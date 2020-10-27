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Valeriia Mishchenko

Night Hunter Pro 9 Pairs

Valeriia Mishchenko
Valeriia Mishchenko

Valeriia Mishchenko

4.2 (277)
14 продуктов 11 сигналов 1 комментарий
0 отзывов
Надежность
303 недели
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2020 205%
ICMarketsSC-Live18
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 436
Прибыльных трейдов:
1 662 (68.22%)
Убыточных трейдов:
774 (31.77%)
Лучший трейд:
18.68 AUD
Худший трейд:
-22.78 AUD
Общая прибыль:
1 104.43 AUD (96 699 pips)
Общий убыток:
-898.94 AUD (67 163 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (15.89 AUD)
Макс. прибыль в серии:
22.47 AUD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
7.35%
Макс. загрузка депозита:
18.37%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
11 часов
Фактор восстановления:
3.31
Длинных трейдов:
1 007 (41.34%)
Коротких трейдов:
1 429 (58.66%)
Профит фактор:
1.23
Мат. ожидание:
0.08 AUD
Средняя прибыль:
0.66 AUD
Средний убыток:
-1.16 AUD
Макс. серия проигрышей:
7 (-5.43 AUD)
Макс. убыток в серии:
-37.47 AUD (4)
Прирост в месяц:
-1.14%
Годовой прогноз:
-13.82%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.54 AUD
Максимальная:
62.06 AUD (21.94%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
21.94% (62.06 AUD)
По эквити:
11.41% (12.18 AUD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 465
EURCAD 367
CHFJPY 367
GBPUSD 294
AUDCAD 272
EURAUD 223
EURCHF 176
USDCAD 157
USDCHF 115
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 46
EURCAD 39
CHFJPY 10
GBPUSD 6
AUDCAD 6
EURAUD 20
EURCHF -12
USDCAD 15
USDCHF 26
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 5.9K
EURCAD 6.8K
CHFJPY 3.7K
GBPUSD 2.3K
AUDCAD 2.3K
EURAUD 4.2K
EURCHF -6
USDCAD 2.5K
USDCHF 2.4K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +18.68 AUD
Худший трейд: -23 AUD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +15.89 AUD
Макс. убыток в серии: -5.43 AUD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live18" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Pepperstone-Edge04
0.00 × 1
OpogroupLLC-Real1
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
FBS-Real-9
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
FBS-Real-5
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 1
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 29
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarkets-Live08
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.24 × 169
TMGM.TradeMax-Live4
0.33 × 3
ICMarkets-Live07
0.53 × 171
ICMarkets-Live15
0.54 × 317
ICMarketsSC-Live03
0.60 × 65
ICMarkets-Live10
0.65 × 118
ICMarkets-Live19
0.68 × 945
ICMarkets-Live01
0.71 × 445
ICMarkets-Live03
0.71 × 7
ICMarkets-Live14
0.72 × 32
ICMarkets-Live17
0.78 × 449
AudentiaCapital-Live
0.79 × 58
ICMarkets-Live06
0.81 × 309
ICMarketsSC-Live19
0.83 × 106
еще 117...
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Running Night Hunter Pro - the best Night Scalper ever

EURUSD + EURCHF + USDCAD
Нет отзывов
2026.01.08 21:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.28 02:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 21:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 02:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.15 20:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.10 02:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.08 00:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 04:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.03 23:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.03 03:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.12 22:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.10 01:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.01.09 22:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.12.28 02:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.04.14 02:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2023.04.11 22:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.04.07 13:34
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2023.04.05 03:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2023.04.04 23:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.03.19 00:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Night Hunter Pro 9 Pairs
999 USD в месяц
205%
0
0
USD
305
AUD
303
100%
2 436
68%
7%
1.22
0.08
AUD
22%
1:500
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