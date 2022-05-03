您能用移动平均线做什么呢

概述

我有若干个有效的交易系统。 一般来说，我不会在每次即时报价来临时都计算指标，而是用直线来替代。 但有时我会偶发一些想法，这些想法会改进我对价格图的看法，甚至完全改变我对交易的认知，尽管这需要一些计算。

本文介绍了一些与最流行、最容易理解的指标 — 移动平均线（МА）有关的思路。

在其最简单的版本中，指标值的计算采用众所周知的平均方程：

MA[i] = ( Price[i] + Price[i+ 1 ] +...+ Price[i+ MAPeriod ] )/ MAPeriod

此处，MA[i] 是顺序的下一个元素，曲线上的一个点。 Price[i] — 当前价格，MAPeriod — 参与均值计算的元素数量。

当然，我们可以自由地应用任何价格：开盘价、收盘价、最高价、最低价、加权平均值、等等。 标准指标允许选择所计算的价格和计算方法，包括比简单平均值更复杂的方法... 在提供示例的同时，我留下了选择计算方法的机会。 然而，这对于领会所研究方法背后的思路并不重要。 无论我们使用的是“简单”移动平均线（SMA）、指数移动平均线（EMA）、还是任何其它方法，所有示例都非常有效。 因此，默认情况下，所有屏幕截图选用 SMA，并采用默认指标设置。 如果未另行说明，所有指标均采用收盘价。 您可以随意地采用这些参数来改进它们。

当谈到单一曲线时，我通常会采用默认的周期值 10 根柱线。 如果在单个指标中用到多条具有不同周期的曲线，则应用的周期通常为 5 和 8。 我不会用到超过两条不同周期的曲线。



颜色如下：红色 — 快速；橙色 — 慢速... 如果我还用到了其它东西，我会在本中明确说明。





模板指标



我创建了若干个指标，为各种方式形成的曲线当作可视化信号触发器。 它们基于一个模板，与标准示例中的标准 MACD 非常相似。 我相信，在这里出示整个模板代码并无意义。

每个指标都用到一个或多个移动平均值，有时还会用到 ATR 来定义到箭头的距离，或绘制通道线。

有时，如果指标位于图表窗口中，则更容易把思路可视化；而有时则需要把指标置于单独的窗口中。 这是通过属性之一完成的。 以下属性可用于图表窗口内的指标：



#property indicator_chart_window

如果指标置于单独的窗口中，则应用以下属性：

#property indicator_separate_window

在这种情况下，我有时会用以下属性来设置窗口高度：

#property indicator_height 100

当然，属性值是可以更改的。

缓冲区名称的末尾有 “Buffer” 后缀。 例如，标准箭头缓冲区将被称为 ArrowDownBuffer 和 ArrowUpBuffer。 如果指标绘制线条，则根据线条函数来命名缓冲区。

我定义的所有全局变量都有 “ext” 前缀（如果它们不是缓冲区）。 例如，extATRData 是一个全局变量，包含 ATR 指标的源数据。

我在使用缓冲区时，不会切换到“序列”模式。

在初始化期间，我将所有空值设置为 0：

PlotIndexSetDouble ( 0 , PLOT_EMPTY_VALUE , 0 ); PlotIndexSetDouble ( 1 , PLOT_EMPTY_VALUE , 0 ); PlotIndexSetDouble ( 2 , PLOT_EMPTY_VALUE , 0 );

因此，我们只需要显示箭头或线条来示意条件触发，即全部保留在主循环之中。

我试图避免指标重绘，因此在零号烛条上执行绘制，而用于计算的数据均基于已收盘的烛条。







价格穿越指标线（趋势方向）



在最简单的情况下，只有“自然”形式的均线独演。 我确信，大家都在屏幕上看到过类似的画面：

图例 1. 简单均线



在大多数情况下，交易者参考 MA 来跟踪趋势。 趋势可以定义为一组烛条均位于曲线的一侧。 例如，如果有两根以上的烛条收盘价在该曲线以下，则趋势为熊市，此刻应考虑做空交易了。 如果收盘价高于该曲线，趋势为牛市，此刻应考虑做多... 如果价格越越曲线，我们就见证到趋势的变化。

允许我们跟踪均线突破的条件可能如下所示：

for (i=start+ 3 ; i<rates_total && ! IsStopped (); i++) { ArrowDownBuffer[i]= 0 ; ArrowUpBuffer[i]= 0 ; if ( ((close[i- 1 ]<extMAData[i- 1 ] && open[i- 1 ]>extMAData[i- 1 ] ) ||(close[i- 2 ]>extMAData[i- 2 ] && open[i- 2 ]>extMAData[i- 2 ] && close[i- 1 ]<extMAData[i- 1 ] && open[i- 1 ]<extMAData[i- 1 ] ) ) ) { ArrowDownBuffer[i]=high[i]+extATRData[i]/ 5 ; } else if ( ((close[i- 1 ]>extMAData[i- 1 ] && open[i- 1 ]<extMAData[i- 1 ] ) ||(close[i- 2 ]<extMAData[i- 2 ] && open[i- 2 ]<extMAData[i- 2 ] && close[i- 1 ]>extMAData[i- 1 ] && open[i- 1 ]>extMAData[i- 1 ] ) ) ) { ArrowUpBuffer[i]=low[i]-extATRData[i]/ 5 ; } }

取代检查开盘价，我们也许更要关注当前和之前柱线的收盘价。 如果它们位于曲线的不同侧面，我们就会看到一次突破。



指示文件 是 MA-Breaking.mq5。 在图表上运行它会产生以下图像（如果标准曲线周期为 10 根柱线）：

图例 2. 均线突破

我相信，如果不经过额外的分拣，这种方法是没有用的。 看起来，即使在趋势区域，向上箭头的数量也几乎与向下箭头的数量相匹配。 当 МА 周期递增时，箭头的数量会减少，但这并无多大帮助，因为在趋势没有回滚的情况下出现急剧突破是非常罕见的。 在大多数情况下，剧烈走势之前会有一段横盘。 所以我们来寻找过滤器...





均线则作为支撑/阻力线



下一个相当明显的运用曲线的方式就是将其当作支撑线/阻力线。 如果价格触及该曲线，但尚未越过该曲线（在同一侧收盘），我们得到一个交易信号。 例如，在 2 月 17 日，我们可以看到 3 个向下移动点，如果没有额外的过滤器，则会产生一个向上移动点（在开始处）。

很自然，我们会依据这两个规则来开启第一笔交易，也可以在现有持仓的基础上加仓。

这一概念在 MA-Support.mq5 文件中得到了验证。

for (i=start+ 3 ; i<rates_total && ! IsStopped (); i++) { ArrowDownBuffer[i]= 0 ; ArrowUpBuffer[i]= 0 ; if ( (high[i- 1 ]>=extMAData[i- 1 ] && close[i- 1 ]<extMAData[i- 1 ] && open[i- 1 ]<extMAData[i- 1 ] ) ) { ArrowDownBuffer[i]=high[i]+extATRData[i]/ 5 ; } else if ( (low[i- 1 ]<=extMAData[i- 1 ] && close[i- 1 ]>extMAData[i- 1 ] && open[i- 1 ]>extMAData[i- 1 ] ) ) { ArrowUpBuffer[i]=low[i]-extATRData[i]/ 5 ; } }

以下是代码操作结果：

图例 3. 使用均线作为支撑/阻力线



这看起来比之前的选项更好。 如果我们使用止盈价位，甚至能简单地依据箭头累积订单，然后依据反向箭头离场（显然，是使用逆转），交易获利的可能性极高。



均线的周期越高，角度越低，距价格越远。 因此，遇到突破和回滚信号的频率较低，但随着支撑/阻力价位的变化，价位变得更可靠。 我给您看一张 20 周期的图表来进行比较。 我们可以看出回滚的频率较低。 然而，信号可能更可靠，因此止损价位可以降低。

图例 4. 大周期的均线（20）

例如，凌晨 4 点钟。 2 月 17 日，红色曲线提供买入信号，橙色曲线提供卖出信号，因此我们出现亏损。 然而，在红线的情况下，我们可以依据上午 8 点、上午 10 点和下午 3 点的信号来加仓。



在均线周期较高的情况下，信号到达的时间较晚，这可能会导致损失部分潜在利润，尽管交易的频率也许会降低。





坡度



直线坡度越陡，价格波动越快，下一根烛条上延续这种趋势的可能性就越大。

衡量坡度的最简单方法是使用当前值和以前值间的差值。 如果差值为正，曲线上行；如果差值为负，曲线下行。

MA-Slope.mq5 中主回路的代码如下所示：

for (i=start+SlopeShift* 2 ; i<rates_total && ! IsStopped (); i++) { SlopeDownBuffer[i]= 0 ; SlopeUpBuffer[i]= 0 ; slopeIndex=(extMAData[i- 1 ]-extMAData[i- 1 - SlopeShift ]); if ( slopeIndex< 0 ) { SlopeDownBuffer[i]=slopeIndex; } else if ( slopeIndex> 0 ) { SlopeUpBuffer[i]=slopeIndex; } }

此处 SlopeShift 指定需传递的距离当前价格的柱线数量。 默认值为一。 但是我们可以通过增加这个值得到非常有趣的结果，例如，采用距均线二或三根柱线的差值。

我相信，结果曲线能够以直方图显示。 结果如下所示：

图例 5. 曲线坡度直方图

这张图片很有趣。

首先，很明显，我们可以很容易地跟踪和分拣随机走势波动。 事实上，如果曲线方向仅在一根、两根或三根柱线期间发生变化，那么谈论趋势变化可能还为时过早。 无论如何，我们都应该非常小心，不要错过它。



其次，比率的变化是立竿见影的。 正如我们所看到的，如果直方图柱线高度小于某个阈值，我们很可能就要面对一段横盘。 因此，顺着均线方向，若长于 2-3 根柱线的坡度很小，此时进行交易是不合理的。

第三，尽管趋势段上的曲线看起来几乎是单边上升或下降的，但真实的变化率在不同的柱线之间变化很大。 这意味着某种相对数值，这可能有助于揭示我们还看不到的东西。

尝试 (МА-Slope-Index-First.mq5)... 代码:

for (i=start+SlopeShift* 3 ; i<rates_total && ! IsStopped (); i++) { SlopeDownBuffer[i]= 0 ; SlopeUpBuffer[i]= 0 ; slopeIndex=(extMAData[i- 1 ]-extMAData[i- 1 -SlopeShift]+ Point ()/ 100 ) /(extMAData[i- 2 ]-extMAData[i- 2 -SlopeShift]+ Point ()/ 100 ); if ( slopeIndex< 0 ) { SlopeDownBuffer[i]=slopeIndex; } else if ( slopeIndex> 0 ) { SlopeUpBuffer[i]=slopeIndex; } }

往被除数和除数中添加一个小数值（Point()/100）不会对结果产生太大的改变，但它允许我们避免除零错误。



图片如下：

图例 6. 均线坡度的相对指数

在交叉处可以看到尖峰。 如果我们将图表向左移动几根柱线，差值会变得更加明显。

图例 7. 均线坡度的相对指数 (向左移动)

图例 7 生动地展示了峰值是如何标记一段强劲走势的边界。 峰值与其余数据数组的差值相当大。 事实上，“峰值”在尺度上彼此如此不同，以及峰值和其余数据之间的差异也如此悬殊，这就导致了下一步。 由于方向变化如此显著，我并未看出分析相对坡度指数的直方图有什么意义。 取而代之，我们可以简单地将其二元化，令输出更粗略。 例如，像这样（МА-Slope-Index-Bin.mq5）：

for (i=start+SlopeShift* 3 ; i<rates_total && ! IsStopped (); i++) { SlopeDownBuffer[i]= 0 ; SlopeUpBuffer[i]= 0 ; slopeIndex=(extMAData[i- 1 ]-extMAData[i- 1 -SlopeShift]+ Point ()/ 100 ) /(extMAData[i- 2 ]-extMAData[i- 2 -SlopeShift]+ Point ()/ 100 ); if ( slopeIndex<=- SlopeThreshold ) { SlopeDownBuffer[i]=- 1 ; } else if ( slopeIndex>=SlopeThreshold ) { SlopeUpBuffer[i]= 1 ; } }

此处，SlopeThreshold 是上一个示意图柱线高度的阈值，在该处触发信号。 在图像上，参数值等于 5。

图例 8. 均线坡度的相对指数 (二元). SlopeThreshold=5.

下一张图像上，SlopeThreshold=15

图例 9. 均线坡度的相对指数 (二元). SlopeThreshold=15.

这些条纹绝对值得仔细观察！

显然，这样的标记表明当前烛条的方向发生了变化，或于标记的烛条之后 2-3 根或更多根烛条之后出现变化。 在任何情况下，趋势都明显依赖于所标记的颜色、主力方向和实际烛条的组合。 当然，我们应该收集统计数据，例如，我在有关电子表格的文章中讲述的方式。 结合本文提供的其它方法，该指标看起来已经很有希望了...

当然，直方图上的二元条纹可以很容易地替换为箭头，与前面的指标类似。



基于单条移动平均线的通道



除上述方法外，我们还可以基于移动平均线建立通道，以便作为价格波动参考。 选项有很多。 我只研究这两个。

第一个非常简单，因为它只需要标准 MA 指标。 在图表上添加指标时，我们应该简单地加上级别。 唯一需要注意的是，每个时间帧都有自己的级别。 我将它们收集到一个“包”中，以避免每次切换时间帧时都要重新输入它们。 JPY 的图片如下所示：





图例 10. 通道级别列表



H1 上的最终图像如下所示：

图例 11. 级别外观（H1）



此处设置了回滚的级别。 故此，如果一根烛条触及某个级别，并从该级别上回滚（或非常接近该级别），那么就逆势入场。 例如，屏幕截图上的通道显示，2 月 22 日是做空的好时机。 我们可以在信号烛条的中段或结尾时下一笔订单（在此，如果我们在回滚后入场，订单可以设置在信号烛条的最低价位 - 115.100，而止损价位可以设置在 115.265）。 直接目标是触及平均值，而最终目标是触及同一通道的另一侧边界。

不过，在这种情况下，也可以在突破狭窄通道时进行交易。 例如，2 月 22 日，9 时的烛条在狭窄通道的边界之上收盘。 两根看涨烛条的收盘价高于平均水平，而两根看跌烛条之间的收盘价没有超出下边界。 均线坡度明显降低（如果我们查看图表上 MA-Slope 的设置，可以很清楚地看到这一点）。 所有这些都可以作为明确的做多信号。 停止价位可设置在 114.570，入场点可依据级别计算得出。 我们可以将其设定在 115.230。 备选，我们可以依据烛条或其它任何我们想要的方法来设定尾随停止。

请注意，在这段时间里只能看到两个通道：最内部的一个、和稍微大一点的一个。 如果我们切换到更高的时间帧，比如 D1，通道 +-50 几乎被隐藏；而 +-300 和 +-1500 可成为操作通道。 有时也可以看到月度通道。 它甚至可以提供信号，但最明显的通道会被当成主通道。

图例 12. 级别外观 (D1)

周线/月线都可以看到类似的图像。 第四个通道最适合它，而第三个通道可以用作内部和辅助通道。

最内部的通道是为 М1-М15 设计的。

调整原则是显而易见的：我们切换到必要的时间帧，选择级别的大小，这样我们就有了最小数量的接触点，同时它们之间也有了最大可能的振幅。 最简单的方法是测量当前时间帧内基础调整的幅度，并将其除以 2。 下面的动画演示了这个过程。

图例 13. 衡量通道波动性 (D1)

经过一些粗略评估后，我们可能需要更精确地调整大小，但这相当容易...





基于两条移动平均线的通道（ATR3x5）

上述通道很不错，但也有一些缺点。

首先，应该为每个时间帧和品种手工选择通道大小。 实现过程自动化似乎是一项艰巨的任务。

其次，这些级别不会存储在缓冲区当中，这意味着很难以编程方式取用它们。

基于移动平均线和 ATR 的通道则没有这样的缺点。 这个思路特简单。 我们采用 两条移动平均线指标，周期为 3。 其中一个应用最高价（high），另一个应用最低价（low）。 接下来，在相应方向上将所获曲线平移 5 周期 ATR的距离（向下的低点，向上的高点）。

通道准备就绪！ 它完全适合任何品种，由于突破非常罕见，故它主要在回滚时工作。 我还添加了用于检测触及通道边界的箭头。

for (i=start+ 3 ; i<rates_total && ! IsStopped (); i++) { ArrowDownBuffer[i]= 0 ; ArrowUpBuffer[i]= 0 ; MAUpBuffer[i]=extMAUpData[i]+extATRData[i]*DistanceCoefficient; MADownBuffer[i]=extMADownData[i]-extATRData[i]*DistanceCoefficient; if ( (high[i- 1 ]>=MAUpBuffer[i- 1 ] && close[i- 1 ]<MAUpBuffer[i- 1 ]) ||( close[i- 2 ]>MAUpBuffer[i- 2 ] && close[i- 1 ]<MAUpBuffer[i- 1 ] ) ) { ArrowDownBuffer[i]=high[i]+extATRData[i]/ 5 ; } else if ( (low[i- 1 ]<=MADownBuffer[i- 1 ] && close[i- 1 ]>MADownBuffer[i- 1 ]) ||( close[i- 2 ]<MADownBuffer[i- 2 ] &&close[i- 1 ]>MADownBuffer[i- 1 ] ) ) { ArrowUpBuffer[i]=low[i]-extATRData[i]/ 5 ; } }

此处的 DistanceCoefficient 是一个指标参数，允许我们根据特定条件调整指标，改变到通道边界的距离。 该参数可以采用任何分数值。 然而，设置的数值超过 2 没有多大意义，因为在这种情况下箭头几乎完全消失，这意味着不会执行任何成交。



图例 14. ATR3x5 通道

当然，该指标可以与此处讲述（或未提到）的任何其它指标一起使用。

在查看图片时，关注价格如何与指标顶部和底部相互作用。 这也许会有帮助。







若干个不同周期的指标

到目前为止，我们已研究过用一条均线来接收入场买卖信号。 然而，许多交易员认为，若是添加另一个或若干个指标，可以大大提高入场的准确性。

故此，我们在创建图表时配合两条周期分别为 5 和 8 的曲线。 这些周期取自斐波那契级数。 其中一个周期描述的是“快速”线，而另一个描述的是“慢速”线。

图例 15. 一张图表上两条均线

除了已经研究过的特征，我们现在能够看到曲线的相对位置及其“同向性”（或发散）。 均线之间的距离也会显现。

每个参数都有可能增强或减弱每条曲线所显示的某些走势属性，并提供独立的入场信号。





相对位置。 均线交叉

如果快速均线位于慢速均线之上，我们很可能见证一个看涨趋势，下一根烛条看涨的概率非常高。 还应参考其它参数，例如信号线坡度斜率，以及其它参数。



如果快速均线低于慢速均线，我们有一个“全域”（当前时间帧）看跌趋势，随后每根烛条看跌的概率都会大幅增加，直到达到峰值...



如果快速均线突破了慢速均线，我们就认可趋势发生了变化。

我们来尝试开发针对均线交叉做出反应的指标。 此外，我们还应考虑到横盘，从而减少假入场。 这可以通过参考快速均线的坡度大小来完成。 在这种情况下，我们可以接收下一段代码来搜索信号（MA2-Breaking）：

for (i=start+ 3 +SlopeShift* 2 ; i<rates_total && ! IsStopped (); i++) { ArrowDownBuffer[i]= 0 ; ArrowUpBuffer[i]= 0 ; if ( extMAFastData[i- 1 ]<extMASlowData[i- 1 ] && extMAFastData[i- 2 ]>=extMASlowData[i- 2 ] && MASlope (extMAFastData,i- 1 )<- SlopeThreshold && MASlope (extMASlowData,i- 1 )< SlopeThreshold / SlowDelimiter ) { ArrowDownBuffer[i]=high[i]+extATRData[i]/ 3 ; } else if ( extMAFastData[i- 1 ]>extMASlowData[i- 1 ] && extMAFastData[i- 2 ]<=extMASlowData[i- 2 ] && MASlope (extMAFastData,i- 1 )> SlopeThreshold && MASlope (extMASlowData,i- 1 )>- SlopeThreshold / SlowDelimiter ) { ArrowUpBuffer[i]=low[i]-extATRData[i]/ 3 ; } }

此处的 MASlope 是一个计算均线坡度的函数，其计算方式与坡度部分中提供的示例类似。 它接受所需曲线和柱线索引的数据数组作为参数执行计算。

SlopeTreshold — 快速均线坡度示意图的阈值。 您可能还记得，如果在穿越的瞬间，快速均线的坡度太小，我们很可能是在应对一段横盘。 这段横盘通常会受到大量误报所困扰，最终导致亏损。

SlowDelimiter — 慢速均线坡度阈值分隔符。 有时，当快速均线已经向下倾斜了，我们也许会得到一个非常好的信号，而慢速均线尽管接近反转，但却尚未反转。 换句话说，入场

MASlope (extMASlowData,i- 1 )>- SlopeThreshold / SlowDelimiter

它含义如下：慢速均线坡度可以有一个小的负数值（向下，尽管稍微向下），等于零，或者是正数值的，但不是急剧的负数值。

如果我们采用指标的“干净”形式，则应分别针对每种金融产品和时间帧来选择阈值和分隔符。 以下是 SlopeTreshold=0.017 和 SlowDelimiter=5 的情况下获得的 USDJPY H1 的结果：

图例 16. 参考坡度的均线交叉信号

图像没有曲线，如此箭头就可以看得更清楚。 如果我们选择正确的止盈值（或按级别退出），我们可以通过设置亏损不多的止损级别，几乎能从每个箭头中获利。

下图显示的是同一张图表（放大）。

图例 17. 参考坡度的均线穿越（放大）



您可能还记得，信号在零号烛条到达。 不过，分析是往前一个时间段。 所以，为了理解画箭头背后的原因，我们应该看看从绿线到左边的柱线之间的间隔。

为什么右边没有两个箭头？ 坡度不超过慢速或快速均线的阈值，则指标认为该段为横盘。 然而，如果我依据这些信号在此区域进行交易，我很可能没有任何理由抱怨，因为若趋势进一步上升，则可能会生成更好的卖出价格。

图例 18. 交叉信号：趋势延续。





结束语

关于这件事我还有一些话要说，但这要放在另一篇文章里。

在本文中，我研究了与均线相关的基本问题，并允许我们跟踪总体价格走势方向。

此外，我还以图形方式展示了指标代码，展示了如何运用主要均线参数制定交易决策。

我已展示了通过组合知名指标的属性，并将其组合到一起来使用，从而改进交易策略的方法。

在下一篇文章中，我希望能揭示我们如何根据移动平均线的数据，和从它衍生出的指标来计算每根烛条的位置。



本文不保证此处包含的信息会为您的交易提供帮助。

愿盈利与您同在！