Valeriia Mishchenko

Night Hunter Pro 9 Pairs

Valeriia Mishchenko
0 inceleme
Güvenilirlik
258 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2020 158%
ICMarketsSC-Live18
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 994
Kârla kapanan işlemler:
1 356 (68.00%)
Zararla kapanan işlemler:
638 (32.00%)
En iyi işlem:
18.68 AUD
En kötü işlem:
-22.78 AUD
Brüt kâr:
883.12 AUD (76 146 pips)
Brüt zarar:
-725.53 AUD (52 521 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (8.88 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
22.47 AUD (6)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
7.35%
Maks. mevduat yükü:
18.37%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
2.54
Alış işlemleri:
805 (40.37%)
Satış işlemleri:
1 189 (59.63%)
Kâr faktörü:
1.22
Beklenen getiri:
0.08 AUD
Ortalama kâr:
0.65 AUD
Ortalama zarar:
-1.14 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-5.43 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-37.47 AUD (4)
Aylık büyüme:
7.18%
Yıllık tahmin:
83.74%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.54 AUD
Maksimum:
62.06 AUD (21.94%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
21.94% (62.06 AUD)
Varlığa göre:
11.41% (12.18 AUD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 388
CHFJPY 308
EURCAD 284
GBPUSD 225
AUDCAD 214
EURAUD 185
EURCHF 167
USDCAD 132
USDCHF 91
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 38
CHFJPY 24
EURCAD 30
GBPUSD -5
AUDCAD 4
EURAUD 10
EURCHF -6
USDCAD 11
USDCHF 15
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 4.9K
CHFJPY 5.3K
EURCAD 5K
GBPUSD 809
AUDCAD 1.8K
EURAUD 2.5K
EURCHF 382
USDCAD 1.8K
USDCHF 1.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +18.68 AUD
En kötü işlem: -23 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +8.88 AUD
Maksimum ardışık zarar: -5.43 AUD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live18" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-Edge04
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
FBS-Real-9
0.00 × 1
OpogroupLLC-Real1
0.00 × 3
FBS-Real-5
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 1
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 29
ICMarkets-Live08
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.24 × 169
TMGM.TradeMax-Live4
0.33 × 3
ICMarkets-Live07
0.53 × 171
ICMarkets-Live15
0.54 × 317
ICMarketsSC-Live03
0.60 × 65
ICMarkets-Live10
0.65 × 118
ICMarkets-Live19
0.68 × 945
ICMarkets-Live01
0.71 × 445
ICMarkets-Live03
0.71 × 7
ICMarkets-Live14
0.72 × 32
ICMarkets-Live17
0.78 × 449
AudentiaCapital-Live
0.79 × 58
ICMarkets-Live06
0.81 × 309
ICMarketsSC-Live19
0.86 × 97
ICMarketsSC-Live23
0.87 × 869
Running Night Hunter Pro - the best Night Scalper ever

EURUSD + EURCHF + USDCAD
İnceleme yok
2025.04.15 20:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.10 02:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.08 00:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 04:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.03 23:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.03 03:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.12 22:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.10 01:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.01.09 22:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.12.28 02:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.04.14 02:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2023.04.11 22:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.04.07 13:34
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2023.04.05 03:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2023.04.04 23:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.03.19 00:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.02.14 22:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.02.14 04:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.01.09 23:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2022.12.29 02:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.