学习如何基于相对活力（Vigor）指数设计交易系统

概述

欢迎阅读我系列中的新篇章，详细学习新的技术工具，并用此工具设计一个简单的交易系统。 它是相对活力指数（RVI）指标，我们将全方位涵盖以下主题：

我们将采用 MQL5（MetaQuotes 语言 5）IDE 来编写我们的代码，并用 MetaTrader 5 交易终端来执行我们的交易系统。 如果您作为初学者想提高自己的编码技能，我建议您尝试应用自己将学到的知识，因为实践非常重要。 如果您不知道如何下载和使用 MetaTrader 5 和 MQL5，您可以阅读上一篇文章中的在 MetaEditor 中编写 MQL5 代码的主题。

所有提到的策略仅用于教学目的，故此，您也许会发现它们需要优化，这很正常，因为本文的主要宗旨；这些简单策略都是为了学习其背后的主要概念。 如此，在实盘账户中运用它们之前，您必须对其进行全面的测试，从而确保它们对您的交易有用。

免责声明：所有信息“按原样”提供仅用于教学目的，并非出于交易目的或建议。 这些信息不能保证任何结果。 如果您选择在您的任何交易账户上使用这些材料，您将自行承担风险，您是唯一的责任人。





相对活力指数（Relative Vigor Index）定义

在本主题中，我们将详细学习什么是相对活力指数（RVI）。 它是一个动量和振荡器技术指标。 通过比较其收盘价与开盘价，该指标衡量趋势的强度。 在上升趋势期间，收盘价高于开盘价，但在下跌趋势期间，收盘价低于开盘价。 除此之外，利用简单移动平均线可将结果进行平滑处理。 根据其性质，该 RVI 指标在趋势市场中的表现优于区间周期。 我们可以发现，该 RVI 的计算类似于随机振荡器，但 RVI 是比较其收盘价与开盘价；而随机振荡器则取收盘价与其在特定周期内的价格范围进行比较。 如果我们想手动计算 RVI，我们可以通过以下步骤来完成：

RVI = (CLOSE - OPEN) / (HIGH - LOW)

其中:

CLOSE = 收盘价

OPEN = 开盘价

HIGH = 最高价

LOW = 最低价

但通常，我们所用的 RVI 显示为计算不同分量的两条线，以下是我们如何计算它们。

1- 第一条线计算:

提名人计算:

MovAverage = (CLOSE-OPEN) + 2 * (CLOSE-1 - OPEN-1) + 2 * (CLOSE-2 - OPEN-2) + (CLOSE-3 - OPEN-3)

其中:

CLOSE = 当期收盘价

CLOSE 1, CLOSE 2, CLOSE 3 = 1, 2, 和 3 周期前的收盘价

OPEN = 当期开盘价

OPEN 1, OPEN 2, OPEN 3 = 1, 2, 和 3 周期前的开盘价

分母计算:

RangeAverage = (HIGH-LOW) + 2 x (HIGH-1 - LOW-1) + 2 x (HIGH-2 - LOW-2) + (HIGH-3 - LOW-3)

其中:

HIGH = 最后最高价

HIGH, HIGH 2, HIGH 3 = 1, 2, 和 3 周期前的最后最高价

LOW = 最后最低价

LOW 1, LOW 2, LOW 3 = 1, 2, 和 3 周期前的最后最低价

计算这些平均值的总和，如下所示：

2- 第二条线计算:

RVIsignal = (RVIaverage + 2 * RVIaverage-1 + 2 * RVIaverage-2 + RVIaverage-3)/6

现在，在学习了如何手工计算该指标后，我们知道了该指标背后的主要概念，但以后我们无需手工这样做，因为在 MetaTrader 5 交易终端中它是内置的，我们需要做的就是从可用指标中选择它。 以下是将其插入图表的方法：

打开 MetaTrader 5 终端时 --> 插入 --> 指标 --> 振荡器 --> 相对活力指数

按下相对活力指数后，我们将看到其参数窗口，如下所示：

1- 确定周期。

2- 确定 RVI 线颜色。

3- 确定 RVI 线样式。

4- 确定 RVI 线宽度。

5- 确定信号线颜色。

6- 确定信号线样式。

7- 确定信号线宽度。

确定所有参数后，我们会发现加载的指标与以下内容相同：

正如我们在上一张图表中所见，我们将 RVI 指标加载到图表上，它有两条线围绕零水平振荡。





相对活力指数策略

在学习了 RVI 背后的主要概念之后，我们将学习如何基于其主要概念在简单策略里运用它。 我需要在这里再次确认的是，请您在实盘账户上运行任何策略之前对其进行严格测试，并确保它适合您的交易并可盈利，因为此处的主要概念仅出于教学目，并共享简单策略，您发现它们也许要经过优化才能正常运作。

策略一: RVI 交叉 - 上行趋势：

基于此策略，我们需要在特定条件下在上升趋势期间获得买入和平仓信号。 当 RVI 当期值和 RVI 信号当期值大于零轴时，RVI 当期值大于 RVI 信号当期值，这是一个买入信号。 反之亦然，若 RVI 当期值和 RVI 信号当期值低于零轴时，RVI 当期值低于 RVI 信号当期值，这是一个平仓信号。

简而言之，

RVI 值 > 0 且 RVI 信号值 > 0 且 RVI 值 > RVI 信号值 --> 买入 RVI 值 < 0 且 RVI 信号值 < 0 且 RVI 值 < RVI 信号值 --> 平仓

策略二: RVI 交叉 - 下行趋势：

基于此策略，我们需要获得与之前的 RVI 交叉 - 上升趋势策略相反的信号，即我们需要获得做空和回补信号。 当 RVI 当期值和 RVI 信号当期值低于零轴时，与此同时，RVI 当期值低于 RVI 信号当期值，这是一个做空信号。 反之亦然，若 RVI 当期值和 RVI 信号当期值高于零轴时，与此同时，RVI 当期值高于 RVI 信号当期值，这是一个回补信号。

简而言之，

RVI 值 < 0 且 RVI 信号值 < 0 且 RVI 值 < RVI 信号值 --> 做空 RVI 值 > 0 且 RVI 信号值 > 0 且 RVI 值 > RVI 信号值 --> 回补

策略三：RVI 和 MA 交叉：

基于此策略，我们需要根据特定条件获取买入和卖出信号，因为我们需要在收盘价大于 100 周期移动平均线的同时得到买入信号，与此同时，当期 RVI 值大于当期 RVI 信号值。 在另一种场景下，我们需要在收盘价低于 100 周期移动平均线时得到卖出信号，与此同时，当期 RVI 值低于当期 RVI 信号值。

简而言之，

收盘价 > 100 周期移动平均线，且 RVI 值 > RVI 信号值 --> 买入 收盘价 < 100 周期移动平均线，且 RVI 值 < RVI 信号值 --> 卖出





相对活力指数策略蓝图

在学习了如何在我们提到的策略里运用 RVI 之后，我们将为每个策略创建一个分步蓝图，来帮助我们顺利创建交易系统。

策略一: RVI 交叉 - 上行趋势：

根据此策略，我们需要创建一个交易系统，持续检查以下数值，并在上行趋势期间提供买入和平仓信号：

当期 RVI 值

当期 RVI 信号值、

RVI 指标的零轴

如果当期 RVI 值大于零轴，当期 RVI 信号值大于零轴，当期 RVI 值大于当期 RVI 信号值，我们要求交易系统返回以下值作为图表上的注释：

买入信号

相对活力指数值

RVI 信号值

在另一种场景下，如果当期 RVI 值低于零轴，当期 RVI 信号值低于零轴，当期 RVI 值低于当期 RVI 信号值，我们要求交易系统返回以下值作为图表上的注释：

平仓信号

相对活力指数值

RVI 信号值

以下是此策略的分步蓝图：





策略二: RVI 交叉 - 下行趋势：

根据这个策略，我们需要创建一个交易系统，不断检查前一个策略的相同值，可以在下行趋势中为我们提供做空和回补信号：

当期 RVI 值

当期 RVI 信号值、

RVI 指标的零轴

但条件会根据所需的信号，略有不同。 如果当期 RVI 值低于零轴，当期 RVI 信号值同时低于零轴，RVI 值低于 RVI 信号值，我们要求交易系统返回以下值作为图表上的注释：

做空信号

相对活力指数值

RVI 信号值

另一方面，如果当期 RVI 值高于零轴，则当期 RVI 信号值高于零轴，RVI 值高于 RVI 信号值，我们要求交易系统返回以下值作为图表上的注释：

回补

相对活力指数值

RVI 信号值

以下是该交易系统的蓝图：





策略三：RVI & MA 交叉：

根据此策略，我们需要创建一个交易系统，持续检查以下值来提供买入和卖出信号：

收盘格

100-周期移动平均 (MA)

当期 RVI 值

当期 RVI 信号值、

如果收盘价高于 100 周期 MA，且当期 RVI 值高于当期 RVI 信号值，我们要求交易系统返回以下值作为图表上的注释：

买入信号

收盘价

MA 值

相对活力指数值

RVI 信号值

另一方面，如果收盘价低于 100 周期 MA，且当期 RVI 值低于当期 RVI 信号值，我们要求交易系统返回以下值作为图表上的注释：

卖出信号

收盘价

MA 值

相对活力指数值

RVI 信号值

以下是此策略的蓝图：

相对活力指数交易系统

学习了如何在简单策略里运用 RVI，我们为每个策略创建了分步蓝图，来帮助我们创建交易系统。 现在，我们将为每个提到的策略创建一个交易系统。 首先，我们将创建一个简单交易系统，将当期 RVI 值作为图表上的注释返回，以下是逐步创建此交易系统的代码。

创建两个 double 数据类型的数组，存储 RVI 和 RVI 信号：

double rviArray[]; double rviSignalArray[];

调用 “ArraySetAsSeries” 函数设置数组排序为 AS_SERIES 标志，并返回一个布尔值 true 或 false：

ArraySetAsSeries (rviArray, true ); ArraySetAsSeries (rviSignalArray, true );

调用 iRVI” 函数，定义并返回 RVI 指标的句柄。 其参数为:

symbol: 确定品种名称，我们将采用（_Symbol） 即应用当前品种。

period: 设置可用周期，我们将采用（_period）即应用当前时间帧。

ma_period: 设置均线周期，我们将采用（10）。

int rviDef = iRVI ( _Symbol , _Period , 10 );

调用 “CopyBuffer” 函数从 RVI 指标的缓冲区获取数据。 其参数为:

indicator_handle: 我们将采用（rviDef，rviDef）里的预定义指标句柄。

buffer_num: 确定指标缓冲区编号，我们将采用（0，1）。

start_pos: 确定起始位置，我们将采用（0，0）。

count: 确定要复制的数量，我们将采用（3，3）。

buffer[]: 确定要复制的目标数组，我们将采用（rviArray，rviSignalArray）。

CopyBuffer (rviDef, 0 , 0 , 3 ,rviArray); CopyBuffer (rviDef, 1 , 0 , 3 ,rviSignalArray);

调用 “NormalizeDouble” 函数定义 RVI 和 RVI 信号的值，以便返回双精度类型的值。 其参数为:

value: 确定需规范化的数字。 我们将采用 (rviArray[0], rviSignalArray[0])。

digits: 确定小数点后的位数。 我们将采用（3）。

double rviVal = NormalizeDouble (rviArray[ 0 ], 3 ); double rviSignalVal = NormalizeDouble (rviSignalArray[ 0 ], 3 );

调用 “Comment” 函数返回当前 RVI 指标的值，作为图表上的注释。

Comment ( "Relative Vigor Index Value is " ,rviVal, "

" , "RVI Signal Value is " ,rviSignalVal);

完整代码将如下所示：

#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" void OnTick () { double rviArray[]; double rviSignalArray[]; ArraySetAsSeries (rviArray, true ); ArraySetAsSeries (rviSignalArray, true ); int rviDef = iRVI ( _Symbol , _Period , 10 ); CopyBuffer (rviDef, 0 , 0 , 3 ,rviArray); CopyBuffer (rviDef, 1 , 0 , 3 ,rviSignalArray); double rviVal = NormalizeDouble (rviArray[ 0 ], 3 ); double rviSignalVal = NormalizeDouble (rviSignalArray[ 0 ], 3 ); Comment ( "Relative Vigor Index Value is " ,rviVal, "

" , "RVI Signal Value is " ,rviSignalVal); }

编译此代码后，我们可以在导航窗口中找到与以下内容相同的智能系统：

双击智能系统，在交易终端中执行它，我们将找到该智能系统的窗口，如下所示：

勾选“允许算法交易”后，按“确定”，我们会发现智能系统已加载到图表上，如下所示：

现在，我们已准备好获得基于此交易系统生成的信号。 因此，我们将得到与以下内容相同的信号：

正如我们在图表左上角所见，我们得到一条带有当期 RVI 值的注释。

策略一: RVI 交叉 - 上行趋势：

以下是基于该策略创建的交易系统的完整代码：

#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" void OnTick () { double rviArray[]; double rviSignalArray[]; ArraySetAsSeries (rviArray, true ); ArraySetAsSeries (rviSignalArray, true ); int rviDef = iRVI ( _Symbol , _Period , 10 ); CopyBuffer (rviDef, 0 , 0 , 3 ,rviArray); CopyBuffer (rviDef, 1 , 0 , 3 ,rviSignalArray); double rviVal = NormalizeDouble (rviArray[ 0 ], 3 ); double rviSignalVal = NormalizeDouble (rviSignalArray[ 0 ], 3 ); if (rviVal> 0 && rviSignalVal> 0 && rviVal>rviSignalVal) { Comment ( "Buy Signal" , "

" , "Relative Vigor Index Value is " ,rviVal, "

" , "RVI Signal Value is " ,rviSignalVal); } if (rviVal< 0 && rviSignalVal< 0 && rviVal<rviSignalVal) { Comment ( "Close" , "

" , "Relative Vigor Index Value is " ,rviVal, "

" , "RVI Signal Value is " ,rviSignalVal); } }

代码中的差异。

策略条件:

买入信号的情况

if (rviVal> 0 && rviSignalVal> 0 && rviVal>rviSignalVal) { Comment ( "Buy Signal" , "

" , "Relative Vigor Index Value is " ,rviVal, "

" , "RVI Signal Value is " ,rviSignalVal); }

平仓的情况

if (rviVal< 0 && rviSignalVal< 0 && rviVal<rviSignalVal) { Comment ( "Close" , "

" , "Relative Vigor Index Value is " ,rviVal, "

" , "RVI Signal Value is " ,rviSignalVal); }

编译此代码，并以我们在简单 RVI 交易系统中所提相同的方式，在交易终端执行它之后，我们会发现智能系统加载到图表上，如下所示：

然后，我们可以基于此交易系统得到所需的信号，如下所示：

买入信号情况：





正如我们在左上角的图表上所见，我们收到了含有以下值的信号：

买入信号

相对活力指数值值

RVI 信号值

平仓信号情况：

正如我们在左上角的图表上所见，我们收到了含有以下值的信号：

收盘价

相对活力指数值值

RVI 信号值

很明显，这个信号符合我们根据所提交易策略，及其在上升趋势中的条件所期望的信号。

策略二: RVI 交叉 - 下行趋势：

以下是为此交易策略创建交易系统的完整代码：

#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" void OnTick () { double rviArray[]; double rviSignalArray[]; ArraySetAsSeries (rviArray, true ); ArraySetAsSeries (rviSignalArray, true ); int rviDef = iRVI ( _Symbol , _Period , 10 ); CopyBuffer (rviDef, 0 , 0 , 3 ,rviArray); CopyBuffer (rviDef, 1 , 0 , 3 ,rviSignalArray); double rviVal = NormalizeDouble (rviArray[ 0 ], 3 ); double rviSignalVal = NormalizeDouble (rviSignalArray[ 0 ], 3 ); if (rviVal< 0 && rviSignalVal< 0 && rviVal<rviSignalVal) { Comment ( "Short Signal" , "

" , "Relative Vigor Index Value is " ,rviVal, "

" , "RVI Signal Value is " ,rviSignalVal); } if (rviVal> 0 && rviSignalVal> 0 && rviVal>rviSignalVal) { Comment ( "Cover" , "

" , "Relative Vigor Index Value is " ,rviVal, "

" , "RVI Signal Value is " ,rviSignalVal); } }

代码中的差异。

策略条件:

做空信号情况

if (rviVal< 0 && rviSignalVal< 0 && rviVal<rviSignalVal) { Comment ( "Short Signal" , "

" , "Relative Vigor Index Value is " ,rviVal, "

" , "RVI Signal Value is " ,rviSignalVal); }

回补情况

if (rviVal> 0 && rviSignalVal> 0 && rviVal>rviSignalVal) { Comment ( "Cover" , "

" , "Relative Vigor Index Value is " ,rviVal, "

" , "RVI Signal Value is " ,rviSignalVal); }

在编译，并按我们之前学到的相同方式执行代码之后，我们会发现智能系统加载到图表上，内容如下：

现在，我们已准备好接收基于此策略和交易系统的信号。 以下是来自测试示例的信号：

做空信号情况：

正如我们在左上角的图表上所见，我们收到了含有以下值的信号：

做空信号

相对活力指数值值

RVI 信号值

回补情况：

我们所见，我们得到一个含有以下值的信号：

回补

相对活力指数值值

RVI 信号值

现在，我们创建了一个基于 RVI 交叉 - 下行趋势策略的交易系统，以便在下行趋势期间生成信号。

策略三：RVI & MA 交叉：

以下是为此交易策略创建交易系统的完整代码：

#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" void OnTick () { MqlRates pArray[]; double maArray[]; double rviArray[]; double rviSignalArray[]; int Data= CopyRates ( _Symbol , _Period , 0 , 1 ,pArray); ArraySetAsSeries (maArray, true ); ArraySetAsSeries (rviArray, true ); ArraySetAsSeries (rviSignalArray, true ); int rviDef = iRVI ( _Symbol , _Period , 10 ); int maDef = iMA ( _Symbol , _Period , 100 , 0 , MODE_EMA , PRICE_CLOSE ); CopyBuffer (rviDef, 0 , 0 , 3 ,rviArray); CopyBuffer (rviDef, 1 , 0 , 3 ,rviSignalArray); CopyBuffer (maDef, 0 , 0 , 3 ,maArray); double rviVal = NormalizeDouble (rviArray[ 0 ], 3 ); double rviSignalVal = NormalizeDouble (rviSignalArray[ 0 ], 3 ); double maVal = NormalizeDouble (maArray[ 0 ], 3 ); if (pArray[ 0 ].close>maVal && rviVal>rviSignalVal) { Comment ( "Buy Signal" , "

" , "Closing price is " ,pArray[ 0 ].close, "

" , "MA Value is " ,maVal, "

" , "Relative Vigor Index Value is " ,rviVal, "

" , "RVI Signal Value is " ,rviSignalVal); } if (pArray[ 0 ].close<maVal && rviVal<rviSignalVal) { Comment ( "Sell Signal" , "

" , "Closing price is " ,pArray[ 0 ].close, "

" , "MA Value is " ,maVal, "

" , "Relative Vigor Index Value is " ,rviVal, "

" , "RVI Signal Value is " ,rviSignalVal); } }

代码中的差异。

创建四个数组（pArray，maArray，rviArray，rviSignalArray）。 我们为提到的数组定义 double 数据类型，除了 pArray，我们将其定义为 MqlRates 数据结构，该结构存储有关价格、交易量和点差的信息。

MqlRates pArray[]; double maArray[]; double rviArray[]; double rviSignalArray[];

调用 “ArraySetAsSeries” 函数，为数组设置 AS_SERIES 标志，并返回一个布尔值 true 或 false。 调用 “CopyRates” 函数定义数据，获取 MqlRates 结构的历史数据，其参数为：

symbol_name: 确定品种名称，我们将采用 _Symbol 即应用当前品种。

timeframe: 确定周期，我们将采用 _Period 即应用当前周期。

start_pos: 确定起始位置，我们将采用（0）。

count: 确定要复制的数据数量，我们将采用（1）。

rates_array[]: 确定要复制的目标数组，我们将采用 pArray。

int Data= CopyRates ( _Symbol , _Period , 0 , 1 ,pArray); ArraySetAsSeries (maArray, true ); ArraySetAsSeries (rviArray, true ); ArraySetAsSeries (rviSignalArray, true );

如我们提到的相同，调用 iRVI 函数定义 RVI，并调用 iMA 函数定义移动平均线，返回移动平均线指标的句柄，其参数为：

symbol: 确定品种名称，我们将采用（_Symbol）

period: 确定时间帧的周期，我们将采用（_Period）

ma_period: 确定移动平均线的周期，我们将采用 100

ma_shift: 确定水平偏移，我们将采用（0）

ma_method: 确定移动平均线的类型，我们将采用指数型 MA

applied_price: 确定价格类型，我们将采用收盘价

int rviDef = iRVI ( _Symbol , _Period , 10 ); int maDef = iMA ( _Symbol , _Period , 100 , 0 , MODE_EMA , PRICE_CLOSE );

调用 “CopyBuffer” 函数从 RVI 和 MA 指标的缓冲区获取数据。

CopyBuffer (rviDef, 0 , 0 , 3 ,rviArray); CopyBuffer (rviDef, 1 , 0 , 3 ,rviSignalArray); CopyBuffer (maDef, 0 , 0 , 3 ,maArray);

调用 NormalizeDouble 函数定义 RVI、RVI 信号和 MA 值的常规化数值。

double rviVal = NormalizeDouble (rviArray[ 0 ], 3 ); double rviSignalVal = NormalizeDouble (rviSignalArray[ 0 ], 3 ); double maVal = NormalizeDouble (maArray[ 0 ], 3 );

策略的条件。

买入信号的情况

if (pArray[ 0 ].close>maVal && rviVal>rviSignalVal) { Comment ( "Buy Signal" , "

" , "Closing price is " ,pArray[ 0 ].close, "

" , "MA Value is " ,maVal, "

" , "Relative Vigor Index Value is " ,rviVal, "

" , "RVI Signal Value is " ,rviSignalVal); }

卖出信号情况

if (pArray[ 0 ].close<maVal && rviVal<rviSignalVal) { Comment ( "Sell Signal" , "

" , "Closing price is " ,pArray[ 0 ].close, "

" , "MA Value is " ,maVal, "

" , "Relative Vigor Index Value is " ,rviVal, "

" , "RVI Signal Value is " ,rviSignalVal); }

编译完这段代码，并在终端中执行智能系统之后，我们会发现智能系统附加到图表上，如下所示：

现在，我们可以基于此交易系统获得生成的信号，与以下测试示例相同。

买入信号情况：

正如我们在左上角的上一张图表中所见，我们得到一条含有以下值的信号：

买入信号

收盘价

MA 值

相对活力指数值

RVI 信号值

卖出信号情况:





我们得到一条含有以下值的信号：

卖出信号

收盘价

MA 值

相对活力指数值

RVI 信号值

现在，我们已为提到的每个策略创建了一个交易系统，并根据其条件自动生成信号。





结束语

在我们通阅了本文前面的主题之后，假设我们已详细学习该指标，并深入理解。 我们学到了它是什么，它测量什么，以及如何手工计算它，从而明白 RVI 指标背后的主要概念。 我们在三个简单策略里学会了如何运用它，它们是：

RVI 交叉 - 上行趋势: 在上行趋势期间生成买入和平仓信号。

RVI 交叉 - 下行趋势：在下行趋势期间生成做空和回补信号。

RVI & MA 交叉：基于特定的交叉技术生成买入和卖出信号。

我们为提到的每个策略设计了一个分步蓝图，来帮助我们顺利轻松地为它们创建交易系统。 我们已为上述每个策略创建了一个交易系统，如此可在 MetaTrader 5 中执行它们后自动生成信号。

我希望您能尝试应用自己所学的知识，如此这般可从本文中获得最大收益，并开发您的编程技能。 我还希望您发现这篇文章对您改善交易结果有用，并获得与文章主题或任何相关主题相关的有用见解。 如果您想阅读更多类似的文章，并从中学习如何基于最流行的技术指标设计交易系统，您可以阅读我在本系列中的其它文章。