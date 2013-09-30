MQL5 向导 可创建现成的交易程序，此程序基于客户端附带的 标准类库 (参见 在 MQL5 向导中创建现成交易程序 具体内容)。它可以快速验证您的交易想法，所有您需要做的就是创建您自己的交易信号类。这个类的结构及用例可参阅文章 MQL5 向导：如何创建交易信号模块。

通常做法如下：交易信号子类由 CExpertSignal衍生出来，之后，必须用您自己的方法重写类中的 LongCondition() 和 ShortCondition() 虚方法。

有本书 "Strategies of best traders（交易者最佳策略）" （俄语版），书中论述了许多交易策略，我们将注意力集中在反转 K 线形态上，并用 Stochastic, CCI, MFI 和 RSI 振荡指标来确认。



最佳途径是创建分离的子类，此类由 CExpertSignal 中衍生，用于检查 K 线的形态结构。用于验证 K 线形态生成的交易信号，写一个 CCandlePattern 的衍生子类就足够了，并加入必要的特性（如，振荡指标确认）。

此处我们讨论的信号，基于 "牛市孕育 / 熊市孕育" 反转 K 线形态，确认则依赖 Market Facilitation Index (MFI - 市场促进指数) 指标。这个交易信号模块基于 CCandlePattern 类，这是一个利用 K 线形态创建交易信号的简单例子。

1. "牛市孕育" 和 "熊市孕育" 反转形态

1.1. 牛市孕育

牛市孕育 反转形态形成于下跌趋势，当一根大阴线之后紧跟一条小阳线，且整根小阳线全部包含在大阴线的实体内。这个形态指出下跌趋势 (下降趋势) 也许将会反转，这个信号表明现在是一个好的多单入场的时间。第二根线的开盘价有一个向上跳空缺口。

则第二根小阳线，看来有可能反转。





图例. 1. "牛市孕育" 形态

识别 "牛市孕育" 形态已经在 CCandlePattern 类的 CheckPatternBullishHarami() 方法中实现：

bool CCandlePattern::CheckPatternBullishHarami() { if ((Close( 1 )>Open( 1 )) && ((Open( 2 )-Close( 2 ))>AvgBody( 1 )) && ((Close( 1 )<Open( 2 )) && (Open( 1 )>Close( 2 ))) && (MidPoint( 2 )<CloseAvg( 2 ))) return ( true ); return ( false ); }

此 CCandlePattern 类的 CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_BULLISH_HARAMI) 方法用于检查 "牛市孕育" 形态的形状。

1.2. 熊市孕育

"熊市孕育" 反转形态形成于上升趋势，当一根大阳线之后紧跟一条小阴线，且整根小阴线完全包含在大阳线的实体内。这个形态指出上涨趋势 (上升趋势) 也许将会反转，这个信号表明现在是一个好的空单入场的时间。第二根线的开盘价有一个向下跳空缺口。

第二根小阴线，看来有可能反转。





图例. 2. "熊市孕育" 形态

识别 "熊市孕育" 形态已经在 CCandlePattern 类的 CheckPatternBearishHarami() 方法中实现：

bool CCandlePattern::CheckPatternBearishHarami() { if ((Close( 1 )<Open( 1 )) && ((Close( 2 )-Open( 2 ))>AvgBody( 1 )) && ((Close( 1 )>Open( 2 )) && (Open( 1 )<Close( 2 ))) && (MidPoint( 2 )>CloseAvg( 2 ))) return ( true ); return ( false ); }

此 CCandlePattern 类的 CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_BEARISH_HARAMIRAMI) 方法用于检查 "熊市孕育" 形态的形状。

2. MFI 指标确认交易信号

采用交易信号来开多单或空单，必须用 MFI 指标来确认。MFI 指标的数值必须低于 40 (对于多单) 或大于 60 (对于空单)。

已建仓位的平仓同样依靠 MFI 指标。可分 2 种情况完成：



如果 MFI 已经到达反向临界水平 (70 为多单 ，以及 30 为空单) 如果反转信号未被确认 (当 MFI 指标到达如下水平：30 为多单，以及 70 为空单)





图例. 3. "牛市孕育" 形态，由 MFI 指标确认

int CBH_BH_MFI::LongCondition() - 检测开多单条件 (返回 80) 以及平空仓 (返回 40);



int CBH_BH_MFI::ShortCondition() - 检测开空单条件 (返回 80) 以及平多仓 (返回 40)。

2.1. 开多单/平空仓

这个 "牛市孕育" 形态的形状必须由 MFI 指标确认： MFI(1)<40 (最后完整的 MFI 指标数值必须小于 40)。 空单必须被平仓如果 MFI 指标上穿临界水平 (70 或 30)。

int CBH_BH_MFI::LongCondition() { int result= 0 ; int idx =StartIndex(); if (CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_BULLISH_HARAMI) && (MFI( 1 )< 40 )) result= 80 ; if (((MFI( 1 )> 30 ) && (MFI( 2 )< 30 )) || ((MFI( 1 )> 70 ) && (MFI( 2 )< 70 ))) result= 40 ; return (result); }





2.2. 开空单/平多仓

这个 "熊市孕育" 形态的形状必须由 MFI 指标确认： MFI(1)>60 (最后完整的 MFI 指标数值必须大于 60)。 多单必须被平仓如果 MFI 指标已经向上穿越临界水平 (70 或 30)。

int CBH_BH_MFI::ShortCondition() { int result= 0 ; int idx =StartIndex(); if (CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_BEARISH_HARAMI) && (MFI( 1 )> 60 )) result= 80 ; if (((MFI( 1 )> 70 ) && (MFI( 2 )< 70 )) || ((MFI( 1 )< 30 ) && (MFI( 2 )> 30 ))) result= 40 ; return (result); }

2.3. 使用 MQL5 向导创建交易程序

这个 CBH_BH_MFI 类没有包含在标准类库中，若要使用它，必须下载 abh_bh_mfi.mqh 文件（参见附件）并且保存至 客户端目录\MQL5\Include\Expert\Signal\MySignals。同样处理 acandlepatterns.mqh 文件。重启 MetaEditor 代码编辑器之后，您就可以在 MQL5 向导中使用它们了。



为创建交易程序，启动 MQL5 向导：







图例. 4. 使用 MQL5 向导创建交易程序

为交易程序起个特别名称：







图例. 5. 交易程序的一般属性

之后我们要选择交易信号将会使用的模块。





图例. 6. 交易程序的信号属性

在我们的案例中，我们仅使用交易信号的一个模块。



加入 "基于 牛市孕育 / 熊市孕育 信号，由 MFI 指标确认" 信号模块：







图例. 7. 交易程序的信号属性

交易信号模块被加入：







图例. 8. 交易程序的信号属性

您可以选择任何移动属性，但是我们选择 "不使用移动止损"：







图例. 9. 交易程序的移动属性



关注资金管理属性，我们将使用 "固定手数交易"：







图例. 10. 交易程序的资金管理属性



通过点击 "完成" 按钮，我们将会得到生成的交易程序代码，名为 Expert_ABH_BH_MFI.mq5，它会被保存在 客户端目录\MQL5\Experts\。

交易程序生成的省缺输入参数：

input int Signal_ThresholdOpen = 10 ; input int Signal_ThresholdClose = 10 ; input double Signal_PriceLevel = 0.0 ; input double Signal_StopLevel = 50.0 ; input double Signal_TakeLevel = 50.0 ;

必须替换为：



input int Signal_ThresholdOpen = 40 ; input int Signal_ThresholdClose = 20 ; input double Signal_PriceLevel = 0.0 ; input double Signal_StopLevel = 0.0 ; input double Signal_TakeLevel = 0.0 ;

这个 Signal_ThresholdOpen/Signal_ThresholdClose 输入参数允许设置特殊的开、平单阀值。

在交易信号类 LongCondition() 和 ShortCondition() 方法的代码中，我们有固定的阀值：

开单: 80;

平仓: 40。



由 MQL5 向导生成的交易程序使用交易信号模块的 "投票数" 来决定开、平单。主模块（作为容器，它由所有添加模块组成）的表决功能也被使用，但它的 LongCondition() 和 ShortCondition() 方法永远返回 0。

这个主模块的投票结果也被用于对 "投票数" 进行平均。在我们的例子中我们已有: 主模块 + 1 个交易信号模块，所以我们在设置阀值时，将此事实加入。因为这个事实，用于开、平单的阀值必须设为 40=(0+80)/2 和 20=(0+40)/2。

Signal_StopLevel 和 Signal_TakeLevel 输入参数的值设为 0，它意味着无需止盈、止损，仅当平仓条件为真时才会平仓。

2.4. 历史回测结果



我们来讨论交易程序基于历史数据的回测 (EURUSD H1, 测试周期: 2010.01.01-2011.03.16, PeriodMFI=37, MA_period=11)。

创建交易程序时我们采用固定手数 (固定交易手数, 0.1), 移动止损算法未采用 (不使用移动止损)。





图例. 11. 交易程序的测试结果，基于 牛市孕育 / 熊市孕育 + MFI

最佳输入参数集合可借助 MetaTrader 5 客户端的 策略测试员 发现。

由 MQL5 向导创建的交易程序代码，附加在 expert_abh_bh_mfi.mq5。