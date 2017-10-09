请观看如何免费下载自动交易
观测趋势利器---均线通道 - MetaTrader 4脚本
Jinhui Gao
55009
均线通道指标：
- 前两个值是设置中心线，默认是144和EMA（SMA选0，EMA选1）
- 第三个值设置离中心线最近的均线（边界）
- 第四个值设置虚线部分（中间为5层）
效果展示
用来处理正则表达式的MQL4 RegularExpressions
正则表达式提供了一种正式的语言来快速灵活地处理问题。每个正则表达式都是一个模式（面具），为此，正则表达式引擎试图寻找匹配的源文本。一个模式由一个或多个字符文字，操作符或架构组成。简单的均线EA
1组均线交叉判断方向；1组均线交叉进出场（顺方向做单）
显示当前K线剩余时间
这个指标的作用是显示当前K线剩余时间。保存和显示测试图表对象
在复盘测试后，我们通常要对测试结果进行分析，则需要在新的图表上加载指标模板，这种情况下，我们把测试图表上的入场入场箭头等对象拷贝到新的图表上。本脚本的作用就是先保存测试图表上的对象，然后再新的图表上显示出来。