İşlemler:
1 994
Kârla kapanan işlemler:
1 356 (68.00%)
Zararla kapanan işlemler:
638 (32.00%)
En iyi işlem:
18.68 AUD
En kötü işlem:
-22.78 AUD
Brüt kâr:
883.12 AUD (76 146 pips)
Brüt zarar:
-725.53 AUD (52 521 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (8.88 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
22.47 AUD (6)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
7.35%
Maks. mevduat yükü:
18.37%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
2.54
Alış işlemleri:
805 (40.37%)
Satış işlemleri:
1 189 (59.63%)
Kâr faktörü:
1.22
Beklenen getiri:
0.08 AUD
Ortalama kâr:
0.65 AUD
Ortalama zarar:
-1.14 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-5.43 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-37.47 AUD (4)
Aylık büyüme:
7.18%
Yıllık tahmin:
83.74%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.54 AUD
Maksimum:
62.06 AUD (21.94%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
21.94% (62.06 AUD)
Varlığa göre:
11.41% (12.18 AUD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|388
|CHFJPY
|308
|EURCAD
|284
|GBPUSD
|225
|AUDCAD
|214
|EURAUD
|185
|EURCHF
|167
|USDCAD
|132
|USDCHF
|91
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|38
|CHFJPY
|24
|EURCAD
|30
|GBPUSD
|-5
|AUDCAD
|4
|EURAUD
|10
|EURCHF
|-6
|USDCAD
|11
|USDCHF
|15
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|4.9K
|CHFJPY
|5.3K
|EURCAD
|5K
|GBPUSD
|809
|AUDCAD
|1.8K
|EURAUD
|2.5K
|EURCHF
|382
|USDCAD
|1.8K
|USDCHF
|1.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
En iyi işlem: +18.68 AUD
En kötü işlem: -23 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +8.88 AUD
Maksimum ardışık zarar: -5.43 AUD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live18" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
FBS-Real-9
|0.00 × 1
|
OpogroupLLC-Real1
|0.00 × 3
|
FBS-Real-5
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 29
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 1
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.24 × 169
|
TMGM.TradeMax-Live4
|0.33 × 3
|
ICMarkets-Live07
|0.53 × 171
|
ICMarkets-Live15
|0.54 × 317
|
ICMarketsSC-Live03
|0.60 × 65
|
ICMarkets-Live10
|0.65 × 118
|
ICMarkets-Live19
|0.68 × 945
|
ICMarkets-Live01
|0.71 × 445
|
ICMarkets-Live03
|0.71 × 7
|
ICMarkets-Live14
|0.72 × 32
|
ICMarkets-Live17
|0.78 × 449
|
AudentiaCapital-Live
|0.79 × 58
|
ICMarkets-Live06
|0.81 × 309
|
ICMarketsSC-Live19
|0.86 × 97
|
ICMarketsSC-Live23
|0.87 × 869
