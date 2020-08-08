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请阅读以下要求。然后删除此文本并编写您的脚本描述。
要求主题区，要发布的材料大小和格式：
代码是基于什么想法以及如何解释这一迹象？描述使用的外部变量。如果您提交一个EA交易，建议用最恰当的交易品种和时间表命名。如果您提交一个包含文件(#include)，它必须指定其用途（用来追踪，计算持仓大小等等）。
所有图像都必须是小图，不建议超过750х500 像素。发布的包含指标或图形物件的图表应该是黑白表：黑白蜡烛图或白底的黑色柱形图。这将允许读者直接从屏幕打印图片。
附加代码可以用拉丁字符（英文字母）和英语命名。例如，不仅issledovanie.mq5/erforschung.mq5/estudio.mq5/ricerca.mq5/recherche.mq5，还有research.mq5。推荐：
- 提交的代码带有包含意思的名称和简短的描述。
- 在前后为用户附加简单的代码解释。
- 在应用的地方插入说明图片。
倒计时、点差、利息、保证金信息
本指标完成4小时的tick与ontime倒计时显示,多空单的过夜利息,点差,一个点的收入提示及一手所需要保证金金额的显示。股票常用的BIAS指標MT4
股票常用的BIAS指標做成的MT4指標 用來判斷目前價格的乖離率
雙平均移動線交叉顯示 Double MA Cross
兩條平均移動線交叉穿越時畫出影線 讓圖表更容易閱讀数据获取EA(非交易)
本EA仅仅就是一个数据导出用EA，不涉及交易