BackTest_Result
这是产品 More BackTest Result 的 .mqh 文件，你必须先下载产品 More BackTest Results 才能使用. Link: https://www.mql5.com/en/market/product/78103EA每日工作时间区间MT5 MT4通过用
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