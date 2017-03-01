凌霄冲金：3.1欧盘点评，亚盘波动符合预期金银油仍看震荡

【导语】投资犹如下棋，棋艺高者能看出五步，七步甚至十几步，而棋艺低者只能看出两三步，高者顾大局，谋大势，不以一子一地为重，以最终赢棋为目标，低者则寸土必争，只为争一时之需，结果频频受困。趋势，一定要有长远眼光，投资，一定要有长远规划，而布局技巧是成功的关键。做投资，如果你的能力不足以支撑你现在的状况，那么你需要一位军师助你操控大局，一次选择，就是一次转折！一次尝试，就是一次机会！

凌霄冲金-原油行情解析

原油到目前为止行情波动不大，主要还是一个震荡，早间策略54.10空单也是在获利中，原油2个月三角收敛，大周期收敛小周期宽震分歧大，近期日线红阳长上影较多显示多头受压较重，昨日如期趋弱54.2下行53.2快速上行54，依然宽震格局，继续策略区间操作。

凌霄冲金-黄金行情解析

黄金多次试探1242一线支撑，目前维持震荡盘整，先看反弹，然后逢高做空为主，上方短线1250一线强阻力，从日线级别来看，黄金的走势对于多头不是很客观，大趋势虽没有改变，但是，目前正在酝酿格局的转换，今日的日线收盘情况至关重要，早盘的特朗普讲话，并未对市场放出明确信号。黄金亚盘波动还算比较激烈，小时线下探反弹再下跌，整个过程虽然波动没有几美金，但行情震荡得厉害，早间策略布局的1248进空目前也是在获利中，现在来看经过亚盘下跌已经消化部分空头压力，下方1240一线又是上升趋势线支撑，暂时不要追空，先关注亚盘高点1248阻力，下方1240支撑，欧盘预计震荡为主。主要是对凌晨和早盘下跌的修正，然后再二次选择方向。

凌霄冲金-白银行情解析

白银目前为止还是一个震荡的格局，操作的空间不大，黄金是高位震荡调整，白银基本在18没怎么动，现在经过周四周五上升后，行情站上了18，短时间内黄金即使调整，白银应该也会无动于衷，对于我们操作来说，白银没有必要马上就做多，因为震荡时间是很长的，目前来看的话白银还是到上方去考虑入手空单。

友情提示

投资有风险，入市需谨慎,以上观点和策略仅供参考，建议各位投友自主决策，交易需带好止损止盈，风险自担。

我也希望各位投资者明白，市场永远是对的，你自己错了该总结自身问题在哪，不要让本应到手的利润飞走。

（本文由独立撰稿人凌霄冲金（微/信：lxcj1234）撰写，公众/号：lxcj6688言辞建议仅代表个人观点，仅供参考，行情多变，谨慎操作！转载文章请标明出处）