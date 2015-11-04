请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
指标 Gaus_MA 在输入参数中有时间帧选项:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时间帧)
此指标需要 Gaus_MA.mq5 的指标编译文件。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。
图例.1. Gaus_MA_HTF 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/13708
FX_Sniper_Ergodic_CCI_HTF
指标 FX_Sniper_Ergodic_CCI 在输入参数中有时间帧选项。FX5_SelfAdjustingMFI_HTF
指标 FX5_SelfAdjustingMFI 在输入参数中有时间帧选项。
GRFLeadingEdge_HTF
指标 GRFLeadingEdge 在输入参数中有时间帧选项。GRFLeadingEdgeMov_HTF
指标 GRFLeadingEdgeMov 在输入参数中有时间帧选项。