MT4持仓助手 辅助性EA 订单半自动管理 自动设置止盈止损移动止损 分批平仓 划线模式 横线模式 布林带平仓 定时器追踪止盈止损等 同时有大量快捷键处理下单 改止盈止损 挂单等 省时省力。

使用前请务必先打印EA快捷键说明文件 文件地址看EA的代码 在头部位置 点上面的预览查看

增加了图形按钮，请在网盘或 群里更新最新的版本



