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信号 / MetaTrader 4 / Night Hunter Pro 9 Pairs
Valeriia Mishchenko

Night Hunter Pro 9 Pairs

Valeriia Mishchenko
Valeriia Mishchenko

Valeriia Mishchenko

4.2 (277)
14 产品 11 信号 1 评论
0条评论
可靠性
303
0 / 0 USD
每月复制 999 USD per 
增长自 2020 205%
ICMarketsSC-Live18
1:500
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  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
2 443
盈利交易:
1 666 (68.19%)
亏损交易:
777 (31.81%)
最好交易:
18.68 AUD
最差交易:
-22.78 AUD
毛利:
1 105.63 AUD (96 805 pips)
毛利亏损:
-900.32 AUD (67 273 pips)
最大连续赢利:
18 (15.89 AUD)
最大连续盈利:
22.47 AUD (6)
夏普比率:
0.07
交易活动:
7.35%
最大入金加载:
18.37%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
13
平均持有时间:
11 小时
采收率:
3.31
长期交易:
1 009 (41.30%)
短期交易:
1 434 (58.70%)
利润因子:
1.23
预期回报:
0.08 AUD
平均利润:
0.66 AUD
平均损失:
-1.16 AUD
最大连续失误:
7 (-5.43 AUD)
最大连续亏损:
-37.47 AUD (4)
每月增长:
-0.99%
年度预测:
-11.96%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
2.54 AUD
最大值:
62.06 AUD (21.94%)
相对跌幅:
结余:
21.94% (62.06 AUD)
净值:
11.41% (12.18 AUD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 466
EURCAD 368
CHFJPY 367
GBPUSD 295
AUDCAD 274
EURAUD 224
EURCHF 177
USDCAD 157
USDCHF 115
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD 46
EURCAD 40
CHFJPY 10
GBPUSD 6
AUDCAD 6
EURAUD 20
EURCHF -12
USDCAD 15
USDCHF 26
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD 5.9K
EURCAD 6.8K
CHFJPY 3.7K
GBPUSD 2.4K
AUDCAD 2.3K
EURAUD 4.1K
EURCHF 3
USDCAD 2.5K
USDCHF 2.4K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +18.68 AUD
最差交易: -23 AUD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +15.89 AUD
最大连续亏损: -5.43 AUD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live18 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Pepperstone-Edge04
0.00 × 1
OpogroupLLC-Real1
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
FBS-Real-9
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
FBS-Real-5
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 1
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 29
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarkets-Live08
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.24 × 169
TMGM.TradeMax-Live4
0.33 × 3
ICMarkets-Live07
0.53 × 171
ICMarkets-Live15
0.54 × 317
ICMarketsSC-Live03
0.60 × 65
ICMarkets-Live10
0.65 × 118
ICMarkets-Live19
0.68 × 945
ICMarkets-Live01
0.71 × 445
ICMarkets-Live03
0.71 × 7
ICMarkets-Live14
0.72 × 32
ICMarkets-Live17
0.78 × 449
AudentiaCapital-Live
0.79 × 58
ICMarkets-Live06
0.81 × 309
ICMarketsSC-Live19
0.83 × 106
117 更多...
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Running Night Hunter Pro - the best Night Scalper ever

EURUSD + EURCHF + USDCAD
没有评论
2026.01.08 21:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.28 02:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 21:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 02:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.15 20:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.10 02:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.08 00:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 04:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.03 23:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.03 03:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.12 22:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.10 01:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.01.09 22:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.12.28 02:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.04.14 02:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2023.04.11 22:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.04.07 13:34
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2023.04.05 03:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2023.04.04 23:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.03.19 00:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Night Hunter Pro 9 Pairs
每月999 USD
205%
0
0
USD
305
AUD
303
100%
2 443
68%
7%
1.22
0.08
AUD
22%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载