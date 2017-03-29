宏伟点金：3.29耶伦携英国脱欧“搞事情”，黄金原油独家策略建议

周三（3月29日），美联储主席耶伦将就发表讲话，英国也将正式启动脱欧程序，双方轰炸下，黄金后市走势如何？

抓不住的沙，干脆扬了它，看得见却抓不住的本就不是什么机会，所以既然抓不住，不如心平气和的放下。每个人对市场的看法都不尽相同，与其临渊羡鱼，不如退而结网，不必去羡慕别人的利润，只需来计划自己的交易，眼里容不下一粒沙子的人，难以看的更远，厚积薄发才能后来居上，诱敌深入方能聚而歼之，一次战略性的成功布局胜过无数次局部的胜利，不必在乎一城一地的得失，而要放眼于长远，方能在悠悠乱市中有所作为。





黄金行情分析：

黄金昨晚又是一个暴跌暴涨的行情，想必又有很多人在高位追多，底位追空出现套单这样的情况，套单的朋友先不要着急，首先我们先来分析一下行情，上周被推迟的特朗普医改投票结果在周六凌晨公布结果，不出市场意料之外，特朗普医改以失败告终，这一结果导致市场行情在周一全线爆发，美元指数持续下跌，黄金则直接跳空高开，宏伟老师认为特朗普百日行动突然就成了百日无行动，加上法国即将大选，未来任何明显下跌时，应该会有买盘支撑，不过短期内金价或走势挣扎，因200日移动均线1260.50美元/盎司处构成关键阻力位，且市场有些超涨。





每一笔交易都是为了盈利，但每一笔交易未必都能盈利。无需过于纠结一次失败，只要总体稳定盈利即可。总有一段行情，令你难忘，总有一次交易刻骨铭心，总有一些错误让你损失惨重，错误并不可怕，可怕的是知错不改，一错再错。只有制定严格的交易纪律，才能控制风险，才能在暴风雨来临的时候应对自如！





黄金技术解析及策略：





周一黄金冲高刷下近期高点1261，黄金只要是站上了1260，那么则破位1263是大概率的事情，目前技术面总体还是看多为主，没有回撤迹象。依然是多头的格局未变，这一点你要相信，金融市场中宏伟一直强调：趋势为王。不懂趋势，在高的位置，也会变低点，在低的位置，也会变高点。方向才是关键！投资凭借的不是运气，而是精准判断盘势，冷静面对大盘起落，情绪绝不随着输赢起舞。风险不可怕，风险是可控制的；可怕的是，让风险失控！市场对每个人都很公平，就看我们如何把握？我前面已经反复强调过1263的高点肯定会破位的，只是需要点时间罢了，所以不要大幅的看跌黄金，看跌只能是看短线的回撤走势，过份的强调看空，必然将尸骨无存，因为目前的主要趋势还是多头，没有任何的见顶信号之前，我们依然是坚守多头。

宏伟老师建议大家在下方1252/1250附近多单分批进场。目标看向1258附近，补仓在1248，止损放在1247附近。





原油技术解析及策略：

昨天晚上原油的走势就是上周三EIA行情的重播，笔者这几天的文章中多次强调的两点，一是现在原油的趋势一定要搞清楚，那就是震荡的行情，走单边的几率较小。二是几个关键的支撑和压制点位一定要明白，这是震荡行情的绝佳进场点位，具体我就不说了，在前几天的文章中多次分析提到过。





技术面上原油已经是第三次的测试47美元的支撑位置，这个点到现在都没有破位，也没有失守，这里的支撑依旧存在，已经连续两周在此位置的上方徘徊，主要是看47的位置到底会不会失守。失守，意味着短线价格深调，不破位，则会重新回到50美元附近。日内油价在触及47美元支撑上涨后延续涨势。小时图一个V型反转走出。日内短线操作多空都可以去做，先拿震荡对待。把戏份留给晚间的EIA，破位与否看晚间EIA的数据公布情况！





宏伟寄语：技术分析是为一个交易者提供一个合理的入场点和出场点，（A利润=B进场-C出场）让交易者清楚的知道什么样的位置进场，让整个交易发挥最大效用，同时也让一个交易者明白在什么情况下采取必要的出场！进场与出场永远都是一个整体，不要分开！更多先做单与技术分析技巧交流威信hwdj168