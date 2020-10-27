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Всего трейдов:
2 436
Прибыльных трейдов:
1 662 (68.22%)
Убыточных трейдов:
774 (31.77%)
Лучший трейд:
18.68 AUD
Худший трейд:
-22.78 AUD
Общая прибыль:
1 104.43 AUD (96 699 pips)
Общий убыток:
-898.94 AUD (67 163 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (15.89 AUD)
Макс. прибыль в серии:
22.47 AUD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
7.35%
Макс. загрузка депозита:
18.37%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
11 часов
Фактор восстановления:
3.31
Длинных трейдов:
1 007 (41.34%)
Коротких трейдов:
1 429 (58.66%)
Профит фактор:
1.23
Мат. ожидание:
0.08 AUD
Средняя прибыль:
0.66 AUD
Средний убыток:
-1.16 AUD
Макс. серия проигрышей:
7 (-5.43 AUD)
Макс. убыток в серии:
-37.47 AUD (4)
Прирост в месяц:
-1.14%
Годовой прогноз:
-13.82%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.54 AUD
Максимальная:
62.06 AUD (21.94%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
21.94% (62.06 AUD)
По эквити:
11.41% (12.18 AUD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|465
|EURCAD
|367
|CHFJPY
|367
|GBPUSD
|294
|AUDCAD
|272
|EURAUD
|223
|EURCHF
|176
|USDCAD
|157
|USDCHF
|115
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|46
|EURCAD
|39
|CHFJPY
|10
|GBPUSD
|6
|AUDCAD
|6
|EURAUD
|20
|EURCHF
|-12
|USDCAD
|15
|USDCHF
|26
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|5.9K
|EURCAD
|6.8K
|CHFJPY
|3.7K
|GBPUSD
|2.3K
|AUDCAD
|2.3K
|EURAUD
|4.2K
|EURCHF
|-6
|USDCAD
|2.5K
|USDCHF
|2.4K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +18.68 AUD
Худший трейд: -23 AUD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +15.89 AUD
Макс. убыток в серии: -5.43 AUD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live18" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 1
|
OpogroupLLC-Real1
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
FBS-Real-9
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 29
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 1
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.24 × 169
|
TMGM.TradeMax-Live4
|0.33 × 3
|
ICMarkets-Live07
|0.53 × 171
|
ICMarkets-Live15
|0.54 × 317
|
ICMarketsSC-Live03
|0.60 × 65
|
ICMarkets-Live10
|0.65 × 118
|
ICMarkets-Live19
|0.68 × 945
|
ICMarkets-Live01
|0.71 × 445
|
ICMarkets-Live03
|0.71 × 7
|
ICMarkets-Live14
|0.72 × 32
|
ICMarkets-Live17
|0.78 × 449
|
AudentiaCapital-Live
|0.79 × 58
|
ICMarkets-Live06
|0.81 × 309
|
ICMarketsSC-Live19
|0.83 × 106
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Running Night Hunter Pro - the best Night Scalper ever
EURUSD + EURCHF + USDCAD
EURUSD + EURCHF + USDCAD
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
999 USD в месяц
205%
0
0
USD
USD
305
AUD
AUD
303
100%
2 436
68%
7%
1.22
0.08
AUD
AUD
22%
1:500