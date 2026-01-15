SinyallerBölümler
Zhang Kai Sheng

KKen500

0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2026 65%
VantageInternational-Live 7
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
100
Kârla kapanan işlemler:
45 (45.00%)
Zararla kapanan işlemler:
55 (55.00%)
En iyi işlem:
268.00 USD
En kötü işlem:
-162.50 USD
Brüt kâr:
2 891.84 USD (32 820 pips)
Brüt zarar:
-1 184.13 USD (18 112 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (637.90 USD)
Maksimum ardışık kâr:
710.00 USD (5)
Sharpe oranı:
0.31
Alım-satım etkinliği:
95.66%
Maks. mevduat yükü:
42.63%
En son işlem:
46 dakika önce
Hafta başına işlemler:
101
Ort. tutma süresi:
46 dakika
Düzelme faktörü:
7.21
Alış işlemleri:
62 (62.00%)
Satış işlemleri:
38 (38.00%)
Kâr faktörü:
2.44
Beklenen getiri:
17.08 USD
Ortalama kâr:
64.26 USD
Ortalama zarar:
-21.53 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-192.60 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-236.70 USD (5)
Aylık büyüme:
65.40%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
236.70 USD (26.33%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.58% (236.70 USD)
Varlığa göre:
13.33% (393.85 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 100
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1.7K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 15K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +268.00 USD
En kötü işlem: -163 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +637.90 USD
Maksimum ardışık zarar: -192.60 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2026.01.16 07:55
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.16 07:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.15 14:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.15 14:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.15 04:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.14 16:29
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.14 16:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.14 16:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
KKen500
Ayda 30 USD
65%
0
0
USD
4.7K
USD
1
0%
100
45%
96%
2.44
17.08
USD
13%
1:500
Kopyala

