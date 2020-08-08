请阅读以下要求。然后删除此文本并编写您的脚本描述。

要求主题区，要发布的材料大小和格式：

代码是基于什么想法以及如何解释这一迹象？描述使用的外部变量。如果您提交一个EA交易，建议用最恰当的交易品种和时间表命名。如果您提交一个包含文件(#include)，它必须指定其用途（用来追踪，计算持仓大小等等）。

所有图像都必须是小图，不建议超过750х500 像素。发布的包含指标或图形物件的图表应该是黑白表：黑白蜡烛图或白底的黑色柱形图。这将允许读者直接从屏幕打印图片。

附加代码可以用拉丁字符（英文字母）和英语命名。例如，不仅issledovanie.mq5/erforschung.mq5/estudio.mq5/ricerca.mq5/recherche.mq5，还有research.mq5。