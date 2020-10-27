- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
2 443
盈利交易:
1 666 (68.19%)
亏损交易:
777 (31.81%)
最好交易:
18.68 AUD
最差交易:
-22.78 AUD
毛利:
1 105.63 AUD (96 805 pips)
毛利亏损:
-900.32 AUD (67 273 pips)
最大连续赢利:
18 (15.89 AUD)
最大连续盈利:
22.47 AUD (6)
夏普比率:
0.07
交易活动:
7.35%
最大入金加载:
18.37%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
13
平均持有时间:
11 小时
采收率:
3.31
长期交易:
1 009 (41.30%)
短期交易:
1 434 (58.70%)
利润因子:
1.23
预期回报:
0.08 AUD
平均利润:
0.66 AUD
平均损失:
-1.16 AUD
最大连续失误:
7 (-5.43 AUD)
最大连续亏损:
-37.47 AUD (4)
每月增长:
-0.99%
年度预测:
-11.96%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
2.54 AUD
最大值:
62.06 AUD (21.94%)
相对跌幅:
结余:
21.94% (62.06 AUD)
净值:
11.41% (12.18 AUD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|466
|EURCAD
|368
|CHFJPY
|367
|GBPUSD
|295
|AUDCAD
|274
|EURAUD
|224
|EURCHF
|177
|USDCAD
|157
|USDCHF
|115
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|46
|EURCAD
|40
|CHFJPY
|10
|GBPUSD
|6
|AUDCAD
|6
|EURAUD
|20
|EURCHF
|-12
|USDCAD
|15
|USDCHF
|26
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|5.9K
|EURCAD
|6.8K
|CHFJPY
|3.7K
|GBPUSD
|2.4K
|AUDCAD
|2.3K
|EURAUD
|4.1K
|EURCHF
|3
|USDCAD
|2.5K
|USDCHF
|2.4K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +18.68 AUD
最差交易: -23 AUD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +15.89 AUD
最大连续亏损: -5.43 AUD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live18 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 1
|
OpogroupLLC-Real1
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
FBS-Real-9
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 29
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 1
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.24 × 169
|
TMGM.TradeMax-Live4
|0.33 × 3
|
ICMarkets-Live07
|0.53 × 171
|
ICMarkets-Live15
|0.54 × 317
|
ICMarketsSC-Live03
|0.60 × 65
|
ICMarkets-Live10
|0.65 × 118
|
ICMarkets-Live19
|0.68 × 945
|
ICMarkets-Live01
|0.71 × 445
|
ICMarkets-Live03
|0.71 × 7
|
ICMarkets-Live14
|0.72 × 32
|
ICMarkets-Live17
|0.78 × 449
|
AudentiaCapital-Live
|0.79 × 58
|
ICMarkets-Live06
|0.81 × 309
|
ICMarketsSC-Live19
|0.83 × 106
Running Night Hunter Pro - the best Night Scalper ever
EURUSD + EURCHF + USDCAD
EURUSD + EURCHF + USDCAD
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月999 USD
205%
0
0
USD
USD
305
AUD
AUD
303
100%
2 443
68%
7%
1.22
0.08
AUD
AUD
22%
1:500