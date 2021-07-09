代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
EA

MT4持仓助手 辅助性EA 订单半自动管理 大量快捷键 - MetaTrader 4EA

Li Peng Wang
Li Peng Wang

Li Peng Wang

2 代码 2 主题 13 评论
显示:
50152
等级:
(36)
已发布:
已更新:
MT4v1.4.mq4 (850.18 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

MT4持仓助手 辅助性EA 订单半自动管理 自动设置止盈止损移动止损 分批平仓 划线模式 横线模式 布林带平仓 定时器追踪止盈止损等 同时有大量快捷键处理下单 改止盈止损 挂单等 省时省力。

使用前请务必先打印EA快捷键说明文件 文件地址看EA的代码 在头部位置 点上面的预览查看

增加了图形按钮，请在网盘或 群里更新最新的版本


    Multi currency transaction program architecture design Multi currency transaction program architecture design

    Multi-currency trading in one chart

    多币种交易程序架构设计-Multi currency transaction program architecture design 多币种交易程序架构设计-Multi currency transaction program architecture design

    可以用多个品种在一个图表上交易

    账号信息 账号信息

    显示账号净值 账号金额 账号浮动盈亏 总订单数量

    多个单子中对盈利特定点数个别单子平仓EA 多个单子中对盈利特定点数个别单子平仓EA

    对于同时有10多个甚至几十个单子的, 需要先对部分有盈利的单子平仓. 可设置特定的盈利点数,就可以针对这些单子平仓.