要计算平均价格，您可以指定期间 H1 和 D1。 例如，D1 平均价格可让您跟踪某种金融工具的价格是高于还是低于平均价格。 H1 也是如此，这表明价格趋势反转的速度要快得多。

该指标只有三个计算输入参数：

input string _symbolName = "0" ; input ENUM_USE_SMA _useSMA =HOUR_SMA; input ENUM_APPLIED_PRICE _appliedPrice = PRICE_WEIGHTED ;

计算符号； 计算平均价格的时间段； 适用价格。

建议从 M1 到 M30 使用，M1 是信息量最大的时间尺度。

您还可以在同一价格图表上比较不同的金融工具。

例如，EURUSD 和 USDCAD，M15。





该指标还允许您查看每日平均价格的阻力位/支撑位。



