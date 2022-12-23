学习如何基于 VIDYA 设计交易系统

概述

这是我们系列中的一篇新文章，供初学者学习新的技术工具，以及如何基于简单策略设计交易系统。 它是可变指数动态平均线（VIDYA）指标。 该指标是我们交易时可用的趋势跟踪指标之一，该术语的概念意味着该指标跟随趋势。 因此，它是一个滞后指标，而这意味着它在价格走势之后移动。 我们会通过以下主题涵盖该指标：





如果您打算开发自己的编程技能，可以应用您学到的东西来加深自己的理解，因为实践是任何学习过程中非常重要的一步。 我们将利用 MetaTrader 5 交易终端中内置的 MQL5（MetaQuotes 语言 5），如果您不知道如何下载和使用它们，您可以阅读上一篇文章中的在 MetaEditor 中编写 MQL5 代码主题。

免责声明：所有信息“按原样”提供仅用于教学目的，并非出于交易目的或建议。 这些信息不能保证任何结果。 如果您选择在您的任何交易账户上使用这些材料，您将自行承担风险，您是唯一的责任人。







VIDYA 定义

可变指数动态平均线（VIDYA）是由 Tushar Chande 开发的趋势跟踪指标。 它看起来像指数移动平均线，但它将依据相对价格波动进行动态调整。 波动性由该指标中的钱德（Chande）动量振荡器 （CMO） 通过测量正负走势累计之间的比率来衡量，就像我们在学习如何计算它时看到的那样。 （CMO）用于平滑指数移动平均线。 故此，如同我们将看到那样，我们可以发现该指标的设置参数就是 CMO 周期和 EMA 周期。 它可以与任何移动平均线相同，从而获得趋势类型，譬如它是上升趋势或下降趋势。 如果您打算学习有关趋势类型，以及如何识别它们的更多信息，您可以阅读上一篇文章中的趋势定义主题。 或者您可以用它来生成买入或卖出信号，我们将在浏览 VIDYA 策略的主题时看到一些基于它的简单策略。

现在，我们需要学习如何计算 VIDYA 指标，从而更多地理解其背后的主要概念。 以下步骤是如何手工计算它。

计算 EMA:

EMA(i) = Price(i) * F + EMA(i-1)*(1-F)

其中:

EMA(i) = 当期 EMA

Price(i) = 当期价格

F (平滑因子) = 2/(EMA 的周期+1)

EMA(i-1) = 前期 EMA 值

计算可变指数动态平均值 （VIDYA） 值：

VIDYA(i) = Price(i) * F * ABS(CMO(i)) + VIDYA(i-1) * (1 - F* ABS(CMO(i)))

其中:

VIDYA(i) = 当期 VIDYA

ABS(CMO(i)) = 钱德动量振荡器的绝对当期值

VIDYA(i-1) = 前期 VIDYA 值

计算钱德动量振荡器（CMO）：

CMO(i) = (UpSum(i) - DnSum(i))/(UpSum(i) + DnSum(i))

其中:

UpSum(i) = 区间正走势总和的当期值

DnSum(i) = 区间负走势总和的当期值

之后，我们就可得到 VIDYA 指标。 如今，我们不需要手工计算它，但我们可从 MetaTrader 5 交易平台的可用指标中选择它，并插入到图表之中。 此为如何插入它。

插入 --> 指标 --> 趋势 --> 可变指数动态平均线

这会打开以下窗口，其中包含指标参数：

1 - 钱德动量振荡器（CMO）周期

2 - 指数移动平均线（EMA）周期

3 - 价格类型

4 - VIDYA 线的颜色

5 - VIDYA 线的样式

6 - VIDYA 线的宽度

确定所有之前的参数，并按“确定”后，我们会发现附加到图表的指标，如下所示：

正如我们在上一张图表中所见，该指标加载到图表之中，它是一条基于其值和价格走势，位于价格上方或下方的曲线。 当我们看到 VIDYA 线处于价格上方时，这意味着由空头控盘，反之亦然，当 VIDYA 线处于价格下方时，这意味着多头控盘。





VIDYA 策略

在本主题中，我们将学习如何依据该指标的主要概念在简单策略里运用 VIDYA 指标。 最好将此指标与其它技术工具或指标结合运用，从而获得更可靠和更有效的结果。 因为它会从多个角度为您提供更多见解，这是技术分析的特点之一。

我们需要获取趋势类型的信号，譬如它是向上亦或向下，这是基于比较当期收盘价与默认设置（9，12）的 VIDYA 的当期值。 如果当期收盘价高于 VIDYA，我们要求设置一个带有上升趋势的信号。 在另一种情况下，如果当期收盘价低于 VIDYA，我们要求获得具有下降趋势的信号。

当期收盘价 > VIDYA --> 上升趋势 当期收盘价 < VIDYA --> 下降趋势

我们需要比较前一个策略的相同值，来获得买入或卖出信号。 如果当期收盘价高于 VIDYA，我们要求获得买入信号。 反之亦然，如果当期收盘价低于当期 VIDYA，我们要求获得卖出信号。

当期收盘价 > VIDYA --> 买入信号 当期收盘价 < VIDYA --> 卖出信号

我们需要比较设置分别为（9，12）和（20，50）的两条 VIDYA 线，来获得买入或卖出信号。 当 VIDYA（9，12）大于 VIDYA（20，50）时，我们要求获得买入信号。 在另一种场景下，如果当期 VIDYA（9，12）低于当期 VIDYA（20，50），则它是一个卖出信号。

VIDYA (9, 12) > VIDYA (20, 50) --> 买入信号 VIDYA (9, 12) < VIDYA (20, 50) --> 卖出信号

通过前面的三个简单策略，我们依据 VIDYA 指标背后的主要概念，学习到如何运用它。





VIDYA 策略蓝图

在本主题中，我们将设计一个分步蓝图，来帮助我们顺滑地为每个提到的策略创建自己的交易系统。



根据此策略，我们需要创建一个可生成趋势类型信号的交易系统。 我们需要交易系统检查两个值，即当期收盘价和当期 VIDYA 值，来判定趋势类型。 如果当期收盘价大于 VIDYA 值，则表明趋势上升。

故此，我们需要交易系统在图表上返回含有以下值的注释：

上行趋势

当期收盘价

当期 VIDYA 值

另一种场景是，如果当期收盘价低于当期 VIDYA 值，则应是趋势下降的信号。

故此，我们需要交易系统在图表上返回含有以下值的注释：

下行趋势

当期收盘价

当期 VIDYA 值

以下是此策略的蓝图：





根据这个策略，我们需要创建一个交易系统，在出现买入或卖出信号时提醒我们。 在此策略中，我们将使用 VIDYA 趋势识别器的相同值，但得到不同的信号。 我们需要交易系统检查两个值，它们是当期收盘价和当期 VIDYA 值，如果当期收盘价大于 VIDYA 值，则它应是一个买入信号。

因此，我们需要交易系统返回以下值：

买入信号

当期收盘价

当期 VIDYA 值

反之亦然，如果当期收盘价低于 VIDYA，则为卖出信号。

故此，我们需要交易系统在图表上返回含有以下值的注释：

卖出信号

当期收盘价

当期 VIDYA 值

以下是此策略的蓝图：

根据这个策略，我们需要创建一个可生成买入和卖出信号的交易系统。 我们需要连续检查两个值，它们是当期（9，12）VIDYA 和当期 VIDYA（20，50）。 如果当期（9，12）值大于当期（20，50），则为买入信号。

因此，我们需要交易系统返回以下值：

买入信号

当期收盘价

当期 VIDYA (9, 12) 值

当期 VIDYA (20, 50) 值

在另一种场景下，如果当期（9，12）VIDYA 值低于当期（20，50）VIDYA 值，则为卖出信号。

因此，我们需要交易系统返回以下值：

卖出信号

当期收盘价

当期 VIDYA (9, 12) 值

当期 VIDYA (20, 50) 值

以下是此策略的蓝图：





现在，我们已为提到的每个策略设计了一个简单的分步蓝图，来帮助我们创建自动交易系统，我们准备好进入 VIDYA 交易系统最有趣的主题，即为每个策略创建一个交易系统。





VIDYA 交易系统

这个简单的交易系统能帮助我们连续查看 VIDYA 指标的当期值，因为我们需要在图表上的注释里查看此值。

以下步骤是如何创建一个交易系统来达成我们的需要。

我们将创建一个 double 数据类型的数组 “vidyaArray”，它是实数型或浮点型之一，能表示分数值。

double vidyaArray[];

我们调用 “ArraySetAsSeries” 函数为所创建的 “vidyaArray” 数组设置排序，并返回一个布尔值。

ArraySetAsSeries (vidyaArray, true );

我们将调用 “iVIDyA” 函数返回指标的句柄，并创建一个整数变量 “vidyaDef”，存储 VIDYA 指标句柄。

参数为:

symbol: 我们将采用（_Symbol）应用于当前交易品种

period: 我们将采用使（_Period）应用于当前周期或时间帧

cmo_period: 确定钱德动量周期，我们采用 9

ema_period: 确定指数移动平均平滑周期，我们采用 12

ma_shift: 如果需要，确定图表上的水平偏移，我们采用 0

applied_price: 确定价格类型，我们采用收盘价

int vidyaDef = iVIDyA ( _Symbol , _Period , 9 , 12 , 0 , PRICE_CLOSE );

我们将调用 “CopyBuffer” 函数填充已创建数组，它从 VIDYA 指标获取数据。

该函数参数:

indicator_handle: 确定指标句柄，我们取（vidyaDef）的值



buffer_num: 确定指标缓冲区编号，我们采用（0）

start_pos: 确定起始位置，我们采用（0）



count: 确定要复制的额度，我们采用（3）



buffer[]: 确定要复制的目标数组，我们将使用（vidyaArray）

CopyBuffer (vidyaDef, 0 , 0 , 3 ,vidyaArray);

我们创建变量 “vidyaVal” 后，调用 “NormalizeDouble” 函数返回规范化的双精度型数值。

该函数参数:

value: 我们将取（vidyaArray[0]）里的值作为规范化数字

digits: 我们采用（6） 作为小数点后的数字位数

double vidyaVal = NormalizeDouble (vidyaArray[ 0 ], 6 );

我们将调用 Comment 函数在图表上生成含有当期 VIDYA 值的注释：

Comment ( "VIDYA Value is " ,vidyaVal);

因此，我们可以找到该交易系统的完整代码，如下所示：

#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" void OnTick () { double vidyaArray[]; ArraySetAsSeries (vidyaArray, true ); int vidyaDef = iVIDyA ( _Symbol , _Period , 9 , 12 , 0 , PRICE_CLOSE ); CopyBuffer (vidyaDef, 0 , 0 , 3 ,vidyaArray); double vidyaVal = NormalizeDouble (vidyaArray[ 0 ], 6 ); Comment ( "VIDYA Value is " ,vidyaVal); }

这段代码编译完毕后，我们将在导航器中找到该交易系统的智能系统，如下所示：

将其拖放到图表上后，我们将发现此交易系统的窗口，如下所示：

按下“确定”，我们会发现智能系统已加载，如下相同：

正如我们在上一张图表中所见，我们加载的智能系统与在右上角看到的相同。 然后我们可以发现期望的信号出现，如下相同：





正如我们在上一张图表中所见，在左上角我们看到含有当前 VIDYA 值的注释。 如果我们需要确保我们的值与内置 VIDYA 指标的值相同，我们可以在加载的智能系统后插入与设置相同的内置指标，如下所示：

正如我们在上一张图表中所见，我们在右上角看到智能系统加载到图表上，我们在图表的左上角看到含有智能系统的当期值，加载到价格图表的内置指标及其值，一切都如我们在右侧数据窗口中看到的那样。 显然，我们发现这两个值是相同的。

如果我们需要为此策略创建一个交易系统，我们可以找到该策略的以下完整代码：

#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" void OnTick () { MqlRates priceArray[]; double vidyaArray[]; int Data= CopyRates ( _Symbol , _Period , 0 , 3 ,priceArray); ArraySetAsSeries (vidyaArray, true ); int vidyaDef = iVIDyA ( _Symbol , _Period , 9 , 12 , 0 , PRICE_CLOSE ); CopyBuffer (vidyaDef, 0 , 0 , 3 ,vidyaArray); double currentClose= NormalizeDouble (priceArray[ 2 ].close, 6 ); double vidyaVal = NormalizeDouble (vidyaArray[ 0 ], 6 ); if (currentClose>vidyaVal) { Comment ( "Uptrend" , "

" , "Current Close Value is " ,currentClose, "

" , "Current VIDYA Value is " ,vidyaVal); } if (currentClose<vidyaVal) { Comment ( "Downtrend" , "

" , "Current Close Value is " ,currentClose, "

" , "Current VIDYA Value is " ,vidyaVal); } }

此代码中的区别：

如前所述，创建两个 “MqlRates” 数据类型的价格数组，以及创建两个 “double” 数据类型的 VIDYA 数组。

MqlRates priceArray[]; double vidyaArray[];

为这些创建的数组设置排序，对于 priceArray，我们调用 “CopyRates” 函数来获取 “MqlRates” 型的历史数据。 其参数为:

symbol name: 我们采用 (_Symbol)

timeframe: 我们采用 (_Period)

start time: 我们采用 (0)

stop time: 我们采用 (3)

rates array: 我们取用 (priceArray)

对于 vidyaArray，我们调用 “ArraySetAsSeries” 函数，就像我们之前提到的一样。

int Data= CopyRates ( _Symbol , _Period , 0 , 3 ,priceArray); ArraySetAsSeries (vidyaArray, true );

定义当期收盘价和当期 VIDYA 值。

double currentClose= NormalizeDouble (priceArray[ 2 ].close, 6 ); double vidyaVal = NormalizeDouble (vidyaArray[ 0 ], 6 );

此策略的条件：

1. 上升趋势的情况

if (currentClose>vidyaVal) { Comment ( "Uptrend" , "

" , "Current Close Value is " ,currentClose, "

" , "Current VIDYA Value is " ,vidyaVal); }

2. 下降趋势的情况

if (currentClose<vidyaVal) { Comment ( "Downtrend" , "

" , "Current Close Value is " ,currentClose, "

" , "Current VIDYA Value is " ,vidyaVal); }

编译此代码，并将其插入到所需的图表后，它将与如下相同：

正如我们所看到的，智能系统 VIDYA 趋势识别器已加载，正如我们在上一个图表的右上角看到的那样。 现在，我们可以开始从中接收信号了。 下面展示了在测试期间获得的一些信号的示例。

1. 上升趋势的情况

正如我们在上一张图表中左上角看到的那样，我们可以找到以下值：

上行趋势

当期收盘价

当期 VIDYA 值

2. 下降趋势的情况





基于前面的图表，我们可以找到以下值：

下行趋势

当期收盘价

当期 VIDYA 值

以下是为该策略创建交易系统的完整代码：

#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" void OnTick () { MqlRates priceArray[]; double vidyaArray[]; int Data= CopyRates ( _Symbol , _Period , 0 , 3 ,priceArray); ArraySetAsSeries (vidyaArray, true ); int vidyaDef = iVIDyA ( _Symbol , _Period , 9 , 12 , 0 , PRICE_CLOSE ); CopyBuffer (vidyaDef, 0 , 0 , 3 ,vidyaArray); double currentClose= NormalizeDouble (priceArray[ 2 ].close, 6 ); double vidyaVal = NormalizeDouble (vidyaArray[ 0 ], 6 ); if (currentClose>vidyaVal) { Comment ( "Buy signal" , "

" , "Current Close Value is " ,currentClose, "

" , "Current VIDYA Value is " ,vidyaVal); } if (currentClose<vidyaVal) { Comment ( "Sell signal" , "

" , "Current Close Value is " ,currentClose, "

" , "Current VIDYA Value is " ,vidyaVal); } }

此代码中的区别：

基于此策略的注释。

1. 买入信号的情况

if (currentClose>vidyaVal) { Comment ( "Buy signal" , "

" , "Current Close Value is " ,currentClose, "

" , "Current VIDYA Value is " ,vidyaVal); }

2. 卖出信号情况

if (currentClose<vidyaVal) { Comment ( "Sell signal" , "

" , "Current Close Value is " ,currentClose, "

" , "Current VIDYA Value is " ,vidyaVal); }

编译此代码，并将其插入到所需的图表中后，如下所示：

正如我们在上一张图表中右上角所见，智能交易被加载到图表上。 之后，我们就能获得基于此策略的买入和卖出信号。 系统测试示例如下所示。

1. 买入信号的情况





正如我们在上一张图表中左上角所见，我们可以依据 VIDYA 一线交叉找到以下值：

买入信号

当期收盘价

当期 VIDYA 值

2. 卖出信号情况

正如我们在上一张图表中左上角看到的那样，我们可以找到以下值：

卖出信号

当期收盘价

当期 VIDYA 值

以下是 VIDYA 两线交叉策略的完整代码，为其创建交易系统。

#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" void OnTick () { MqlRates priceArray[]; double vidyaArray[]; double vidyaArray1[]; int Data= CopyRates ( _Symbol , _Period , 0 , 3 ,priceArray); ArraySetAsSeries (vidyaArray, true ); ArraySetAsSeries (vidyaArray1, true ); int vidyaDef = iVIDyA ( _Symbol , _Period , 9 , 12 , 0 , PRICE_CLOSE ); int vidyaDef1 = iVIDyA ( _Symbol , _Period , 20 , 50 , 0 , PRICE_CLOSE ); CopyBuffer (vidyaDef, 0 , 0 , 3 ,vidyaArray); CopyBuffer (vidyaDef1, 0 , 0 , 3 ,vidyaArray1); double currentClose= NormalizeDouble (priceArray[ 2 ].close, 6 ); double vidyaVal = NormalizeDouble (vidyaArray[ 0 ], 6 ); double vidyaVal1 = NormalizeDouble (vidyaArray1[ 0 ], 6 ); if (vidyaVal>vidyaVal1) { Comment ( "Buy signal" , "

" , "Current Close Value is " ,currentClose, "

" , "Current VIDYA (9,12) Value is " ,vidyaVal, "

" , "Current VIDYA (20,50) Value is " ,vidyaVal1); } if (vidyaVal<vidyaVal1) { Comment ( "Sell signal" , "

" , "Current Close Value is " ,currentClose, "

" , "Current VIDYA (9,12) Value is " ,vidyaVal, "

" , "Current VIDYA (20,50) Value is " ,vidyaVal1); } }

此代码中的区别：

创建三个数组 price、vidyaArray、vidyaArray1

MqlRates priceArray[]; double vidyaArray[]; double vidyaArray1[];

为所创建数组设置排序

int Data= CopyRates ( _Symbol , _Period , 0 , 3 ,priceArray); ArraySetAsSeries (vidyaArray, true ); ArraySetAsSeries (vidyaArray1, true );

定义 “vidyaDef” 和 “vidyaDef1”

int vidyaDef = iVIDyA ( _Symbol , _Period , 9 , 12 , 0 , PRICE_CLOSE ); int vidyaDef1 = iVIDyA ( _Symbol , _Period , 20 , 50 , 0 , PRICE_CLOSE );

填充 “vidyaArray” 和 “vidyaArray1” 数组

CopyBuffer (vidyaDef, 0 , 0 , 3 ,vidyaArray); CopyBuffer (vidyaDef1, 0 , 0 , 3 ,vidyaArray1);

定义 currentClose、“vidyaVal” 和 “vidyaVal1” 的值

double currentClose= NormalizeDouble (priceArray[ 2 ].close, 6 ); double vidyaVal = NormalizeDouble (vidyaArray[ 0 ], 6 ); double vidyaVal1 = NormalizeDouble (vidyaArray1[ 0 ], 6 );

基于此策略的信号条件：

1. 买入信号的情况

if (vidyaVal>vidyaVal1) { Comment ( "Buy signal" , "

" , "Current Close Value is " ,currentClose, "

" , "Current VIDYA (9,12) Value is " ,vidyaVal, "

" , "Current VIDYA (20,50) Value is " ,vidyaVal1); }

2. 卖出信号情况

if (vidyaVal<vidyaVal1) { Comment ( "Sell signal" , "

" , "Current Close Value is " ,currentClose, "

" , "Current VIDYA (9,12) Value is " ,vidyaVal, "

" , "Current VIDYA (20,50) Value is " ,vidyaVal1); }

编译此代码，并将其插入到所需的图表后，它将与如下相同：

正如我们在上一张图表中右上角看到的那样，我们将智能系统加载到图表上。 现在，我们可以看到基于此策略的买入和卖出信号。 系统测试中的一些示例如下所示。

买入信号情况：

正如我们在上一张图表中左上角看到的，我们在交叉后有以下值：

买入信号

当期收盘价

当期 (9,12) VIDYA 值

当期 (20,50) VIDYA 值

卖出信号情况:

在另一种场景下，正如我们在上一张图表中左上角看到的那样，我们在交叉后有以下值：

卖出信号

当期收盘价

当期 (9,12) VIDYA 值

当期 (20,50) VIDYA 值





结束语

现在，讲述完所有提到的主题之后，您现在应当知道什么是可变指数动态平均线 （VIDYA），我们在本文涵盖了众多能够澄清其细节的主题。 我们能辨别出什么是可变指数动态平均线（VIDYA）指标，它测量什么，我们如何手工计算它，从而理解其背后的主要概念，以及如何将其插入图表并读取它。 我们通览了 VIDYA 定义主题来学习所有内容。 然后，我们学习如何基于指标背后主要概念在简单策略中运用它，我们通览了 VIDYA 策略主题，学习到以下策略：

VIDYA 趋势识别器策略：如果存在上升趋势或下降趋势，则获取趋势类型的信号。

VIDYA 一线交叉策略：根据价格与 VIDYA 线之间的交叉获取买入或卖出信号。

VIDYA 两线交叉策略：根据设置为（9，12）和设置为（20，50）的两条 VIDYA 之间的交叉来获取买入或卖出信号的信号。

我希望您尝试自行设计交易系统，并编写代码，从而开发您作为初学者的编程技能，因为这种实践是非常重要的一步，您需要加深理解，并提高您的技能，不仅在编程中，且在任何主题的学习过程当中。 我不会忘记再次确认，当您在实盘账户上投入真金白银运用任何策略之前，您必须对其进行测试，因为本文的主旨仅限于教学目的，您可能会发现您需要优化或修改它们，或者您会发现它们不适合您的交易风格，因为没有适合每个人的策略。

我希望您发现本文对您的用处，并让您对文章主题或任何相关主题有更好的见解。 如果您想阅读更多类似的文章来学习最流行的技术指标、如何使用它们、以及如何为它们设计交易系统，您可以阅读我之前在本系列中的文章，初学者可从中学习更多关于它们的信息，譬如您可以找到有关依据 RSI、平滑异动移动平均线、随机指标、移动平均线、布林带、轨道线...等等，设计交易系统的文章。