代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

High Low (ZigZag) - MetaTrader 4脚本

Collector
显示:
4539
已发布:
已更新:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

    High_Low (ZigZag) indicator.




Hi-Lo Hi-Lo

Hi-Lo indicator.

艾略特波浪震荡指标(Elliott Wave Oscillator) 艾略特波浪震荡指标(Elliott Wave Oscillator)

艾略特波浪震荡指标(Elliott Wave Oscillator)

iAvgVol iAvgVol

Average Volume indicator.

InsTrend InsTrend

即时趋势线(Instantaneous Trend Line)指标.